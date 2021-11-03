التقيل وصل بتصميمها الأسطوري …سيارة رولز رويس 2022 وأحدث مواصفات السيارة وأسعارها في السعودية

سيارة رولز رويس 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية، السيارة الأكثر فخامة سيارة رولز رويس والتي تنتمي لعائلة سيدان، سيارة تجمع بين الأداء الرياضي وتصميم في غاية الفخامة والأناقة، بالإضافة إلي العديد من وسائل الأمان المتوفرة بها، وقد قامت الرجة بالتطوير في الكثير من مواصفاتها، تعرف على أسعار ومواصفات سيارة رولز رويس 2022 في السعودية سيارة ذات مميزات فاخرة والتي يرغب فيها رجال الأعمال والأثرياء. سيارة رولز رويس 2022 وأحدث مواصفات السيارة

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أحدث مواصفات سيارة رولز رويس 2022 وسوف نقدم لكم أيضاً أسعارها في المملكة العربية السعودية .

يتوافر من السيارة عدد من الطرازات المختلفة والتي لكل منها سعره الخاص، كل طراز منهم له صفاته التي تجمعت في سيارة سيدان رولز رويس.

سيارة رولز رويس داون يتراوح سعرها بين 1.3 وحتى 1.5 مليون ريال.

رولز رويس رايث يتراوح سعر السيارة بين 1.4 حتى 1.5 مليون ريال سعودي.

سيارة رولز رويس جوست يتراوح سعرها بين 1.085 وحتى 1.4 مليون ريال سعودي.

سيارة رولز رويس فانتوم يتراوح سعرها بين 1.9 وحتى 2.4 مليون ريال سعودي. أسعار سيارة رولز رويس 2021-2022 مواصفات سيارة رولز رويس 2021-2022 مواصفات سيارة رولز رويس 2021-2022 السيارة من الداخل السيارة من الداخل تم تصميم شكلها في غاية الروعة والرقي والفخامة.

زودت بهيكل مصنوع من الألمنيوم وتم تطوير العازل، حتى ينعزل من بداخل السيارة عن الضوضاء التي بخارجها.

مقاعد السيارة تم تغليفها بالكامل من أقمشة وجلود تساعد في الشعور بالراحة.

مقصورة فسيحة رحبة.

إضاءة السيارة من الداخل في غاية التميز.

شاشة متطورة ومزودة بداخل السيارة تساعد في الحصول على نظام تحكم أكثر أمان. السيارة من الخارج صممت السيارة بهيكل خارجي في غاية الفخامة وعصري.

هيكل مصنوع مادة الألمنيوم والأبواب تم صنعها من الفلزات، حتى تقاوم الصدأ وعدم تسرب المياه لداخل السيارة.

إضاءة ليد في غاية الأناقة.

مخارج عادم أنيقة.

عجلات مصممة بشكل رياضي أنيق ذات مقاس 21 بوصة.

أنظمة أمان السيارة

على العديد من وسائل السلامة والأمان في غاية التطور.

نظام ذكى من قبل السيارة للكشف عن الأجسام المتحركة.

كبح أوتوماتيكي للسيارة متوافق تمامًا مع حالات الطوارئ.

نظام استشعار خلفي وأمامي.

نظام خاص بمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات. السيارة من الخارج الوسوم

سيارة رولز رويس 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية، السيارة الأكثر فخامة سيارة رولز رويس والتي تنتمي لعائلة سيدان، سيارة تجمع بين الأداء الرياضي وتصميم في غاية الفخامة والأناقة، بالإضافة إلي العديد من وسائل الأمان المتوفرة بها، وقد قامت الرجة بالتطوير في الكثير من مواصفاتها، تعرف على أسعار ومواصفات سيارة رولز رويس 2022 في السعودية سيارة ذات مميزات فاخرة والتي يرغب فيها رجال الأعمال والأثرياء. سيارة رولز رويس 2022 وأحدث مواصفات السيارة

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أحدث مواصفات سيارة رولز رويس 2022 وسوف نقدم لكم أيضاً أسعارها في المملكة العربية السعودية .

يتوافر من السيارة عدد من الطرازات المختلفة والتي لكل منها سعره الخاص، كل طراز منهم له صفاته التي تجمعت في سيارة سيدان رولز رويس.

سيارة رولز رويس داون يتراوح سعرها بين 1.3 وحتى 1.5 مليون ريال.

رولز رويس رايث يتراوح سعر السيارة بين 1.4 حتى 1.5 مليون ريال سعودي.

سيارة رولز رويس جوست يتراوح سعرها بين 1.085 وحتى 1.4 مليون ريال سعودي.

سيارة رولز رويس فانتوم يتراوح سعرها بين 1.9 وحتى 2.4 مليون ريال سعودي. أسعار سيارة رولز رويس 2021-2022 مواصفات سيارة رولز رويس 2021-2022 مواصفات سيارة رولز رويس 2021-2022 السيارة من الداخل السيارة من الداخل تم تصميم شكلها في غاية الروعة والرقي والفخامة.

زودت بهيكل مصنوع من الألمنيوم وتم تطوير العازل، حتى ينعزل من بداخل السيارة عن الضوضاء التي بخارجها.

مقاعد السيارة تم تغليفها بالكامل من أقمشة وجلود تساعد في الشعور بالراحة.

مقصورة فسيحة رحبة.

إضاءة السيارة من الداخل في غاية التميز.

شاشة متطورة ومزودة بداخل السيارة تساعد في الحصول على نظام تحكم أكثر أمان. السيارة من الخارج صممت السيارة بهيكل خارجي في غاية الفخامة وعصري.

هيكل مصنوع مادة الألمنيوم والأبواب تم صنعها من الفلزات، حتى تقاوم الصدأ وعدم تسرب المياه لداخل السيارة.

إضاءة ليد في غاية الأناقة.

مخارج عادم أنيقة.

عجلات مصممة بشكل رياضي أنيق ذات مقاس 21 بوصة.

أنظمة أمان السيارة

على العديد من وسائل السلامة والأمان في غاية التطور.

نظام ذكى من قبل السيارة للكشف عن الأجسام المتحركة.

كبح أوتوماتيكي للسيارة متوافق تمامًا مع حالات الطوارئ.

نظام استشعار خلفي وأمامي.

نظام خاص بمراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات. السيارة من الخارج

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