بـ800 ريال تقسيط تويوتا كامري 2022 علي 60 شهر من عبد اللطيف جميل أقوي عرض جبار

بـ800 ريال تقسيط تويوتا كامري 2022 علي 60 شهر من عبد اللطيف جميل تعد شركة تويوتا من أشهر الشركات حول العالم في صناعة السيارات الحديثة بإمكانيات عالية، وهي شركة يابانية وموضوعنا اليوم عن سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة في الأسواق المصرية بإمكانياتها الجبارة ومواصفاتها الرائعة بعد أن زادت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث عن سيارة تويوتا كامري 2021 لكل الأشخاص المهتمين لعالم السيارات وسنوضح كل مواصفات سيارة كامري الجديدة وأسعار فئاتها المختلفة في سوق السيارات المصري وأهم المميزات للسيارة الجديدة.

تقسيط تويوتا كامري 2022 علي 60 شهر من عبد اللطيف

أعلن الوكيل الرسمي لعلامة تويوتا اليابانية في جمهورية مصر العربية عن مواصفات سيارة تويوتا 2022 والتي هي:-

تتميز سيارة تويوتا كامري 2022 بأنها ذات محرك قوي.

استهلاكها للوقود اقتصادي ذات سعة واسعة حيث أنها تحتوي على كل فئة منها على كمية مختلفة من الوقود.

سرعتها عالية جدًا هادئة كما أنها تتميز باحتوائها على خاصية الدفع الأمامي وعجلات قيادتها متعددة الاستخدامات.

تحتوي السيارة كامري الجديدة على فتحات للتهوية تساعد في تنقية الهواء باستمرار وهذه أهم ميزة فيها حيث أنها اخترعت خصيصًا للحماية من انتشار عدوى فيروس كورونا المنتشرة في البلاد حاليًا.

تكييفات المقاعد تعمل بشكل تلقائي.

تحتوي على أجهزة وإمكانيات حديثة ومتطورة وتكنولوجيا عالية.

تم تقسيم فئات سيارة تويوتا كامري 2022 إلى ثلاثة فئات تختلف كل فئة في سعرها عن الفئة الأخرى وجاءت الأسعار كالآتي:-

سعر السيارة 96,300 ريال سعودي في السعودية من عبد الطيف جميل.

سعر الفئة الأولى من سيارات كامري 2022 وصل إلى 325 ألف جنيه مصري حيث أن هذه الفئة تتميز بالسلامة والأمان.

أما الفئة الثانية وصل سعرها إلى 328 ألف جنيه مصري وتتميز بسيرها الهادئ وسرعتها العالية.