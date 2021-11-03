الوحش الجديد وصل.. تويوتا بيلتا موديل 2022 أحدث السيارات في أسواق الخليج

الوحش الجديد وصل.. تويوتا بيلتا موديل 2022 سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة، وهي سيارة تتميز بمواصفات عملية ومتطورة، حيث سنتناول في تلك المقالة جميع مواصفات محرك سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، كما سنتناول كافة التفاصيل الخاصة بشكلها الخارجي وشكلها الداخلي، وكافة عوامل الأمن والحماية التي تم إضافتها على السيارة في التحديث الأخير، فتابعنا ليصلك المزيد حول سيارة توروتا بلتا الجديدة موديل 2022، والتي ستطرح في الاسواق خلال الايام الماضية، وستكون متوفرة في المملكة العربية السعودية. مواصفات تويوتا بيلتا 2022 تابع ما يلي لتتعرف على مواصفات سيارة تويوتا بلتا موديل 2022: تويوتا بلتا الجديدة 2022 تتميز بوجود محرك ممتاز، وهذا المحرك يعمل بقوة 1500 سي سي، كما تصل قوة الموتور لحوالي 105 حصان.

تتميز تويوتا بيلتا موديل 2022 بوجود ناقل حركة متميز، ويعمل بشكل اوتوماتيك، كما يضم حوالي 4 سرعات أوتوماتيكي.

كما أن تويوتا بلتا 2022 لها فئة خاصة تعمل بناقل حركة يدوي، وله 5 سرعات مختلفة.

نجد أن سيارة تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2022تعتمد بشكل أساسي على منظومة الجر الأمامي، وهذا هو السيستم الخاص بها.

بينمل نجد سعة الصندوق الخاص بالجزء الخلفي لسيارة تويوتا بلتا يصل إلى حوالي 495 لترا.

سيارة مناسبة للسفر العائلي بسبب أتساعها الداخلي الكبير.

نجد أن سعة خزان الوقود كبيرة وتصل لحوالي 42 لترا.

تتميز السيارة بسرعتها، حيث تتسارع من وضع الثبات وحتى معدل سرعة تصل إلى حوالي مائة كيلو متر في ساعة.

تويوتا بلتا مضاف لها نظام EBD ، وهو نظام مختص بعملية توزيع إلكتروني للفرامل.

تويوتا بيلتا 2022 مزودة بنظام فرامل ABS.

مضاف لها تقنيات سلامة وأمن حديثة ومنها نظام إيموبليزر المخصص ضد السرقة.

مضاف لها نظام مساعدة على الركن.

السيارة تضم العديد من الكماليات المتميزة.

تم مزودة بنظام مصابيح ضباب أمامية.

مزودة بنظام مصابيح ضباب خلفية. يمكنك التحكم في قوة الإضاءة.

تتميز بوجود جنوك رياضية ممتازة بمقاس 16 بوصة.

تتميز بوجود مثبت للسرعة.

مضاف لهل أنظمة مساعدة للفرامل.

السيارة مزودة بمرآة تعتيم داخلية.

تصميم داخلي أنيق حيث المقابض الخارجية مصنوعة الكروم.

مضاف لها تكييف أوتوماتيك ديجيتال متميز بتوزيع يصل إلى كل جزء من السيارة.

مصممة بوجود كسوة المقاعد من الجلد الفائق الجودة.

مزودة بكراسي قابلة للتعديل من حيث الارتفاع والوضعية. تويوتا بلتا 2022 السيارة لم يتم الإعلان عن سعرها النهائي في المملكة العربية السعودية حتى تلك اللحظة. الوسوم

الوحش الجديد وصل.. تويوتا بيلتا موديل 2022 سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة القليلة القادمة، وهي سيارة تتميز بمواصفات عملية ومتطورة، حيث سنتناول في تلك المقالة جميع مواصفات محرك سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، كما سنتناول كافة التفاصيل الخاصة بشكلها الخارجي وشكلها الداخلي، وكافة عوامل الأمن والحماية التي تم إضافتها على السيارة في التحديث الأخير، فتابعنا ليصلك المزيد حول سيارة توروتا بلتا الجديدة موديل 2022، والتي ستطرح في الاسواق خلال الايام الماضية، وستكون متوفرة في المملكة العربية السعودية. مواصفات تويوتا بيلتا 2022 تابع ما يلي لتتعرف على مواصفات سيارة تويوتا بلتا موديل 2022: تويوتا بلتا الجديدة 2022 تتميز بوجود محرك ممتاز، وهذا المحرك يعمل بقوة 1500 سي سي، كما تصل قوة الموتور لحوالي 105 حصان.

تتميز تويوتا بيلتا موديل 2022 بوجود ناقل حركة متميز، ويعمل بشكل اوتوماتيك، كما يضم حوالي 4 سرعات أوتوماتيكي.

كما أن تويوتا بلتا 2022 لها فئة خاصة تعمل بناقل حركة يدوي، وله 5 سرعات مختلفة.

نجد أن سيارة تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2022تعتمد بشكل أساسي على منظومة الجر الأمامي، وهذا هو السيستم الخاص بها.

بينمل نجد سعة الصندوق الخاص بالجزء الخلفي لسيارة تويوتا بلتا يصل إلى حوالي 495 لترا.

سيارة مناسبة للسفر العائلي بسبب أتساعها الداخلي الكبير.

نجد أن سعة خزان الوقود كبيرة وتصل لحوالي 42 لترا.

تتميز السيارة بسرعتها، حيث تتسارع من وضع الثبات وحتى معدل سرعة تصل إلى حوالي مائة كيلو متر في ساعة.

تويوتا بلتا مضاف لها نظام EBD ، وهو نظام مختص بعملية توزيع إلكتروني للفرامل.

تويوتا بيلتا 2022 مزودة بنظام فرامل ABS.

مضاف لها تقنيات سلامة وأمن حديثة ومنها نظام إيموبليزر المخصص ضد السرقة.

مضاف لها نظام مساعدة على الركن.

السيارة تضم العديد من الكماليات المتميزة.

تم مزودة بنظام مصابيح ضباب أمامية.

مزودة بنظام مصابيح ضباب خلفية. يمكنك التحكم في قوة الإضاءة.

تتميز بوجود جنوك رياضية ممتازة بمقاس 16 بوصة.

تتميز بوجود مثبت للسرعة.

مضاف لهل أنظمة مساعدة للفرامل.

السيارة مزودة بمرآة تعتيم داخلية.

تصميم داخلي أنيق حيث المقابض الخارجية مصنوعة الكروم.

مضاف لها تكييف أوتوماتيك ديجيتال متميز بتوزيع يصل إلى كل جزء من السيارة.

مصممة بوجود كسوة المقاعد من الجلد الفائق الجودة.

مزودة بكراسي قابلة للتعديل من حيث الارتفاع والوضعية. تويوتا بلتا 2022 السيارة لم يتم الإعلان عن سعرها النهائي في المملكة العربية السعودية حتى تلك اللحظة.

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