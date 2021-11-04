العرض الجبار.. تقسيط تويوتا راش 2022 الجديدة عروض عبد اللطيف جميل على 60 أشهر

العرض الجبار.. تقسيط تويوتا راش 2022 الجديدة عروض عبد اللطيف جميل تويوتا راش 2022 الجديدة بالكامل أعلنت عنها شركة تويوتا، حيث أنها من طراز السيارات الرياضية الجديدة، والتي تتلاءم مع الطرق الوعرة والبيئة الصحراوية إلى حداً كبير، حيث يتم إطلاق هذا الطراز من السيارات في البلاد الصحراوية قبل أن تتواجد في باقي البلاد؛ كما أنها تتمتع بشكل رياضية انسيابي أنيق ملائم للتصميم الرياضي SUV.

هناك العديد من المميزات التي تأتي في تصميم تويوتا راش الجديدة، حيث أنها تنافس كل من شيفروليه كابتيفا و جيتور X70، حيث أنها تتمتع بكل من التالي:

لها تصميم أمامي رياضي له شبك من الكروم، حيث يتناسب التصميم العصري الجميل الأنيق، وهي تعتبر طفرة في تصميمات تويوتا.

إلى جانب أنها تتمتع بمصابيح أمامية وخلفية خاصية الليد، إلى جانب حساس خلفي كاميرا خلفية لمنع السيارة من الاصطدام أثناء الرجوع للخلف.

ومع هذا، تتمتع بمحرك قوته 103 حصان بسعة 1.5 لتر، مع قوة عزم 136 نيوتن، كما تبلغ سرعتها 100 كم في 11 ثانية.

إلى جانب أنها تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي ذات 4 سرعات مختلفة، مع عجلات ذات عرض 17 بوصة.

كما أن طول السيارة يبلغ 4 متر، بعرض 1.6 متر، وارتفاع 1.7 متر.

تتمتع سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة بالكامل بعدد من الإمكانيات والكماليات التي يجعل القائد يشعر بالرفاهية والتميز، حيث يكون من بينها كل من:

تشمل السيارة عجلة قيادة ذات وظائف متعددة، حيث يمكن التحكم من خلاله في كافة السيارة.

إلى جانب شاشة ملتميديا يمكن من خلالها رؤية وظائف السيارة والتحكم فيها بقياس 6.8 بوصة.

مع ذلك تتمتع السيارة بمكبرات صوتية من نظام BOSE، إلى جانب أنها تتمتع بنظام تشغيل البلوتوث والواي فاي.

كما تتمتع السيارة بنظام تبريد متكامل، حيث يتم توزيع البرودة من السقف مما يضمن توزيع صحيح للبرودة في المقاعد الخلفية.

كما أنها تتمتع بمراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

إلى جانب أنها تتمتع بمكابس كابسة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى التحكم في الثبات.

وتوزيع الفرامل إلكترونياً، ونظام تثبيت للسرعة ذكي.

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توفرت تويوتا راش 2022 الجديدة بالكامل في الأسواق السعودية بأسعار تم الإعلان عنها منذ نزول السيارة، ومن بينها:

تويوتا راش 2022 STD توفرت بسعر 62 ريال سعودي.

إلى جانب أن تويوتا راش 2022 GL، توفرت بسعر 67 ريال سعودي.

والجدير بالذكر، أن هناك بعض المعارض والشركات التي توفر أنظمة تقسيط مريحة.

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