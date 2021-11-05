قريبا بالأسواق أسطورة تويوتا «تندرا 2022» تتحدى الشاحنات الأمريكية بإمكانيات خرافية

قريبا بالأسواق أسطورة تويوتا «تندرا 2022» تتحدى الشاحنات الأمريكية تتميز بأناقتها الشديدة، كما أن لها مظهر عصري وقوي من الخارج، حيث أن شركة تويوتا قد اصدرت سيارة تندرا موديل 2022 من أجل العمل على جذب المزيد من المستهلكين، حيث أن الشركة تحرص على توسيع نطاق المشترين في جميع الأسواق، ولذلك حرصت على تصميم سيارتها المتميزة التي تحتوي على إمكانيات جديدة، والسيارة البيك آب من تويوتا تحتل الآن مكانة واسعة في الأسواق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتميز تويوتا تندرا بتصميم عالي في الجودة، حيث أن السيارة تم تطويرها بحيث تكون أكثر خفة، فتم استخدام الألمنيوم لتقليل وزن السيارة، علاوة على ذلك فالسيارة مضاف لها الكثير من مزايا أمان الهامة، لتساعدك في القيادة داخل الطرق الوعرة، والسيارة تعتبر منافسة للعديد من الموديلات العالمية المتميزة ومنها شاحنات رام، والسيارة تحقق نجاح كبير حيث معدل مبيعاتها في عام 2020 وصلت لحوالي 110 ألف نسخة.

فيما يلي سنعرض لكم كافة ما تحتاج لمعرفته قبل شراء سيارة تويوتا تندرا 2022، من مواصفات جبارة:-

سيارة توندرا 2022 تتميز بموتور قوي وفعال.

تتميز بموتور قوي وفعال. السيارة مزودة بنظام محرك سداسي الأسطوانات.

تندرا 2022 مضاف لها شاحن توربيني مزدوج.

ستجد سعة الماتور تصل لحوالي 3.4 لتر.

قوة الماتور مميزة وتصل لنحو 389 حصان.

أفضل ناقل حركة في الأسواق، حيث أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي وله حوالي 10 سرعات.

معدلات استهلاك الوقود متوسطة.

يمكنك اختيار بين نوعين من المحركات، حيث توفر شركة تويوتا عند شراء سيارتها تندرا 2022 محرك هجين جديد ويسمى

محرك i-Force Max ، وهذا المحرك له قدرات عالية حيث يولد حوالي 437 حصان.

بينما يصل قوة عزم الدوران فيه لحوالي 790 نيوتن على المتر.

السيارة تعمل ببطارية قابلة للشحن.

حيث أنها صالحة للعمل بنظام طاقة كهربائية، ولكن ستضطر لاستخدام سرعات قليلة.

سيارة مزودة بوسائد هوائية ممتازة لحماية الركاب.

مزودة بنظام لوحات قيادة رقمية متميزة.

جنوط رياضية

مزودة باحدث التقنيات ومنها تقنية Audio Multimedia infotainment system.

شاشة متميزة بقياس 8 بوصة أو 14 بوصة.

السيارة مزودة ومدعومة بأحدث الأنظمة الحديثة ومنها نظام أبل كار بلاي.

كما أنها مزودة بنظام أندرويد أوتو.

السيارة مزودة بنظام مساعد افتراضي ذكي.

ومن المتوقع انطلاق السيارة اخر العام ولكنه حتي الان لم يتم الافصاح عن سعر السيارة الرسمي ولكن من المتوقع ان يكون سعرها عالي نظرا لانها من الفئات العالية من تويوتا والتي تحتوي على أحدث التصميمات والتقنيات الحديثة، وتعتبر مواصفاتها الخارقة تنافس الكثير من السيارات الاخري مثل سيفرولية وسلفرادو وفورد ونسيان.