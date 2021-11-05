تقسيط بسعر الكاش ارخص واقوى سيارة عالمية تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية ب 600 ريال من عبد اللطيف جميل

تقسيط بسعر الكاش ارخص واقوى سيارة عالمية تويوتا فورتشنر ، خبر يسعد الكثير من راغبي شراء سيارة، وهذا الخبر هو تقسيط مبلغ شراء سيارة تويوتا فورتشنر، بقسط شهري ٦٠٠ريال سعودي لمدة ٦٠ شهر من عبد اللطيف جميل في السعودية ويوجد الكثير من المعارض الاخري التي تقدم عروض التقسيط علي السيارة حيث أن بنوك الشركات بالسعودية تهدف إلى تقديم تسهيلات وعروض لكل من يرغب في شراء سيارة، ومن هذه التسهيلات التقسيط علي ٦٠ شهر مع وجود مقدمة وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومريحة لمشترين السيارة تويوتا فورتشنر، ومن المعروف أن تويوتا من أفضل ماركات السيارات واشهرها وسوف نعرض الموديلات المختلفة لها .

تقسيط بسعر الكاش ارخص واقوى سيارة عالمية تويوتا فورتشنر

التقسيط علي هذا النوع من السيارات فقط دون غيرها من السيارات.

يكون القسط ٦٠٠ريال سعودي شهريا.

يكون هذا العرض بالتقسيط مبلغ شراء سيارة تويوتا فورتشنر بمبلغ 103 الف ريال لفترة محددة لها بداية وتحتوي على نهاية.

تابعوا تفاصيل عرض التقسيط على 600 ريال من عبد اللطيف جميل، كميا يمكنك تزويد القسط الشهري حتي تقل النسبة.

دائما في هذا الوقت تزداد عروض السيارات وذلك بسبب حدة المنافسة بين منتجين السيارات، وزيادة الطلب علي السيارات ومن هذه العروض تقسيط مبلغ الشراء علي ٦٠ شهر كما سبق وذكرنا، وسوف نعرض موديلات تويوتا فورتشنر.

وذلك بسبب حدة المنافسة بين منتجين السيارات، وزيادة الطلب علي السيارات ومن هذه العروض تقسيط مبلغ الشراء علي ٦٠ شهر كما سبق وذكرنا، وسوف نعرض موديلات تويوتا فورتشنر. فورتشنر اكس ذات الدفع الخلفي، المحرك الخاص بهذا الموديل يتسع الي ٢،٧ لتر والماتور بقوة ١٦٤ حصان وبها مغير قوة به ستة سرعات، ويتسع الخزان الي٨٠ لتر من البنزين.

فورتشنر اكس ذات الدفع الرباعي، وهذا الموديل به نفس المواصفات الموجودة في الموديل السابق مع وجود صفة مميزة له عن الموديل السابق وهي وجود دفع رباعي ثقيل.

فورتشنر اكس ٢ ديز دفع رباعي، تكون صفات هذا الموديل مختلفة حيث يتسع المحرك إلي ٢،٤ لتر من البنزين ومغير الحركة يحتوي علي ٦ سرعات أوتوماتيكية، وخزان الوقود يتسع الي٨٠ لتر من البنزين.

الموديل الاول، فورتشنر الدفع الخلفي ، يصل سعرها الي103 الف ريال سعودي. الموديل الثاني، فورتشنر الدفع الرباعي، يصل سعرها إلي 130 ألف ريال سعودي. الموديل الثالث، فورتشنر اكس ٢ ديز دفع رباعي، يصل سعرها إلي 140 ألف ريال سعودي.

موديلات تويوتا فورتشنر:أسعار سيارة تويوتا فورتشنر:

وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة الموضوع الخاص بسيارة تويوتا فورتشنر والموديلات الثلاث متها واسعارها وكذلك العرض الجيد جدا بتقسيط سعرها علي ٦٠ شهر.