سيارات مستعملة للتنازل على الراجحي بدون مقابل لغرض السفر، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي فيلوستار مستعمل موديل 2020 متواجدة في مدينة الرياض ومتاحة للتقبيل على مصرف الراجحي، سيارة هاتشباك بمحرك دفع أمامي سعة 1600 سي سي يولد 204 حصان، صرفية وقود 15.9 كم لكل لتر والقير أوتوماتيكي بسبع سرعات والممشى 30 ألف كيلو متر، اللون رمادي غامق والداخلية جلد وإضاءة ليد مع جنوط مقاس 18، تتميز السيارة نظام تثبيت سرعة وحساسات وكاميرا خلفية وفرامل مانعة للإنغلاق، مع نظام ملاحي وتشغيل ذكي وتحكم كهربائي في الابواب والمرايا والمقاعد. السيارة نظيفة بحالة الوكالة ومعروضة للتنازل تقسيط بدون مقابل بداعي السفر وبقسط شهري 1200 ريال، تم دفع 20 ألف ريال من مبلغ التمويل ومتبقى عليها 68 ألف أقساط.

سيارات مستعملة للتقبيل على الراجحي

توفرت للتنازل على الراجحي في المدينة المنورة سيارة تويوتا يارس فئة Y موديل 2021، سيارة سيدان بمحرك دفع أمامي سعة 1500 سي سي يولد 105 حصان،صرفية وقود 20 كم لكل لتر، القير أوتوماتيكي سي تي في والممشى 575 كيلو متر فقط، السيارة لونها فضي فاتح والمقاعد مخمل ونوع الإضاءة هالوجين مع جنوط مقاس 14، وتتميز بحساسات خلفية ومكيف يدوي وتشغيل ريموت و وفرامل مانعة للإنزلاق وأقفال آلي للأبواب. السيارة كل شئ فيها جديد بحالة الوكالة وسبب التنازل هو الخروج النهائي بعد 4 أشهر، التنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بقسط شهري 905 ريال وقد تم دفع قسط واحد فقط، تبلغ قيمة الدفعة 24396 ريال بينما تصل القيمة النقدية أوالتكييش إلى 60 ألف ريال.

وتوفرت في الرياض سيارة كيا k5 موديل 2021 للتقبيل على الراجحي بدون مقابل، ، سيارة سيدان بمحرك دفع أمامي سعة 2500 سي سي يولد 194 حصان،صرفية وقود 16.3 كم لكل لتر، القير أوتوماتيكي بثمانية سرعات والممشى 27 ألف كيلو متر فقط، السيارة فئة ايه اكس 3 وهي الفئة الأقل من الفل الكامل مباشرة، اللون أزرق كحلي والمقاعد مخمل ونوع الإضاءة ليد مع جنوط مقاس 18، وتتميز بحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا مدمجة وتشغيل ذكي ومكيف أوتوماتيك بالاضافة إلى تحكم دريكسيون ونظام تثبيت سرعة ذكي وفتحة سقف بانوراما. تم سداد أقساط سنة كاملة وتبلغ قيمة القسط الواحد 1711 ريال بحيث يبلغ مجموعما تم دفعه 18 ألف تقريباً، يتبقي 48 قسط إلى جانب 23 ألف ريال دفعة نهائية.

سيارات موديل 2021 للتقبيل أقساط

وتوفرت للتنازل بدون مقابل في جازان سيارة تويوتا كورولا 2021 مستعمل بحالة الوكالة، سيارة سيدان فئة ستاندر بمحرك دفع أمامي ثلاثي سعة 1500 سي سي يولد 119 حصان، القير أوتوماتيكي سي تي في والممشى لم يتخطى عشرين ألف كيلو متر، اللون أبيض والداخلية مخمل ونوع الإضاءة هالوجين مع جنوط مقاس 15. تتميز السيارة بحساسات خلفية ومكيف يدوي وتحكم دريكسيون، بالاضافة إلى إمكانية تشغيل ريموت ونظام سرعة ذكي. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي وسبب التنازل هو طلب قرض عقاري، تم سداد أقساط 7 أشهر وتبلغ قيمة القسط الواحد 1023 ريال بحيث يبلغ مجموعما تم دفعه 5300 ريال تقريباً، يتبقي 53 قسط إلى جانب 20 ألف و300 ريال ريال دفعة نهائية.