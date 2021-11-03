عروض تقسيط سيارات بدون كفيل ودفعة أولى 1443 تفاصيل التأجير التمويلي عبداللطيف جميل

تقسيط سيارات بدون كفيل ودفعة أولى 1443 يقدمها لكم حاليا عبداللطيف جميل لتمويل السيارات بنظام التأجير التمويلي، فكثير من عروض التمويل المقدمة من الشركة والتي منها تجد أسعار المنتجات التمويلية والتقديم على تمويل السيارات المستعملة باختيار السيارة المناسبة لميزانيتك، ونقدم لكم في ثقفني كيفية الحصول على التمويل والدخول لحاسبة التمويل، كما تقدم الشركة تفاصيل تمويل الأجهزة المنزلية.

تقسيط سيارات بدون كفيل ودفعة أولى

الحصول على سيارة مناسبة لكل شخص هو محل اهتمام كبير، كيف اشتري سيارة بسعر مناسب للدخل، واسدد بها دفعة شهرية تناسب الدخل والالتزامات، هذا نجدها في شركة عبداللطيف جميل للتمويل، والتي تقدم عروض سيارات تويوتا بموديلات حديثة ضمن نظام التأجير التمويلي، ولا تتطلب سداد دفعة أولى، أو اثقالك بمصاريف إدارية، بل وأيضًا القسط الأول غير ملزم به العميل وتلتزم الشركة بسداده عنك.

تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل

عروض التأجيرالتمويلي عبداللطيف جميل تشمل عروض سيارات تويوتا بدون دفعة أولى، وبدون كفيل، كما أنها معتمدة من الهيئة الشرعية، ولا مصاريف إدارية، كما يتحدد الإيجار الشهري تبعا لدخل المتقدم ويحتسب على تقسيط 60 شهر ويكون الأول مدفوع عنك، وهذا يتطلب منك الدخول على موقع الشهر ومعرفة العروض، ثم تقديم طلب التمويل.

أنواع سيارات عبداللطيف جميل للتمويل

هناك الكثير من ماركات السيارة التي يجب اختيارها مقدما قبل تقديم طلب التمويل على نموذج الشركة، ولتقديم طلب التمويل لابد من الأتي:

الدخول على موقع الشركة .

ثم اضغط على أسعار المنتجات التمويلية.

ومنها ادخل على الإيجار التمويلي للسيارات.

تجد ماركات السيارات المتاحة في العرض.

بالضغط على الماركة تدخلك إلى صفحة السيارات للاختيار بينها.

ثم تبدأ في اختيار خيارات التمويل، من تعبئة حساب التمويل المناسب.

وبعدها تعبئة طلب التمويل.

تقسيط السيارات عبداللطيف جميل

من ضمن المنتجات التمويلية المقدمة في شركة عبداللطيف جميل للتمويل عدد من العروض وهي:

الإيجار التمويلي للسيارات

تمويل السيارات بنظام المرابحة

كذلك يقدم تمويل السيارات المستعملة

كيفية حساب التمويل للسيارة التي تناسبك

يمون حساب التمويل عن طريق حسابة التمويل، واختيار السيارة المناسبة، ثم إعداد المستندات المطلوبة وهي: