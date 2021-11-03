مواصفات سيارة تويوتا bZ4X كروس أوفر الجديدة الكهربائية

سيارة تويوتا bZ4X ، قامت شركة تويوتا عن الإعلان عن سيارتها الكهربائية الجديدة bZ4X وقامت بالكشف عن تفاصيل كثيرة في السيارة، وقالت الشركة أن السيارة ضمن سبع سيارات كهربائية من عائلة bZ وسوف تظهر السيارة في منتصف السنة المُقبلة، وسوف تحتوي عائلة السيارات على الدفع الأمامي، والدفع الكلي أيضاً، وسوف تشترك جميع السيارات داخل العائلة بقاعدة عجلات كهربائية e-TANG

مواصفات سيارة تويوتا bZ4X الجديدة الكهربائية

حافظت شركة تويوتا على تصميم قرش المطرقة في سيارتها تويوتا bZ4X الجديدة، ولكنها قامت بعمل بعض التعديلات البسيطة على تصميمها الخارجي.

حيث أنها اقتصرت على منفذ واحد للشحن يساراً، وذلك بدلاً من منفذ على جميع الجهات في السيارة، وقامت أيضاً بكتابة اسم السيارة على الرفارف.

بطارية سيارة تويوتا bZ4X

ذكرت شركة تويوتا أن بطارية السيارة ليثيوم أيون، وسعة هذه البطارية هي 71.4 كيلو وات لكل ساعة، كما أنها تكفي للسفر بالسيارة لمسافة تساوي 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وذلك من فئة ذات الدفع الأمامي.

أما من خلال فئة ذات الدفع الكلي للعجلات، فهي تساوي 460 كيلو متر في الشحنة الواحدة، وتقول أن سعة بطارية السيارة سوف تظل بعد استخدام 10 سنوات عند 90%، وقالت أيضاً بعد 240 ألف كيلو متر.

ذكرت الشركة أن بطاريتها لها درجة عالية جداً من السلامة، وذلك لأن الشركة تحرص على وضع أنظمة تقوم بمراقبة جهد البطارية، وتراقب أيضاً التيار، وتستطيع أن تراقب درجات الحرارة.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد نظام سائل تبريدي يحتوي على أداء وقائي، وذلك من أجل حالات الوقوع في التصادمات والحوادث.

ذكرت شركة تويوتا أن سيارة bZ4X الكهربائية الجديدة ذات دافع أمامي، والمحرك المتواجد بها كهربائي أمامي، حيث أنه يستطيع أن يقوم بإنتاج 201 حصان.

كما أنها تقوم بتوفير تسارع من 0 إلى 100 كيلو متر لكل ساعة، وذلك خلال 8.4 ثانية فقط، ونجد أن فئة الدفع الكلي تأتي مع محرك واحد فقط، ونجد أن كل محور يقوم بإنتاج 108 حصان.

بذلك يكون المجموع الكلي للسيارة 216 حصان، ونجد أن هذه الفئة تأتي ثقيلة الوزن عن الفئة السابقة، كما أنها تستطيع أن تقوم بتوفير تسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة، وذلك خلال 7.7 ثانية فقط.

ومن الجدير بالذكر أن هذا يحدث بسبب التوزيع المُحسن للقوة، والمُحسن للعزم في السيارة، وتعتبر أن هذه الفئة هي الأولى من نوعها في شركة تويوتا التي بها تقنية سوبارو للدفع الكلي.

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