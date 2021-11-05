الفخمة وحش الطرق الوعرة.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية بمواصفات واسعار هائلة ورائعة

الفخمة وحش الطرق الوعرة.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية ، خلال الفترة الأخيرة كثرت عمليات البحث عن العروض المقدمة لأحدث الأنواع من السيارات من ماركة تويوتا، وعليه فإن ناك العديد من البنوك التي تعمل على تقديم أحسن خدمة تقسيط لعملائها، ومن أحسن العروض المقدمة هو القسط الشهري 600 ريال، وتكون مدة السداد تصل حتى خمس سنوات، وبناءًا على ذلك قام العديد من محبي هذه النوعية من السيارات بشرائها بهذه الطريقة، وقد بحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الكثير من محبين السيارات موعد إطلاق السيارة والذي سيكون بداية من العام القادم، ونقدم لكم كافة المواصفات الخاصة بهذا النوع والسعر التابع لها.

الفخمة وحش الطرق الوعرة.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية

وتعتبر هذه السيرة من السيارات التي يفضل استخدامها كثير من الشباب بسبب الكثير من المزايا التي تميزها عن غيرها كما أنها تتوفر في ثلاث من الموديلات المختلفة وهي

يتميز الموديل الأول بكونه يأتي بمحرك سعة 2.7 لتر من البنزين، وبقوة 5200CC كما أنه مزود بناقل حركة بستة سرعات أوتوماتيكية، وخزان للوقود يسع حوالي ثمانون لترًا.

يتوفر الموديل الثاني بنفس مزايا الموديل الأول تقريبًا، ولكنه يختلف في كون الدفع الخاص به يأتي بشكل رباعي بينما الموديل الأول يأتي بدفع ثنائي، وهو ما يجعله يتحمل بشكل أكبر صعوبات الطرق عن الموديل الأول.

يختلف هذا الموديل عن الإثنين السابقين، فهو يأتي بمحرك سعة 2.4 لتر من البنزين، ويعمل بقوة 3400 CC ويعمل بست سرعات مختلفة أوتوماتيكية، ك ذلك مع قوة الدفع الرباعي التي تتحمل تغييرات الطرق.

الموديل الأول فورتشنر X2 دفع خلفيالموديل الثاني فورتشنر X2 دفع رباعيالموديل الثالث فورتشنر X2 ديزل دفع رباعي

يختلف السعر لسيارة تويوتا فورتشنر على حسب الموديل المتوفر والمرغوب شراؤه منها ويكون على الشكل التالي

فورتشنر X2 دفع خلفي بسعر 119000 ريال سعودي.

فورتشنر X2 دفع رباعي بسعر 129000 ريال سعودي.

فورتشنر X2 ديزل دفع رباعي بسعر 140000 ريال سعودي.

ويمكن تقسيط السيارة بمبلغ 600 ريال في الشهر لمدة خمس سنوات، ولكن يشترط دفع مبلغ أربعون بالمائة من سعر السيارة الكلي كمقدمة للسيارة.