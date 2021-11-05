اشتري سيارة احلامك.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner بمواصفات وأسعار خيالية في السعودية

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner، نتحدث فيما يأتي من مجمل الفقرات القادمة عن السيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة السعودية حيث تعتبر أكثر الماركات من المركبات التي يرغب في أن يتعرف على تفاصيل عنها الكثير من لعملاء من محبي اقتناء أحدث الموديلات أو يرغبون بتجديد سياراتهم هذا العام، فالكثير من الخبراء بمجال السيارات يوصون باستعمالها لما لها من العديد من المواصفات الخاصة والتي تعدها لأن تكون خيار من قائمة الخيارات المطروحة بالسوق الخاص بالسيارات، والذي يعرض مختلف الماركات لمختلف السيارات، وعلى رأسها تلك النوعية من السيارات، وفيما يلي أهم ما قد ورد عنها من مواصفات، والتكلفة الشرائية لها.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 Toyota Fortuner

تلك السيارة من الماركة العالمية الشهيرة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية تعد أكث ما يتساءل عنه محبي السيارات والمهتمين بالتعرف على الأخبار الخاصة بالجديد منها، فمنذ أن بدأ الربع الثاني من عامنا الجاري والحديث عن تلك الماركة وهذا الموديل على وجه التحديد يزيد في الأوساط المهتمة بتقييم السيارات الجديدة وقد تم عرض عدد من المواصفات لها، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل فيا يأتي من نقاط:

السيارة تعد متوفة بنوعين، وكذلك فهي تنضم لفئتين مختلفتين.

المحركات قوية، والاسطوانات بسعة تعادل القدر أربعة لترات.

المحرك يقدر على أن ينتج ما قيمته مائتين وأربع وثلاثين حصان.

السيارة عملها يكون بواسطة الدفع الكلي.

المحرك يعمل بقية عزم للدوران يقدر بنحو ثلاثمئة وستة وسبعين نيوتن لكل متر.

الحركة للناقل الأوتوماتيكي مدرجة لست تحركات.

تتوفر الكثير من أنواع الملحقات، وتجهيزات الأمان.

يتوفر نوع الفرامل والتي تقبل الغلق، وتلك الأنظمة الحديثة المدمجة بالسيارات تمنعها بشكل تام من أن تتعرض للانزلاق.

نظام محقق لأعلى الدرجات والمستويات العالية من الثبات وذلك طوال الفترة للقيادة.

التكلفة الشرائية لتلك السيارة.

اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السيارة تعد من احدث الموديلات ويقدر سعرها من الفئة الأولى بالمملكة العربية السعودية حوالي مائة وثلاثة وخمسين ألف ريال سعودي، بينما السعر للسيارة من نوع الفئة الثانية فهو يقدر بالقيمة مائتي وخمسين ألف ريال سعودي.