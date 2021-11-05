انطلاق الواعرة الجبارة سيارة «GT» أحدث موديل 2022 من إم جي موتور بمواصفات فخمة

انطلاق الواعرة الجبارة سيارة «GT» أحدث موديل 2022 يبحث الكثير من محبي عالم السيارات عن مواصفات سيارة ام جي الجديدة كليا، وهي سيارة gt الجديدة الموديل الحديث، ولذلك سنعرض لكم في تلك المقالة كل ما سنحتاج لمعرفته حول سيارة gt الجديدة كما سنعرض سعر السيارة في المملكة العربية السعودية، وسنوضح كافة مزاياها الداخلية ومزاياها الخارجية، كما سنعرض لكم كل ما تحتاج لمعرفته حول ماتور سيارة Gt الجديدة، فتابعنا لتتعرف على المزيد.

تابع ما يلي عزيزي القاريء لتتعرف على مواصفات سيارة GT الجديدة:

الفئة الأولى : تحتوي الفئة الأولى على حوالي أربعة سلندر بقوة محرك تصل إلى حوالي 1500 سي سي. بينما تصل قوة المحرك لحوالي 173 حصان. بينما تصل قوة عزم دوان القصوى لحوالي 250 نيوتن على المتر، بينما قوة تسارع السيارة تاراوح من بين صفر إلى حوالي 100 كيلو متر في مدة حوالي 8.5 ثانية، بينما أقصى سرعة تستطيع السيارة على الوصول لها تكون حوالي 215 كيلو متر على الساعة، بينما نجد ناقل حركة في السيارة ينضم لموديل Dual Clutch ويضم حوالي 7 نقلات بنظام WET، نجد سعة خزان الوقود تصل إلى حوالي 50 لتر، بينما نجد متوسط نسبة إستهلاك البنزين تصل إلى حوالي 5.9 لتر وذلك لمسافة 100 كيلو متر.

الفئة الثانية: تلك السيارة تتميز بحوالي قوة 118 حصان، بينما يصل عزم دوران السيارة لحوالي 250 نيوتن على المتر، بينما تصل قدرة تسارع السيا ة من حوالي 0 لحوالي 100 كيلو متر في مدة زمنية حوالي 10.5 ثانية، بينما أقصى سرعة للسيارة تصل إلى نحو 185 كيلو متر في الساعة، ناقل حركة في سيارة إم جي موديل GT من نظام iCVT ويضم حوالي 8 نقلات ممتازة، سعة خزان البنزين في السيارة تصل إلى حوالي 45 لتر، بينما يصل متوسط إستهلاك بنزين في سيارة إم جي موديل Gt لحوالي 5.7 لتر وذلك لمسافة حوالي 100 كيلو متر.

تابع التالي:

السيارة تضم احدث انواع الجنوط بقياس حوالي 16 بوصة أو قياس حوالي 17 بوصة .

السيارة تضم مضافات جديدة متميزة ومنها فتحة سقف متميزة.

تتميز السيارة بإمكانية التشغيل السريع وذلك بدون مُفتاح.

تضم السيارة مصابيح أمامية متميزة وتضم مصابيح خلفية ممتازة تعمل بنظام LED.

السيارة تتميز بوجود شاشة ممتازة باللمس بقياس 10 بوصة.

لم يتم الإعلان عن سعر السيارة حتى تلك اللحظة، ولكن سبتم الإعلان عن ذلك في القريب.