انخفاض سعر ميتسوبيشي باجيرو 2022 فل كامل ماكينة 3.5L بنسبة 13 بالمائة، إذا كنت تبحث عن سيارة متعددة الإستخدام ذات تكوين رياضي وتصميم مميز فإن الموديل الجديد من باجيرو سوف يلبي احتياجاتك بالتأكيد، فهي سيارة عائلية بسبع مقاعد تجمع بين الفخامة والمواصفات الرائعة بالإضافة إلى سعر تنافسي مقارنة بالمميزات التي تقدمها باجيرو 2022. طُرحت السيارة في المملكة بطرازين مختلفين من حيث نوع نظام الدفع أحدهما خلفي والآخر رباعي، واليوم سنتحدث بشكل تفصيلي عن مواصفات فئة الفل الكامل من باجيرو 2022 دفع خلفي، كما سنكشف لكم عن سعرها الجديد بعد تخفيضه لأكثر من 18 ألف ريال.

تخفيض سعر ميتسوبيشي باجيرو 2022

طبقاً لأحدث عروض السيارات المعلن عنها في المملكة، فقد انخفض سعر فئة الفل الكامل من ميتسوبيشي باجيرو 2022 ليصل إلى 126 ألف و500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 144 ألف ريال في عرض مميز للغاية بمعرض عبد الرحمن عماد الدين، وبتخفيض يتجاوز 13% بما يعادل تقريباً 18 ألف ريال، كما انخفض سعر السيارة لدى العيسائي للسيارات إلى 132 ألف 850 ريال. تتميز فئة فل كامل من باجيرو 2022 بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر بنزين، القير أوتوماتيك 5 سرعات تبترونيك ونظام الدفع خلفي.

يتميز الموديل الجديد من ميتسوبيشي باجيرو بفتحة سقف وجنوط مقاس 18 إنش مع دبل خفيف وثقيل ودفلوك، أنوار بالكامل LED عالي ومنخفض مع إمكانية غسيل الأنوار الأمامية، بالإضافة إلى أنوار ليد أمامية نهارية وكشافات ضباب وإشارات على المرايا. السيارة مزودة بشبك كروم أمامي ضخم يتوسطه شعار ميتسوبيشي مع مقابض وإطارات للمرايا من الكروم، كما أن بها وطايا جانبية وجناح خلفي بالإضافة إلى حساسات خلفية وحنايا عفش وهوك خلفي.

باجيرو فل كامل موديل 2022

تتميز فئة الفل الكامل من ميتسوبيشي باجيرو 2022 بدخول ريموت مع داخلية فاخرة باللون البيج ومقاعد جلد، السيارة مزودة من الداخل بإكسسوارات مميزة من الكروم مع تخشيب فورميكا إضافة إلى شاشة ترفيه وفتحة سقف. تحكم كهربائي في كرسي السائق والراكب وكذلك في الزجاج إضافة إلى تحكم دركسيون في النظام الصوتي والبلوتوث، السيارة بها شاشة ملاحة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية.

تتميز باجيرو موديل 2022 أيضاً بمثبت سرعة وعداد رحلات وهي مدعومة بنظام صوتي Rockford، كما أنها مزودة بمنافذ متعددة للشحن والطاقة مع مسند وسطي درج وفتحة تبريد، مكيف أمامي أوتو لمسة واحدة إلى جانب مكيف خلفي كذلك لمقاعد الصف الثاني. السيارة مزودة كذلك بالمواصفات الكاملة للأمن والسلامة وتتضمن فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إيرباجات أمامية وخلفية وعدد سبع أحزمة أمان في ميتسوبيشي باجيرو 2022.