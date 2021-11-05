إنطلاق الأسطورة .. سيارة تويوتا رايس 2021 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وإمكانيات جبارة

سيارة تويوتا رايس من أفضل أنواع السيارات التابعة لاسم تويوتا، وتم الإعلان عن توافر التصميم الحديث من هذه الفئة من السيارات، وتتميز هذه السيارة بتوافر العديد من الإمكانيات الحديثة بها، كما ان اسعار فئاتها المختلفة مميزة للجميع، وبعد ان أعلن المصدر الرسمي المسئول عن هذا الاسم من السيارات في مصر عن توافر الإصدار الحديث من سيارة تويوتا رايس، ازدادت التساؤلات حول مميزات هذه السيارة وما هي أسعارها، وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال من مواصفات سيارة تويوتا رايس 2022.

ما هي أسعار الفئات المختلفة من سيارة تويوتا رايس

يعد اسم تويوتا من الأسماء المعروفة في عالم السيارات ودائما ما يبحث الكثير عن إصدارات المختلفة من السيارات، فشكل السيارة مميز والتصميم يشبه التصاميم الاوربية، كما ان نوع تويوتا رايس من السيارات الرياضية المزودة بخاصية الدفع للأمام، ودائما ما تحرص شركة تويوتا على الانتباه لما يطلبه الجماهير من اجل تزويد السيارة به لراحة وامان المستخدم، وتحرص دائما على تزويد الإصدارات المختلفة من السيارات الخاصة بها بكافة الوسائل التكنولوجية المتطور، و هناك فئتان مختلفتان من سيارة تويوتا رايس, ويبلغ سعر الفئة الاولي منها حوالي 345 الف جنية وتتميز هذه الفئة بالأمان العالي والأجهزة الحديثة المزودة بها السيارة, بينما يبلغ سعر سيارة تويوتا رايس 375 الف جنية وتتميز بالانسيابية والهدوء اثناء السير.

تحتوي السيارة على شبكة تهوية ممتازة من الامام وهذه الشبكة مندمجة مع المصابيح على جانبي السيارة وتعطي شكل رائع.

المصابيح الموجودة في السيارة تعمل بنظام الهالوجين الذي يضئ في الليل وفي النهار، كما انه يتم طلاؤها باللون الأحمر لتكون اضاءتها مميزة في الليل.

السيارة مزودة بكاميرات في جميع الاتجاهات تعمل على اظهار كافة التفاصيل للسائق وتظهر أهميتها في الأماكن الضيقة.

تحتوي السيارة على أجهزة استشعار تعطي إنذارات في حالات الخطر مثل السرقة او في حالة عدم لبس الحزام الخاص بالأمان، او في حالة القيادة اعلي من السرعة المسموح بها.

اهم ما يميز سيارة تويوتا رايس2021