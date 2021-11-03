انطلاق الأسطورة تويوتا يارس 2022 الوعرة الجديدة بمواصفات خرافية والسعر مفاجأة

يعد اسم يارس 2022 في حد ذاته واحد من أكثر الأسباب التي تُنبأ بتحقيق السيارة لنجاح كبير في سوق السيارات السعودي، حيث حققت يارس 2021 سيدان ويارس 2020 سيدان مبيعات خرافية في السعودية وذلك بفضل تقديمهم لمعادلة قوية تتمثل في إعطاء الاعتمادية بدون الإهمال في الأداء بالإضافة إلى تقديم الاقتصادية التي لم تنال من قوة السيارة، أما يارس 2022 فتأتي بهيكل هاتشباك بمواصفات خيالية وسعر خرافي فهل هي أفضل اختيار؟

السيارة تأتي على هيكل سيارات هاتشباك وهي تحتوي على أربع أبواب ممي يعطي لها رحابة ووسع.

وفي الوقت نفسه تقدم السيارة مميزات رهيبة منها الارتفاع النسبي عن الأرض ما يؤدي إلى التشجيع على خوض المغامرات بها.

السيارة تأتي بمحرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان ميكانيكي، ويعد هذا المحرك محرك قوي على سيارة بحجم يارس هاتشباك.

تعمل السيارة بدفع أمامي للعجلات وهي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة مزودة بالعديد من الأزرار للتحكم السريع في الوظائف المختلفة.

وفي الوقت نفسه تحتوي على شاشة في منتصف التابلوه بها أبل كار بلاي وأيضا اندرويد اوتو.

شاشة العدادات في يارس 2022 فخمة وتقدم كل المعلومات بوضوح تام وبدون أي إزعاج أو نقاط عمياء.

وفي الوقت نفسه هناك أيضا في السيارة شاحن للهاتف بالإضافة إلى مدخل aux وكذلك تحتوي على تكييف خرافي.

تعد يارس هاتشباك أكبر بقليل في حجمها من تويوتا كورولا هاتشباك.

وفي الوقت نفسه تأتي يارس هاتشباك بمنظومة أمان قوية بأنظمة حديثة.

من بين هذه الأنظمة الحديثة نظام الحفاظ على مسار السيارة، مثبت سرعة.

تويوتا تقدم من خلال يارس هاتشباك أفضل قيمة مقابل سعر في السعودية، فهي تتفوق على الكثير من منافسيها.

الفئة الأولى تأتي تحت اسم يارس LE وهي حسب احدث تسريب سوف تأتي بسعر 60 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الفئة الثانية وهي يارس XLE تأتي بسعر 70 ألف ريال.

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