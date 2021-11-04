ب 800 ريال سعودي أحصل على العرض الخيالي الجبار عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف، تعتبر شركة تويوتا من الشركات التي تتصدر مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية، ونظرا لذلك تسعي تويوتا دوما للبقاء في الصدارة من خلال طرح عروض تقسيط تويوتا 2022 التي تمكن الكثيرين من شراء سارة الأحلام دون الحاجة لدفع المبلغ كاش بالكامل ولكن يمكنهم سداده علي عدة أشهر، وتشمل عروض تقسيط تويوتا العديد من موديلات السيارات المتنوعة لتلبية جميع الأذواق والرغبات.

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف

قد يقدم عبد اللطيف جميل الكثير من عروض التقسيط للعديد من أنواع السيارات والآن سوف نقدم لكم أحدي هذه العروض وهى عروض تقسيط تويوتا 2022

طرحت شركة عبد اللطيف جميل بالسعودية عرض تقسيط للعام 2022 لسيارة تويوتا برادو التي يبلغ سعرها الأصلي 228.330 ريال سعودي، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 800 ريال سعودي.

عرض تقسيط للعام 2022 لسيارة تويوتا برادو التي يبلغ سعرها الأصلي 228.330 ريال سعودي، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 800 ريال سعودي. يمكن للعميل تسديد المبلغ في خلال 5 سنوات ولكن إن زادت تلك المدة فقد يضطر إلى دفع قيمة الفائدة الإضافية علي القسط الشهري.

يدفع العميل المقدم أو القسط الأول بقيمة 190.084 ريال سعودي،

وتصل قيمة القسط الأخير لسيارة تويوتا برادو حوالي 105.018 ريال سعودي.

قيمة الفائدة المضافة علي سعر السيارة الأصلي حوالي 40%، حيث يدفع العميل تكاليف للسيارة ما يقارب 725 ريال سعودي في السنة.

الأصلي حوالي 40%، حيث يدفع العميل تكاليف للسيارة ما يقارب 725 ريال سعودي في السنة. وتبلغ قيمة سيارة تويوتا برادو 2022 بعد إضافة الضريبة حوالي 356.372 ريال سعودي.

تتميز سيارة تويوتا برادو 2022 بقدرتها علي الاحتفاظ بتوازنها عند زيادة سرعتها، فهي ثابتة علي الأرض مهما وصلت درجة سرعة السير بها.

تتميز أيضا بقوة دفع رباعية حيث تصل قوة موتور السيارة إلي 385 نيوتن لكل متر.

إلي 385 نيوتن لكل متر. يمكن السير بها خلال المناطق الصحراوية الوعرة التي تكثر بها الرمال كذلك في حالة سقوط الأمطار فإنها من أفضل الخيارات.

كذلك تتميز بعدم الاستهلاك الكبير للبنزين فهي اقتصادية فلا تكلفك كثيرا من أجل الوقود.

يوجد بالسيارة زجاج عازل للضوضاء، كما تطرح تويوتا عدة ألوان

مميزات تويوتا برادو 2022مواصفات تويوتا برادو 2022

لسيارة برادو 2022 بالألوان الأبيض الكريستال والميكا والأسود لتلبية كل الأذواق.