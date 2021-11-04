اسطورة الصحراء وصلت| تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 في السعودية سيارة الدفع الرباعي بمواصفات جبارة

الاسطورة وصلت| تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 في السعودية تأتي بمواصفات تجمع ما بين المواصفات الكلاسيكية للاند كروزر القديمة، والمواصفات العصرية لعربات الدفع الرباعي الجديدة، حيث تكون مصممة للقيادة على الطرق الصحراوية وتحمل درجات حرارة مرتفعة، مناسبة للسفر والمسافات الطويلة فهي من السيارات ذو الكفاءة العالية، وتتمتع بمواصفات خارقة، وتعد لاند كروزر من السيارات الموثوقة بالنسبة للعديد من الاشخاص حول العالم نظرا لمواصفاتها وامكانيتها التي تميزها عن السيارات الاخري، واليوم سوف نضع لكم مواصفات واسعار السيارة في السعودية. مواصفات تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 هناك عدد من المواصفات المميزة التي توجد في هذه السيارة، والتي يكون من بينها كل من التالي: تمتلك السيارة محرك 4000 CC ذات الاسطوانات السداسية، مع سعة 4 لتر بقوة عزم 360 نيوتن و 228 حصان.

إلى جانب أنها تمتلك كل من خزان وقود يتحمل 180 لتر من البنزين، مع استهلاك 13 لتر من الوقود لكل 100 كم.

كما أنها تتميز بناقل حركه يدوي يضم 5 سرعات. إلى جانب أنها تتمتع بعجلة قيادة كهربائية، وليست هيدروليكية، وهي تعمل على السهولة في التعامل مع السيارة، إلى جانب أنها توفر كل السلاسة في حركة أثناء القيادة.

من جانب آخر، يمكن التحكم في وظائف السيارة من خلال زرائر التحكم التي توجد في عجلة القيادة. كما يتوفر في السيارة خاصية البلوتوث، ومدخل AUX، ومشغل الأسطوانات، إلى جانب نظام مكبر صوت BOSE، ومدخل USB.

إلى جانب ذلك، يتوفر فيها شاشة راديو يتمكن من خلالها القائد من التعرف على وظائف السيارة وكيفية عملها. إمكانيات لاند كروزر تويوتا 2021 تتمتع تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 بعدد من مواصفات الآمان، والتي تحافظ على سلامة القائد، بالإضافة إلى أنها تقلل من وقوع الحوادث، ومن بينها: كابس المكابح المانعة للانغلاق ABS.

إلى جانب نظام مساعد الفرامل BA والذي يمكن السائق من إيقاف السيارة من خلال أقصى قوة كبح يعمل بها هذا النظام في حالات الطوارئ. نظام توزيع الفرامل DSC، الذي يعمل على على توقف السيارة في أقل مدة زمنية، وهذا ما يكون فعلاً في أوقات الحوادث والأحداث الطارئة على الطريق.

إلى جانب أنها تتمتع بالمكابح القرصية، والتي تساعد على توقف السيارة خلال مدة زمنية قليلة. كما أنها تتمتع بالوسائد الهوائية التي تفتح خلال الحوادث الطارئة، وهذا ما يساعد على التقليل من الإصطدام بعجلة القيادة مما يحافظ على سلامة الركاب.

إلى جانب ذلك، فهي تتمتع بنظام الاستشعار للاصطفاف، حيث تنبه السائق إلى المسافات التي توجد حول السيارة في حالة الاصطفاف بجانب الرصيف أو حائط كبير. كما أنها تتمتع بنظام المساعدة في الصعود للمرتفعات HAC، وهو نظام يساعد في الصعود إلى المرتفعات العالية، وهذا ما يميز هذه السيارة بالتحديد. الوسوم

الاسطورة وصلت| تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 في السعودية تأتي بمواصفات تجمع ما بين المواصفات الكلاسيكية للاند كروزر القديمة، والمواصفات العصرية لعربات الدفع الرباعي الجديدة، حيث تكون مصممة للقيادة على الطرق الصحراوية وتحمل درجات حرارة مرتفعة، مناسبة للسفر والمسافات الطويلة فهي من السيارات ذو الكفاءة العالية، وتتمتع بمواصفات خارقة، وتعد لاند كروزر من السيارات الموثوقة بالنسبة للعديد من الاشخاص حول العالم نظرا لمواصفاتها وامكانيتها التي تميزها عن السيارات الاخري، واليوم سوف نضع لكم مواصفات واسعار السيارة في السعودية. مواصفات تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 هناك عدد من المواصفات المميزة التي توجد في هذه السيارة، والتي يكون من بينها كل من التالي: تمتلك السيارة محرك 4000 CC ذات الاسطوانات السداسية، مع سعة 4 لتر بقوة عزم 360 نيوتن و 228 حصان.

إلى جانب أنها تمتلك كل من خزان وقود يتحمل 180 لتر من البنزين، مع استهلاك 13 لتر من الوقود لكل 100 كم.

كما أنها تتميز بناقل حركه يدوي يضم 5 سرعات. إلى جانب أنها تتمتع بعجلة قيادة كهربائية، وليست هيدروليكية، وهي تعمل على السهولة في التعامل مع السيارة، إلى جانب أنها توفر كل السلاسة في حركة أثناء القيادة.

من جانب آخر، يمكن التحكم في وظائف السيارة من خلال زرائر التحكم التي توجد في عجلة القيادة. كما يتوفر في السيارة خاصية البلوتوث، ومدخل AUX، ومشغل الأسطوانات، إلى جانب نظام مكبر صوت BOSE، ومدخل USB.

إلى جانب ذلك، يتوفر فيها شاشة راديو يتمكن من خلالها القائد من التعرف على وظائف السيارة وكيفية عملها. إمكانيات لاند كروزر تويوتا 2021 تتمتع تويوتا لاند كروزر بيك أب 2021 بعدد من مواصفات الآمان، والتي تحافظ على سلامة القائد، بالإضافة إلى أنها تقلل من وقوع الحوادث، ومن بينها: كابس المكابح المانعة للانغلاق ABS.

إلى جانب نظام مساعد الفرامل BA والذي يمكن السائق من إيقاف السيارة من خلال أقصى قوة كبح يعمل بها هذا النظام في حالات الطوارئ. نظام توزيع الفرامل DSC، الذي يعمل على على توقف السيارة في أقل مدة زمنية، وهذا ما يكون فعلاً في أوقات الحوادث والأحداث الطارئة على الطريق.

إلى جانب أنها تتمتع بالمكابح القرصية، والتي تساعد على توقف السيارة خلال مدة زمنية قليلة. كما أنها تتمتع بالوسائد الهوائية التي تفتح خلال الحوادث الطارئة، وهذا ما يساعد على التقليل من الإصطدام بعجلة القيادة مما يحافظ على سلامة الركاب.

إلى جانب ذلك، فهي تتمتع بنظام الاستشعار للاصطفاف، حيث تنبه السائق إلى المسافات التي توجد حول السيارة في حالة الاصطفاف بجانب الرصيف أو حائط كبير. كما أنها تتمتع بنظام المساعدة في الصعود للمرتفعات HAC، وهو نظام يساعد في الصعود إلى المرتفعات العالية، وهذا ما يميز هذه السيارة بالتحديد.

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