سفينة الصحراء.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 النسخة الجديدة بأسعار ومواصفات تنافسية في السعوديه

سيارة تويوتا بيلتا 2022 النسخة الجديدة، السعر والمواصفات لسياره تويوتا بيلتا 2022 في السعودية هو ما نقوم بالعرض مع التوضيح المفصل له من خلال ما يلي من الفقرات التالية والتي سنهتم فيها بالعرض لمختلف المعلومات التي تتعلق بمواصفات السيارة وذلك لاعتبارها من أكثر نوعيات وموديلات السيارات التي تتميز بالكثير من الخصائص مع بعض الكماليات والتي تنفرد بها من حيث تكلفة الشراء وكذلك المواصفات لتلك السيارة وعنها نتحدث بمزيد من التوضيح والتفصيل بالتالي من السطور والفقرات القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 النسخة الجديدة

مواصفات السيارة تويوتا بيليتا هو ما نوضحه من خلال فقرتنا ، حيث تعتبر المواصفات الأساسية لهذه السيارة متسمة بالكثير من المميزات، والتي نذكرها من خلال الآتي:

السيارة تتوفر من الفئتين بالمعارض للسيارات وهي نوعين من الأنواع الأفضل والمحركات الأساسية للسيارة.

المحرك ممتلك للقوة أو الباور بالقيمة مائة وثلاثة وستين جنيه مصري.

الناقل الحركة يعد نوعه هو الأفضل وأوتوماتيكي ومدرج لعدد ستة منالتحركات المختلفة والتدريجية.

المحرك السداسي سعته قدرها أربعة لترات.

العديد من التجهيزات التي تتوفر بعوامل الأمان المتعددة والتي نذكر منها المستوى العالي من الراحة في المقاعد، وتتوفر النوافذ بالحجم والاتساع المناسب، مع التواجد لملحقات ووسائد تكون معبأة بالهواء وهذا لزيادة الفرص للسلامة والأمان في داخل السيارة.

ملحقات مميزة تتواجد بتويوتا بيلتا:

تعرفنا على بعض المواصفات المميزة للسياره تويوتا بيليتا، كما أن الكثير من الملحقات تتوفر بالسيارة والتي نذكر منها أنها محتوية على عدد من الملحقات التي تتعلق بالإضاءة وشكل المصابيح التي تعد من نوعية ليد، والإضاءة القوية البيضاء والمميزة، كذلك تتوفر نوع الفرامل التي تحد وبشكل تام من الانزلاق، كما تتواجد النواقل من نوع الدوافع الكلية، وكذلك هناك شاشة من نوعية الأندرويد بالمساحة التي تقدر بحوالي أربعة واثنين من عشرة بوصة.

سعر سياره تويوتا بيلتا 2021 في السعودية

السعر والتكلفة الشرائية للسيارة من نوع تويوتا بيلتا في السعودية فهي تقدر إن كانت من الفئة الأولى بمائتين وخمسين ألف ريال سعودي، وسعر لها إن كانت من النوعية الثانية تقدر بثلاثمئة وخمسين ألف ريال سعودي.