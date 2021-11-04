العرض الممتاز عروض تقسيط سيارة كيا 2022 k8 على 60 شهرا واحدث مواصفات ومميزات السيارة

سيارة كيا 2022 k8 على 60 شهرا، سيارة كيا 2022 K8 أولي السيارات التي تحمل شعار الشركة الحديث وتأتي بتصميم جميل ومختلف عن الإصدارات السابقة كما تتوفر منها عدة موديلات مختلفة بعروض تقسيط مختلفة وتتميز بشاشة عرض منحنية وخاصية عرض المعلومات علي الزجاج الأمامي للسيارة كما توفر للعميل الهدوء عن طريق مواد كاتمة للصوت كما أنها ثابتة مهما زادت سرعة السير بها، فما هي مواصفات ومميزات وعروض سيارة كيا 2022 K8 بالتفصيل.

سيارة كيا 2022 k8 على 60 شهرا

مواصفات ومميزات سيارة كيا 2022 K8

تعد سيارة كيا 2022 K8 من فئة سيارات سيدان، حيث تعتمد خاصية دفع العجلات في السيارة علي نظام الدفع الأمامي.

تصل سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر، وتولد قوة تصل قيمتها إلى 300 حصان عن طريق عدد 6 أسطوانات.

تعتمد علي ناقل حركة أتوماتيك ب 8 سرعات مختلفة، وتستهلك والسيارة وقودا بمعدل 12.9 كيلومتر لكل لتر.

لها عدة مميزات مثل احتوائها علي نظام تثبيت ذكي ونظام ذاكرة للمقاعد، كما يمكن التحكم بها عن بعد،

وتقفل أبواب السيارة آليا وبها نوافذ كهربية ومكيف كما يمكن فتح السيارة بالريموت كنترول.

عروض تقسيط سيارة كيا 2022 K8

قد يوجد أكثر من فئة من أنوع سيارة كيا K82022 والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم عروض تقسيط كيا كيا بجميع فئاتها .

يبلغ سعرها الأصلي 139,148 ريال سعودي، يمكن تقسيطها علي 60 شهرا بحيث تكون قيمة القسط الشهري حوالي 2851 ريال سعودي.

يسدد العميل دفعة أولي بقيمة 13,915 ريال وتصل قيمة الدفعة الأخيرة 41.745 ريال سعودي.

تقسط السيارة بدفع مبلغ 3156 ريال شهريا بحيث تكون الدفعة الأولي حوالي 17,020 ريال سعودي وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 51,060 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة الأصلي 170,020 ريال سعودي ويمكن تقسيطها علي مدة 60 شهرا.

يبلغ سعر سيارة كيا 2022K8 EX Full حوالي 194,348 ريال سعودي، ويمكن تقسيطها علي 60 شهرا.

بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 3,604 ريال سعودي وتكون قيمة الدفعة الأولي 19,435 ريال والدفعة الأخيرة بقيمة 58,305 ريال سعودي.

عرض تقسيط موديل سيارة كيا 2022K8 LXعرض تقسيط موديل سيارة كيا 2022 mid K8 EXعرض تقسيط موديل سيارة كيا 2022K8 EX Full