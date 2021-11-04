السيارة الجبارة وصلت السعودية…سيارة كيا K8 2022 الجديدة وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية .

سيارة كيا K8 2022 الجديدة وأحدث مواصفات السيارة، قد أعلنت شركة كيا عن السيارة الجديدة سيارة كيا K82022 التي لها تصميم مميز عن باقي السيارات كما إنها تحمل علامة تجارية جديدة كما إنها تتميز أيضاً بخطوطها الديناميكية جديدة وقد يبحث الكثير عن امتلاك السيارة بهدف الترفيه والعمل والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات السيارة . سيارة كيا K8 2022 الجديدة سيارة كيا K8 2022 الجديدة سوف نقدم لكم أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 الجديدة :- أحدث مميزات سيارة كيا K8 2022 قد تحتوي سيارة كيا K8 2022على العديد من المميزات ومن أهم هذه المميزات هي :-

تتميز بمقاعد مصنوعه من الجلد الذي يوجد به خاصية التدفئة والتبريد وذلك على حسب المناخ

وكما تتميز أيضاً بنظام أبل كار بلاي والاندرويد.

كما أن السيارة تحتوي على نظام صوت يحتوي على 14 مكبر .

والسيارة لها خاصية التحكم في نظام السيارة من خلال المقود .

ويوجد داخل السيارة تحكم إلكتروني للمقاعد .

كما أن السيارة بها شاشة ترفيه مقاسها 12.3 بوصة . أحدث مميزات سيارة كيا K8 2022 أسعار سيارة كيا K8 2022وفئاتها أسعار سيارة كيا K8 2022وفئاتها يوجد العديد من فئات سيارة كيا K8 2022وتتمثل أسعار تلك الفئات في :- الفئة الأولى من سيارة كيا K8 LX والتي قد يبلغ سعرها حوالي 139.148 ألف ريال داخل المملكة العربية السعودية. الفئة الثانية من سيارة كيا K8 EX mid وقد يبلغ سعرها حوالى 170.198 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية . الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 EX full . الفئة الأولى من سيارة كيا K8 LXالفئة الثانية من سيارة كيا K8 EX midالفئة الثالثة من سيارة كيا K8 EX full . والتي قد يصل سيارة كيا سعرها داخل المملكة حوالي 193.773 ألف ريال سعودي. أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 سوف نقدم لكم مواصفات السيارة كيا فئاتها الثلاثة وهي :- مواصفات الفئة الأولى من السيارة كيا يوجد داخل السيارة كاميرا خلفية والتي تمنع التصادم .

كما إنه يمكن التحكم في الأبواب وذلك من خلال البصمة .

ويوجد داخل السيارة على حساسات من الأمام .

المقاعد داخل السيارة مصنوعه من الجلد .

كما إن السيارة تعمل بمحرك قوته 6 سلندر والتي يعمل بسعة 3500 سي سي . مواصفات الفئة الثانية من سيارة كيا K8 2022 يوجد داخل سيارة كيا نظام المقاعد لعمل مساج للركاب .

نظام المقاعد لعمل مساج للركاب . كما تحتوى هذه الفئة على ثلاث ألوان مختلفة من الداخل .

كما أن مقاعد السيارة يوجد بها نظام التبريد والتدفئة .

ويوجد داخل السيارة على ردار من الأمام . مواصفات الفئة الأولى من السيارة كيامواصفات الفئة الثانية من سيارة كيا K8 2022 مواصفات الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 2022 تحتوى على التحكم في نظام المسار .

كما أن المقاعد صنعت من الجلد الطبيعي .

كما يوجد بها تحكم إلكترونيًا في المقاعد.

يوجد بها نظام القيادة الألية .

ويوجد بها نظام التحذير من الخلف والأمام . مواصفات الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 2022 الوسوم

سيارة كيا K8 2022 الجديدة وأحدث مواصفات السيارة، قد أعلنت شركة كيا عن السيارة الجديدة سيارة كيا K82022 التي لها تصميم مميز عن باقي السيارات كما إنها تحمل علامة تجارية جديدة كما إنها تتميز أيضاً بخطوطها الديناميكية جديدة وقد يبحث الكثير عن امتلاك السيارة بهدف الترفيه والعمل والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مميزات ومواصفات السيارة . سيارة كيا K8 2022 الجديدة سيارة كيا K8 2022 الجديدة سوف نقدم لكم أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 الجديدة :- أحدث مميزات سيارة كيا K8 2022 قد تحتوي سيارة كيا K8 2022على العديد من المميزات ومن أهم هذه المميزات هي :-

تتميز بمقاعد مصنوعه من الجلد الذي يوجد به خاصية التدفئة والتبريد وذلك على حسب المناخ

وكما تتميز أيضاً بنظام أبل كار بلاي والاندرويد.

كما أن السيارة تحتوي على نظام صوت يحتوي على 14 مكبر .

والسيارة لها خاصية التحكم في نظام السيارة من خلال المقود .

ويوجد داخل السيارة تحكم إلكتروني للمقاعد .

كما أن السيارة بها شاشة ترفيه مقاسها 12.3 بوصة . أحدث مميزات سيارة كيا K8 2022 أسعار سيارة كيا K8 2022وفئاتها أسعار سيارة كيا K8 2022وفئاتها يوجد العديد من فئات سيارة كيا K8 2022وتتمثل أسعار تلك الفئات في :- الفئة الأولى من سيارة كيا K8 LX والتي قد يبلغ سعرها حوالي 139.148 ألف ريال داخل المملكة العربية السعودية. الفئة الثانية من سيارة كيا K8 EX mid وقد يبلغ سعرها حوالى 170.198 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية . الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 EX full . الفئة الأولى من سيارة كيا K8 LXالفئة الثانية من سيارة كيا K8 EX midالفئة الثالثة من سيارة كيا K8 EX full . والتي قد يصل سيارة كيا سعرها داخل المملكة حوالي 193.773 ألف ريال سعودي. أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 أحدث مواصفات سيارة كيا K8 2022 سوف نقدم لكم مواصفات السيارة كيا فئاتها الثلاثة وهي :- مواصفات الفئة الأولى من السيارة كيا يوجد داخل السيارة كاميرا خلفية والتي تمنع التصادم .

كما إنه يمكن التحكم في الأبواب وذلك من خلال البصمة .

ويوجد داخل السيارة على حساسات من الأمام .

المقاعد داخل السيارة مصنوعه من الجلد .

كما إن السيارة تعمل بمحرك قوته 6 سلندر والتي يعمل بسعة 3500 سي سي . مواصفات الفئة الثانية من سيارة كيا K8 2022 يوجد داخل سيارة كيا نظام المقاعد لعمل مساج للركاب .

نظام المقاعد لعمل مساج للركاب . كما تحتوى هذه الفئة على ثلاث ألوان مختلفة من الداخل .

كما أن مقاعد السيارة يوجد بها نظام التبريد والتدفئة .

ويوجد داخل السيارة على ردار من الأمام . مواصفات الفئة الأولى من السيارة كيامواصفات الفئة الثانية من سيارة كيا K8 2022 مواصفات الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 2022 تحتوى على التحكم في نظام المسار .

كما أن المقاعد صنعت من الجلد الطبيعي .

كما يوجد بها تحكم إلكترونيًا في المقاعد.

يوجد بها نظام القيادة الألية .

ويوجد بها نظام التحذير من الخلف والأمام . مواصفات الفئة الثالثة من سيارة كيا K8 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة وصلت السعودية…سيارة كيا K8 2022 الجديدة وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.