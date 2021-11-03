“القوية الجبارة” نيسان باترول 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها الجديدة والمميزة

“القوية الجبارة” نيسان باترول 2022 الجديدة كليا نيسان باترول 2022 العصرية في أحدث قالب للدفع الرباعي، حيث تتمتع هذه السيارة بعدد من الإمكانيات والكماليات الفائقة؛ حي تتناسب هذه السيارة مع محبي السباقات على الطرق الوعرة من خلال قيادة سيارة الدفع الرباعية، حيث طرحت شركة نيسان هذه الفئة من خلال فرع نيسمو المسؤول عن السيارات الرياضية ذات الأداء العالي، وأنظمة الأمان المثالية.

نيسان باترول 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها الجديدة

يمكننا التعرف على أبرز إمكانيات نيسان باترول 2022، السيارة العصرية الأكثر تميزاً بين فئات نيسان الرياضية، حيث يكون من بينها كل من:

أولاً، يجب التأكيد على أن تصميم نيسان باترول جاء في أحدث قالب عصري مميز للسيارات الرياضية التي تجمع كافة مميزات الدفع الرباعي.

إلى جانب ذلك، تتمتع السيارة بمحرك 8 أسطوانات بسعة 2.5، بقوة 428 حصان، حيث يصل عزمها إلى 560 نيوتن، مع ناقل أوتوماتيكي يدعم 7 سرعات مختلفة.

كما أنها تتمتع بمميزات الآمان، ومن بينها كابح المكابس المانعة للانغلاق TCS.

تتمتع السيارة بخاصية نظام تثبيت السرعة Pro Pilot، من نيسان.

بالإضافة إلى أنها تتمتع بنظام تحذير مراقبة النقاط العمياء BSM، ونظام التحكم في ضغط الهواء في الإطارات.

كما أنها تتمتع بنظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

هناك عدد من التحديثات الخارجية التي توجد في نيسان باترول 2022 العصرية في أحدث قالب، ومن بينها كل من:

يعتبر الشكل الخارجي لسيارة نيسان باترول من طراز SUV الرياضي، حيث أنها تتمتع بشبك أمامي على شكل خلية نحل.

إلى جانب أنها تتمتع بعدد من المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.

كما أنها تتمتع بشكل خارجي يوحي بالانسيابية والرقي، حيث تتوفر بتصميم يتلاءم مع الكروم الداكن والمصابيح الأمامية والخلفية.

إلى جانب آخر، تكون عجلات السيارة بتصميم مناسب للقيادة على الطرق الوعرة، بمقاس 22 بوصة.

هناك بعض الصفات المميزة لتصميم نيسان باترول 2022 العصرية في أحدث قالب، حيث يكون من بينها: