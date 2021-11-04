السيارة العائلية الفخمة كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية الاختيار الافضل لك

السيارة العائلية الفخمة كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية هل ترغب في تغيير سيارتك الحالية؟، هل ترغب في شراء سيارة جديدة تتمتع بصفات متميزة من حيث المحرك وعوامل السلامة والآمان المختلفة، ستجد كل ذلك في سيارة كيا كرنفال الحديثة، حيث أنها تتميز بالعديد من الصفات المتميزة، وتم تطوير الموديل الجديد لعام 2022، وفي تلك المقالة سنتناول سعر سيارة كيا كرنفال 2022 في المملكة العربية السعودية، كما سنعرض كل التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها حول السيارة، فتابعنا عزيزي القاريء ليصلك كل جديد. مواصفات كيا كرتفال موديل 2022 تابع في النقاط التالية كافة مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022: يتميز الطراز الأساسي من كيا كرنفال 2022 بوجود نظام صوت متطور وحديث، حيث أنه مكون في الأساس من 6 مكبرات.

سيارة كيا كرنفال مزودة بUSB .

الفئات الأعلى من سيارة كيا كرنفال مزود بنظام الصوت الحديث من فئة هارمان كاردون.

المقاعد الخلفية في سيارة كيا كرنفال مزودة بوجود شاشات عرض متميزة، تعمل باللمس، وهي شاشة كبيرة بقياس 10 بوصة.

السيارة مزودة خاصية متميزة وهي نظام الشحن اللاسلكي للهواتف.

مزودة بعدد كبير من الوسائد الهوائية المتميزة.

من تتميز السيارة بالكثير من أنظمة الأمان المتطورة، التي تم إضافتها بشكل جديد في الموديل الحديث، حيث تدعم تقنية النقطة العمياء، وذلك يحمي السائق من التصادم، حيث يحمي السائق عن طريق مساعدته على رؤية الجوانب بشكل واضح.

مزودة السيارة بتقنية مثبت السرعة.

سيارة كرنفال 2022 تدعم أنظمة جدبدة ومنها تقنية المكابح التلقائية، كما أنها مزودة بنظام التحذير من الاصطدام، ومزودة بنظام كاميرا خلفية متميزة.

مزودة بمحرك فائق الجودة مت نوع V6 ، وهو محرك ممتاز حيث يعطي السيارة قوة مضاعفة في الأداء العام وفي الحركة.

المحرك الموجود في سيارة كيا كرنفال 2022 يساعد في تقليل استخدام البنزين وتقليل التكلفة.

السيارة مضاف لها 6 أسطوانات بسيطة ممتازة؛ وكلها أسطوانات خفيفة الوزن وجيدة في الأداء، وقليل التكلفة.

السيارة تستهلك مقدار قليل من الوقود، حيث معدل استهلاكها هو جالون واحد لكل حوالي 30 كيلو متر. سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2022 سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2022 يصل سعر سيارة كيا كرنفال 2022 الموديل الجديد في المملكة العربية السعودية لحوالي 144 ألف ريال سعودي فقط، وذلك كحد أدنى، حيث يصل سعر الفئات الأعلى لحوالي 170 ألف ريال سعودي فقط لا غير الوسوم

السيارة العائلية الفخمة كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية هل ترغب في تغيير سيارتك الحالية؟، هل ترغب في شراء سيارة جديدة تتمتع بصفات متميزة من حيث المحرك وعوامل السلامة والآمان المختلفة، ستجد كل ذلك في سيارة كيا كرنفال الحديثة، حيث أنها تتميز بالعديد من الصفات المتميزة، وتم تطوير الموديل الجديد لعام 2022، وفي تلك المقالة سنتناول سعر سيارة كيا كرنفال 2022 في المملكة العربية السعودية، كما سنعرض كل التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها حول السيارة، فتابعنا عزيزي القاريء ليصلك كل جديد. مواصفات كيا كرتفال موديل 2022 تابع في النقاط التالية كافة مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022: يتميز الطراز الأساسي من كيا كرنفال 2022 بوجود نظام صوت متطور وحديث، حيث أنه مكون في الأساس من 6 مكبرات.

سيارة كيا كرنفال مزودة بUSB .

الفئات الأعلى من سيارة كيا كرنفال مزود بنظام الصوت الحديث من فئة هارمان كاردون.

المقاعد الخلفية في سيارة كيا كرنفال مزودة بوجود شاشات عرض متميزة، تعمل باللمس، وهي شاشة كبيرة بقياس 10 بوصة.

السيارة مزودة خاصية متميزة وهي نظام الشحن اللاسلكي للهواتف.

مزودة بعدد كبير من الوسائد الهوائية المتميزة.

من تتميز السيارة بالكثير من أنظمة الأمان المتطورة، التي تم إضافتها بشكل جديد في الموديل الحديث، حيث تدعم تقنية النقطة العمياء، وذلك يحمي السائق من التصادم، حيث يحمي السائق عن طريق مساعدته على رؤية الجوانب بشكل واضح.

مزودة السيارة بتقنية مثبت السرعة.

سيارة كرنفال 2022 تدعم أنظمة جدبدة ومنها تقنية المكابح التلقائية، كما أنها مزودة بنظام التحذير من الاصطدام، ومزودة بنظام كاميرا خلفية متميزة.

مزودة بمحرك فائق الجودة مت نوع V6 ، وهو محرك ممتاز حيث يعطي السيارة قوة مضاعفة في الأداء العام وفي الحركة.

المحرك الموجود في سيارة كيا كرنفال 2022 يساعد في تقليل استخدام البنزين وتقليل التكلفة.

السيارة مضاف لها 6 أسطوانات بسيطة ممتازة؛ وكلها أسطوانات خفيفة الوزن وجيدة في الأداء، وقليل التكلفة.

السيارة تستهلك مقدار قليل من الوقود، حيث معدل استهلاكها هو جالون واحد لكل حوالي 30 كيلو متر. سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2022 سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2022 يصل سعر سيارة كيا كرنفال 2022 الموديل الجديد في المملكة العربية السعودية لحوالي 144 ألف ريال سعودي فقط، وذلك كحد أدنى، حيث يصل سعر الفئات الأعلى لحوالي 170 ألف ريال سعودي فقط لا غير

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