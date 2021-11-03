انطلاق العملاقة.. شانجان السفن الاسطورة العالمية الفخمة فالسعودية احدث موديل بالاسعار والمواصفات

انطلاق العملاقة.. شانجان السفن الاسطورة العالمية الفخمة ، من ماركات السيارات التي انتشرت وزات الاقبال عليها في الآونة الأخيرة هي شانجان الصينية، والتي تردد أسمها في كثير من الدول العربية ولقت نجاح وترحاب في السوق العربية، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم مميزات واسعار شانجات السفن ونتمنى ان يقدم لكم هذا المقال المساعدة عند الرغبة في شراء سيارة.

انطلاق العملاقة.. شانجان السفن الاسطورة العالمية الفخمة

تحتوي سيارة شانجان السفن على عدد كبير من المميزات، منها:

شكل السيارة من الخارج انيق وتتميز بصغر الحجم وهذا يساعدها علي الحركة في أوقات الكساد المروري، وتحتوي على مصابيح أمامية وخلفية قوية ، كما تحتوي على شنطة امتعة مناسبة الحجم.

محرك السيارة يتسع الى ١،٥لتر، ويتميز بقلة الوقود المستخدم، ومحرك السيارة قوي.

مقاعد السيارة مريحة.

السيارة بها بلوتوث وبها تكيف هواء.

السيارة شانجات السفن تحتوي على فتحة سقف تزيد من جمالها.

نوافذ السيارة يتم التحكم بها كهربائيا.

سيارة تتميز بتوزيع قوة الفرامل علي جميع العجالات.

السيارة شانجات السفن تحتوي على نظام يساعد علي السير بثبات عند الصعود علي المنحدرات المرتفعة.

تحتوي السيارة علي أكياس الهواء تعمل مباشرة عند الاصطدام.

ومت افضل ما يميز السيارة شانجات السفن ان بها كاميرات في الخلف.

السيارة شانجات السفن تحتوي على شاشة تعمل باللمس.

دائما ما يهتم المقبل علي شراء السيارة بمعرفة صفات ومميزات العديد من السيارات حتي يستطيع ان يختار الافضل بالنسبة له وبالنسبة الي احتياجاته الشخصية التي يحتاج من السيارة الخاصة به أن تؤديها له، ولكن في نفس الوقت يهتم بسعر السيارة لإنه عامل أساسي في اختار السيارة التي سوف يقوم بشرائها وهنا سنعرض اسعار سيارة شانجان السفن الصينية:

الفئة القياسية من السيارة شانجان السفن يصل سعرها الي ٣٣ الف ريال سعودي.

الفئة الفل اتوماتيكي الكاملة من السيارة شانجان السفن يصل سعرها الي ٣٧ الف ريال سعودي، وهذه الاسعار لا تشمل الضريبة.

وبعد ان عرضنا مواصفات سيارة شانجا السفن الصينية وكذلك أسعارها نكون قد انتهينا من كتابة المقال ونتمنى للجميع القدرة على اختيار السيارة المناسبة لظروفه الشخصية والمالية.