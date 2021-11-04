القوة والفخامة .. تويوتا فورتشنر 2022 أضخم سيارة بشكلها الجديد في السعودية

تويوتا فورتشنر 2022 أضخم سيارة بشكلها الجديد، حيث تحتوي هذه السيارة على حساسات أمامية و خلفية تعمل على المساهمة في تسهيل الركن، ومصابيح ضباب أمامية، وبها أيضاً خاصية الرادار.تويوتا فورتشنر 2022 بمظهرها الجديد الرائع ، حيث أطلقت تويوتا العديد من الإصدارات الحديثة من السيارات ، بما في ذلك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تم إطلاقها مؤخرًا ، وتم إنتاجها كواحدة من سيارات الكروس أوفر وتم إنتاجها على مرحلتين متتاليتين، كل فئة مختلفة من حيث قوة المحرك الداخلية وأنظمة الدفع المختلفة، ونعرض لكم المواصفات العامة لهذه السيارة الجديدة وكذلك مقارنة بين قوة كل محرك وسعر فئة السيارة في السوق العربي وخاصة المملكة العربية السعودية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 وأما عن مواصفاتها الجديدة؛ تشتمل مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً على الكثير من الميزات الداخلية للسيارة، وهي 6 مكبرات صوت، الشاشة الصغيرة مقاس 4.5 بوصة مخصصة لعرض البيانات والمعلومات الأساسية للأداة، يوفر شاشة وسائط متعددة أخرى مخصصة مقاس 8 بوصات تدعم اللمس وتستخدم CarPlay و Android، بما في ذلك فأن جزئها الامامي يشمل صندوق للتبريد، ويتواجد للمكيف مخارج متعددة من الأجزاء الخلفية للسيارة، أيضاً جزء السيارة الخارجي يحتوي علي مزايا كهربية في الجزء الجانبي، أما عن الوانها من الخارج فهي تضم ألوان كثيرة متميزة، وتعطي السيارة مظهر أنيق وجذاب، كذلك بها أنظمة الريموت كنترول؛ والتي تتحكم حساسيات الركن الإمامي. مميزات تويوتا فورتشنر مميزات تويوتا فورتشنر من مميزات السيارة الجديدة كلياً فورتشنر أنها تأتى بإصدارين مختلفين، علي النحو التالي: يأتي المحرك الخاص بـ أصدارها الأول بمميزات خاصة مثل” معدل شكلها رباعي الأسطوانة 2700 سي سي.

بمميزات خاصة مثل” معدل شكلها رباعي الأسطوانة 2700 سي سي. معدل العزم في ألإصدار يصل إلى 165 حصان، آي ما يعادل 254 نيوتن، مع اعتمادها علي نظام متميز للدفع الخلفي.

كذلك الإصدار الثاني من هذه السيارة جاء بمحرك جديد اسطواني الشكل، ويصل ارتفاعه إلى 4000 سي سي.

من هذه السيارة جاء بمحرك جديد اسطواني الشكل، ويصل ارتفاعه إلى 4000 سي سي. أما عن قوة العزم بمحركها يصل إلى 243 حصان، آي ما يعادل 376 نيوتن

تعمل هذه الفئة من السيارة بنظام الدفع الرباعي. سعر السيارة في مصر والسعودية سعر السيارة في مصر والسعودية سعر سيارة فورتشنز من فئة الإصدارين الحديث، حيث تم عرض المظهر الجديد داخل المملكة العربية السعودية ومصر، تم تحديد قيمتهما على النحو التالي: الفئة الأولى مسجلة داخل المملكة العربية السعودية بسعر 185 ألف ريال.

وتبلغ أسعار النسخة الثانية من السيارة ، والتي يتم شحنها في مصر ، حوالي 926 ألف جنيه.

ويوجد فرق سعر النسخة الثانية من تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية ليسجل 229 ألف ريال. الوسوم

تويوتا فورتشنر 2022 أضخم سيارة بشكلها الجديد، حيث تحتوي هذه السيارة على حساسات أمامية و خلفية تعمل على المساهمة في تسهيل الركن، ومصابيح ضباب أمامية، وبها أيضاً خاصية الرادار.تويوتا فورتشنر 2022 بمظهرها الجديد الرائع ، حيث أطلقت تويوتا العديد من الإصدارات الحديثة من السيارات ، بما في ذلك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تم إطلاقها مؤخرًا ، وتم إنتاجها كواحدة من سيارات الكروس أوفر وتم إنتاجها على مرحلتين متتاليتين، كل فئة مختلفة من حيث قوة المحرك الداخلية وأنظمة الدفع المختلفة، ونعرض لكم المواصفات العامة لهذه السيارة الجديدة وكذلك مقارنة بين قوة كل محرك وسعر فئة السيارة في السوق العربي وخاصة المملكة العربية السعودية. مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 وأما عن مواصفاتها الجديدة؛ تشتمل مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً على الكثير من الميزات الداخلية للسيارة، وهي 6 مكبرات صوت، الشاشة الصغيرة مقاس 4.5 بوصة مخصصة لعرض البيانات والمعلومات الأساسية للأداة، يوفر شاشة وسائط متعددة أخرى مخصصة مقاس 8 بوصات تدعم اللمس وتستخدم CarPlay و Android، بما في ذلك فأن جزئها الامامي يشمل صندوق للتبريد، ويتواجد للمكيف مخارج متعددة من الأجزاء الخلفية للسيارة، أيضاً جزء السيارة الخارجي يحتوي علي مزايا كهربية في الجزء الجانبي، أما عن الوانها من الخارج فهي تضم ألوان كثيرة متميزة، وتعطي السيارة مظهر أنيق وجذاب، كذلك بها أنظمة الريموت كنترول؛ والتي تتحكم حساسيات الركن الإمامي. مميزات تويوتا فورتشنر مميزات تويوتا فورتشنر من مميزات السيارة الجديدة كلياً فورتشنر أنها تأتى بإصدارين مختلفين، علي النحو التالي: يأتي المحرك الخاص بـ أصدارها الأول بمميزات خاصة مثل” معدل شكلها رباعي الأسطوانة 2700 سي سي.

بمميزات خاصة مثل” معدل شكلها رباعي الأسطوانة 2700 سي سي. معدل العزم في ألإصدار يصل إلى 165 حصان، آي ما يعادل 254 نيوتن، مع اعتمادها علي نظام متميز للدفع الخلفي.

كذلك الإصدار الثاني من هذه السيارة جاء بمحرك جديد اسطواني الشكل، ويصل ارتفاعه إلى 4000 سي سي.

من هذه السيارة جاء بمحرك جديد اسطواني الشكل، ويصل ارتفاعه إلى 4000 سي سي. أما عن قوة العزم بمحركها يصل إلى 243 حصان، آي ما يعادل 376 نيوتن

تعمل هذه الفئة من السيارة بنظام الدفع الرباعي. سعر السيارة في مصر والسعودية سعر السيارة في مصر والسعودية سعر سيارة فورتشنز من فئة الإصدارين الحديث، حيث تم عرض المظهر الجديد داخل المملكة العربية السعودية ومصر، تم تحديد قيمتهما على النحو التالي: الفئة الأولى مسجلة داخل المملكة العربية السعودية بسعر 185 ألف ريال.

وتبلغ أسعار النسخة الثانية من السيارة ، والتي يتم شحنها في مصر ، حوالي 926 ألف جنيه.

ويوجد فرق سعر النسخة الثانية من تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية ليسجل 229 ألف ريال.

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