العرض الخيالي| تقسيط شانجان CS95 من الراجحي في السعودية علي 60 أشهر

العرض الخيالي| تقسيط شانجان CS95 من الراجحي تشتهر شركة الراجحي بتقديمها لأفضل العروض التنافسية على مختلف أنواع السيارات المتواجدة لديها حيث تدعم خاصية تأجير السداد بانظمة تقسيط أكثر مرونة وسلاسة مع العملاء وهذا من خلال خيارين يمكن استخدام احداهما في الحصول على إحدى السيارات المتواجدة داخل عرض التقسيط شانجان CS95 وهذا بتحويل مفردات المرتب بشكل مباشر للشركة او التقسيط بدون استخدام مفردات الراتب حيث تمتلك كل طريقة عدة خصائص ومزايا نتطلع عليها عبر التالي.

تقسيط شانجان CS 95 في السعودية بتحويل الراتب

إن كنت من إحدى الموظفين او أصحاب الدخل الشهري الثابت والمرتفع نسبيًا تستطيع الاستفادة من مزايا الاشتراك في تقسيط سيارات شانجان وهذا من خلال التعرف على طريقة الأقساط الخاصة بها

الإعفاء من دفع الرسوم الخاصة بتقسيط السيارة الأولى الاشهر الخاصة بالدفعات.

يتم تطبيق رسوم أدارية مخفضة على أسعار السيارة الأساسية بنسبة 0.50%.

الاستمتاع بتسديد الأقساط الشهرية بسعر مخفض مع أطول فترات لأنظمة السداد التي تصل إلى 60 شهر.

تصل أسعار الدفعة الأخيرة للسيارة بتكلفة تصل لنحو 30% من سعرها الأساسي.

معدلات زيادة النسب السنوية سيارة شنجان cs 95 بنسبة 8.68% شاملة قيمة التأمين.

يمكنك أيضا استخدام الخيار البديل للتقسيط دون دفع مفردات الراتب الشهري وهذا مع التعرف على بيانات عرض التقسيط التالي وطريقة التقديم ومواعيد الاشتراك المحددة عبر التالي

إمكانية دفع أولى أقساط السيارة بتكلفة تصل إلى 10% من أولى الدفعات.

تحدد قيمة الدفعة الأخيرة من تكلفة السيارة بنسب تصل إلى 25%.

ترتفع معدلات التأمين والنسب السنوية بعد إضافة التأمينات بأسعار تصل نسبتها إلى 10.30%.

نفس أنظمة الأقساط الشهرية منخفضة التكلفة والتي يمكن استخدامها بمعدل أقساط يصل ل 60 شهر.