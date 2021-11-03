انخفاض كبير في سعر هيونداي توسان سمارت 2022 بنسبة تتجاوز 15%، اطلقت شركة هيونداي الطراز الجديد من توسان بسبع فئات مختلفة من حيث المزايا والتجهيزات، والجدير بالذكر أن تلك الاختلافات قد طالت أيضاً المحركات ونظام الدفع للعجلات وسُبُل الراحة والأمان. اليوم سنتحدث بشكل تفصيلي عن أول فئة من هيونداي توسان موديل 2022 وهي فئة سمارت بمحرك دفع ثنائي، حيث انخفض سعر تلك الفئة في السعودية بنسبة تصل إلى 15% في بعض المعارض، كما انخفض سعرها من الوكيل الوعلان بنسبة تتجاوز 6% شامل ضريبة القيمة المضافة، لذا دعونا نناقش معاً مواصفات توسان سمارت دفع ثنائي 2022 ونكشف لكم عن أسعارها الجديدة في المملكة.

تخفيض سعر هيونداي توسان سمارت 2022

انطلقت توسان 2022 بسبع فئات تتضمن بريميوم والتيميت و3 فئات كومفورت إضافة إلى فئتين سمارت، الاختلاف الملحوظ بين فئتي سمارت هو نوع نظام الدفع بالمحرك ما بين الدفع الأمامي والرباعي. وتأتي الفئة الأولى من هيونداي توسان سمارت الجديدة بمحرك دفع أمامي 4 سلندر سعة 2000 سي سي يولد 156 حصان، صرفية الوقود جيدة جداً بالنسبة لحجم السيارة وتبلغ 13.4 كم لكل لتر والقير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك. انخفض سعر هيونداي توسان سمارت 2022 بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات؛ ليبلغ 92 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 107 ألف و 500 ريال وبتخفيض يبلغ 15%.

انخفض سعر توسان 2022 أيضاً لدى الوعلان للسيارات إلى 100,895 ريال، وهو سعر البيع شامل الضريبة بنسبة تخفيض تبلغ 6.1% بالمائة. وتتميز سيارة الجيل الرابع من الكروس أوفر صاحبة السعر الإقتصادي بجنوط مقاس 17 إنش، مع إضاءات بالكامل LED أنوار ليد نهارية و كشاف ضباب خلفي. تتميز السيارة أيضاً بحساسات خلفية مع جناح خلفي بالإضافة إلى حنايا عفش، كما أنها مزودة بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 إيرباج و عدد خمس أحزمة أمان.

مواصفات توسان سمارت موديل 2022

يأتي الموديل الجديد من هيونداي توسان سمارت بمفاتيح دخول ذكية مع إمكانية التشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، كما تتميز بمقاعد قماش فاخرة مع زجاج كهربائي بالكامل، مقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة، شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية. منافذ للشحن والطاقة متنوعة في أكثر من مكان مع شاحن لاسلكي، عداد رحلات باللغة العربية وجلنط كهربائي بخاصية الهولد، مسند وسطي درج للمقاعد الأمامية مع فتحات تكييف خلفية ومسند خلفي لمقاعد الصف الثاني في توسان سمارت 2022.