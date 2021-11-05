بـ 600 ريال من عبد اللطيف أحصل علي ارخص سيارة يابانية بالتقسيط سوزوكي فيتارا 2021

بـ 600 ريال من عبد اللطيف أحصل علي ارخص سيارة يابانية بالتقسيط يعرض عبد اللطيف جميل باعتبار وكيل رسمي لاستيراد السيارات في السعودية العديد من أنواع السيارات ب إصدارات مختلفة والتي يتواجد من بينها سيارة سوزوكي فيتارا 2021 والتي تتميز بطابعها الرياضي متعدد الاستخدام وتتواجد هذه السيارة بالعديد من المواصفات التقنية والمميزات الترفيهية إلى جانب سعرها والتي تصنف ضمن السيارات متوسطة التكلفة حيث نقوم بتوضيح بيانات السيارة المختلفة واسعار شرائها داخل المملكة عبر هذه الأجزاء الانتقالية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

تضم مواصفات السيارة العديد من البيانات الموضحة لسرعة المحرك أو الموتور الذي تم تصميمه لآلية العمل بواسطة البنزين مع توضيحه الجزء مبسط عن أنظمة الأمان الداخلية

الموتور يدعم سعة للتخزين تحدد بنحو 1.6 لتر من تصميم رباعي الاسطوانة.

مع وجود معدلات مرتفعة في قدرة هذا الموتور على توليد قوة تصل إلى 115 حصان.

معدل استهلاك السيارة يقدر بمعدل لتر واحد لكل 17.5كيلو متر يتم اقتطاعه.

يعمل ناقل الحركة بشكل اوتوماتيكي مع دعم عجلات سوزوكي فيتارا لأنظمة الدفع الأمامي.

تتعدد أنظمة الأمان التي نستطيع حصرها أي عدد 6 وسائد هوائية، وحساسات متوفرة في كل من الجزء الخلفي والامامي للسيارة.

دعم مراقبة وتحديد مستوى الضغط في الإطارات الخاصة ب عجلات السيارة لتجنب حدوث ضغط هواء مرتفع بداخل تلك الإطارات.

تقنية جديدة تدعم التحكم ب المكابح والتحكم في أنظمة الثبات.

تتمثل مزايا سوزوكي فيتارا 2021 في دعمها للعديد من الانظمة المتطورة لتسهيل إمكانية التحكم بشكل أكبر في السيارة

وجود بعض الأزرار للتحكم في تشغيل المحرك وايقافه.

دعم الإغلاق التلقائي للأبواب، مقاعد جلدية ذات تصميم بانوراما،نوافذ تدعم التحكم الكهربي،

وجود عدة مداخل تشتمل على مدخل USB، ومدخل Aux مشغل اسطوانات CD، بلوتوث.

تثبيت معدل السرعة للسيارة طوال فترات القيادة، تحكم في المقاعد الداخلية، مكيف لتلطيف الجو.

تتوفر سوزوكي فيتارا 2021 داخل المملكة والتي تدعم تقديمها بداخل شركة عبداللطيف جميل وإمكانية حجزها بشكل إلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي بسعر يصل إلى 72 الف ريال سعودي مع ملاحظة أن هذا السعر المقدم شامل قيمة الضريبة المضافة.