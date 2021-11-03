السيارة الخيالية .... سيارة تويوتا بيلتا موديل2022 ومميزاها ومواصفاتها الخيالية

سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي تعد نتاج التعاون بين شركة تويوتا وشركة سوزوكي وهي إصدار جديد وبديل لسيارة ياريس سيدان التي قامت الشركة بوقف إصدارها وأصبحت السيارة هي حلم ومطلب للكثير وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وبدأ البحث عن جميع المعلومات الخاصة بالسيارة وسعرها داخل المملكة لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة. سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 مواصفات سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 تتمثل مواصفات سيارة تويوتا بيلتا فيما يلي: كما تحتوي السيارة على ناقل حركة له أربع سرعات مختلفة كما يوجد ناقل يدوى يتكون من خمس سرعات.

على ناقل حركة له أربع سرعات مختلفة كما يوجد ناقل يدوى يتكون من خمس سرعات. يعمل محرك السيارة بسعة 1500 سي سي تصل قوته حتى 105 حصان.

وتحتوي السيارة على شاشة معلومات تعمل بنظام تاتش يصل حجمها 7 بوصة كما تحتوي على ابل كار وأندرويد.

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حتى 495 لتر.

تبلغ سعة وقود السيارة حوالي 42 لتر يتم استخدام في مسافة 100 متر وتستهلك 12 ثانية عند زيادة السرعة.

يبلغ سعة محرك السيارة حتى 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد وبالتالي تتسع إلى خمس أشخاص.

تحتوي السيارة على مصابيح من الأمام والخلف تستخدم في وضع النهار.

تم صناعة مقابض السيارة من مادة الكروم. مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 يوجد بها مميزات عدة ومنها ما يلي: تتميز السيارة باحتوائها على مكيف يعمل بنظام أوتوماتيكي.

صنعت المقاعد من الجلد الأنيق.

تمكن التحكم في مقعد السائق حسب الوضع المريح لكل شخص.

وتتميز الأبواب بأنها مغطاة بكسرة مصنوعة من الجلد.

تتميز السيارة بوجود مرآة تعتيم من الداخل تمكن التحكم فيها أوتوماتيكيًا.

تحتوي على مصابيح تستعمل في وضع الضباب.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية ونظام EBD لتوزيع الفرامل.

على العديد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية ونظام EBD لتوزيع الفرامل. تتميز السيارة بوجود كاميرا من الخلف لمنع حدوث التصادم.

تتميز السيارة بنظام التحكم عن بعد وتعد من أهم المميزات الموجودة بها. سعر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 لن تعلن شركة تويوتا حتى الآن عن السعر الخاص بسيارة تويوتا بيلتا 2022 ولم عن السعر داخل السعودية، وقامت الشركة بالإعلان عن المواصفات والمميزات الخاصة بالسيارة فقط. سعر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 الوسوم

سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي تعد نتاج التعاون بين شركة تويوتا وشركة سوزوكي وهي إصدار جديد وبديل لسيارة ياريس سيدان التي قامت الشركة بوقف إصدارها وأصبحت السيارة هي حلم ومطلب للكثير وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وبدأ البحث عن جميع المعلومات الخاصة بالسيارة وسعرها داخل المملكة لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة. سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 مواصفات سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 تتمثل مواصفات سيارة تويوتا بيلتا فيما يلي: كما تحتوي السيارة على ناقل حركة له أربع سرعات مختلفة كما يوجد ناقل يدوى يتكون من خمس سرعات.

على ناقل حركة له أربع سرعات مختلفة كما يوجد ناقل يدوى يتكون من خمس سرعات. يعمل محرك السيارة بسعة 1500 سي سي تصل قوته حتى 105 حصان.

وتحتوي السيارة على شاشة معلومات تعمل بنظام تاتش يصل حجمها 7 بوصة كما تحتوي على ابل كار وأندرويد.

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حتى 495 لتر.

تبلغ سعة وقود السيارة حوالي 42 لتر يتم استخدام في مسافة 100 متر وتستهلك 12 ثانية عند زيادة السرعة.

يبلغ سعة محرك السيارة حتى 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد وبالتالي تتسع إلى خمس أشخاص.

تحتوي السيارة على مصابيح من الأمام والخلف تستخدم في وضع النهار.

تم صناعة مقابض السيارة من مادة الكروم. مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 يوجد بها مميزات عدة ومنها ما يلي: تتميز السيارة باحتوائها على مكيف يعمل بنظام أوتوماتيكي.

صنعت المقاعد من الجلد الأنيق.

تمكن التحكم في مقعد السائق حسب الوضع المريح لكل شخص.

وتتميز الأبواب بأنها مغطاة بكسرة مصنوعة من الجلد.

تتميز السيارة بوجود مرآة تعتيم من الداخل تمكن التحكم فيها أوتوماتيكيًا.

تحتوي على مصابيح تستعمل في وضع الضباب.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية ونظام EBD لتوزيع الفرامل.

على العديد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية ونظام EBD لتوزيع الفرامل. تتميز السيارة بوجود كاميرا من الخلف لمنع حدوث التصادم.

تتميز السيارة بنظام التحكم عن بعد وتعد من أهم المميزات الموجودة بها. سعر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 لن تعلن شركة تويوتا حتى الآن عن السعر الخاص بسيارة تويوتا بيلتا 2022 ولم عن السعر داخل السعودية، وقامت الشركة بالإعلان عن المواصفات والمميزات الخاصة بالسيارة فقط. سعر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

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