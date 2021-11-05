الوحش الياباني وصل… سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعار السيارة الرائعة

سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها، بعد نجاح الجيل الجديد من موديل تويوتا راف 4 أنتجت شركة تويوتا موديلا تويوتا هايلاندر 2022 وهي من سيارات الدفع الرباعي، تصميمها رائع وتحمل من الداخل 3 صفوف للركاب وتصميمها يميل للاستقامة في الشكل، يتوفر منها عدة طرازات مختلفة هايلاندر 2022 L، هايلاندر 2022 LE، هايلاندر 2022 XLE، هايلاندر 2022 هايبرد LE، والكثير من الفئات الأخرى. سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها مميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 توفر تويوتا هايلاندر لسائقها قيادة مريحة وهادئة، كما تشتمل علي محرك قوي كما أنها اقتصادية فهي لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود أثناء السير.

تبدو السيارة من الداخل فخمة الشكل كما أنها توفر مقاعد مريحة كما تحافظ علي أقصي درجات السلامة للقائد من خلال عدة تقنيات موجودة بتويوتا هايلاندر 2022.

يمكن للعميل الاختيار من بين طرازات مختلفة عديدة بأسعار مختلفة وألوان متنوعة ترضي كافة الأذواق، كما توفر مساحة رؤية كبيرة للسائق. مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بمحرك من فئة V6 كما أنها تشمل خيارات السحب الأمامية، وتعمل عن طريق خاصية الدفع الرباعي.

تمنح لقائد السيارة مجموعة نقل الحركة الهجين الحديثة، كما أنها لا تستهلك لترات كبيرة من البنزين مقارنة بالمسافات التي تقطعها.

مجموعة نقل الحركة الهجين الحديثة، كما أنها لا تستهلك لترات كبيرة من البنزين مقارنة بالمسافات التي تقطعها. تتضمن مقصورة تويوتا هايلاندر 2022 مقاعد ل 8 أفراد، تعمل بنظام التحكم عن بعد ومقاعدها من القماش.

يوجد بالسيارة جنوط ألومنيوم مقاسه 18 بوصة كما أن مقعد السائق يمكن تحريكه كهربيا، ونوافذ السيارة تعمل بخاصية اللمس مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 في السعودية تباع تويوتا هايلاندر 2022 في المملكة العربية السعودية بمبلغ 136,600 ريال سعودي وهي من الطراز الأساسي ل أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 في السعودية تويوتا هايلاندر L المزودة بنظام السحب الأمامي. أما سعر تويوتا هايلاندر 2022 فل كامل فتباع في السعودية بقيمة 50,252 دولار أمريكي أي حوالي 188,500 ريال سعودي وتأتي مع هايلاندر بلاتينيوم المحمل بالكامل. تويوتا هايلااندر 2022 LE يبلغ سعر البيع لها حوالي 150,275 ريال سعودي، أما تويوتا هايلااندر 2022 XLE هايبرد ت صل قيمة سعرها عند البيع حوالي 161,550 ريال سعودي. تويوتا هايلاندر ليمتد 2022 تباع بقيمة 170,910 ريال، أما سيارة تويوتا هايلاندر ليمتد هايبرد 2022 يصل سعرها إلى 176,350 ريال سعودي. الوسوم

سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها، بعد نجاح الجيل الجديد من موديل تويوتا راف 4 أنتجت شركة تويوتا موديلا تويوتا هايلاندر 2022 وهي من سيارات الدفع الرباعي، تصميمها رائع وتحمل من الداخل 3 صفوف للركاب وتصميمها يميل للاستقامة في الشكل، يتوفر منها عدة طرازات مختلفة هايلاندر 2022 L، هايلاندر 2022 LE، هايلاندر 2022 XLE، هايلاندر 2022 هايبرد LE، والكثير من الفئات الأخرى. سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها سيارة تويوتا هايلاندر2022 مميزاتها ومواصفاتها مميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 توفر تويوتا هايلاندر لسائقها قيادة مريحة وهادئة، كما تشتمل علي محرك قوي كما أنها اقتصادية فهي لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود أثناء السير.

تبدو السيارة من الداخل فخمة الشكل كما أنها توفر مقاعد مريحة كما تحافظ علي أقصي درجات السلامة للقائد من خلال عدة تقنيات موجودة بتويوتا هايلاندر 2022.

يمكن للعميل الاختيار من بين طرازات مختلفة عديدة بأسعار مختلفة وألوان متنوعة ترضي كافة الأذواق، كما توفر مساحة رؤية كبيرة للسائق. مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بمحرك من فئة V6 كما أنها تشمل خيارات السحب الأمامية، وتعمل عن طريق خاصية الدفع الرباعي.

تمنح لقائد السيارة مجموعة نقل الحركة الهجين الحديثة، كما أنها لا تستهلك لترات كبيرة من البنزين مقارنة بالمسافات التي تقطعها.

مجموعة نقل الحركة الهجين الحديثة، كما أنها لا تستهلك لترات كبيرة من البنزين مقارنة بالمسافات التي تقطعها. تتضمن مقصورة تويوتا هايلاندر 2022 مقاعد ل 8 أفراد، تعمل بنظام التحكم عن بعد ومقاعدها من القماش.

يوجد بالسيارة جنوط ألومنيوم مقاسه 18 بوصة كما أن مقعد السائق يمكن تحريكه كهربيا، ونوافذ السيارة تعمل بخاصية اللمس مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 في السعودية تباع تويوتا هايلاندر 2022 في المملكة العربية السعودية بمبلغ 136,600 ريال سعودي وهي من الطراز الأساسي ل أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 في السعودية تويوتا هايلاندر L المزودة بنظام السحب الأمامي. أما سعر تويوتا هايلاندر 2022 فل كامل فتباع في السعودية بقيمة 50,252 دولار أمريكي أي حوالي 188,500 ريال سعودي وتأتي مع هايلاندر بلاتينيوم المحمل بالكامل. تويوتا هايلااندر 2022 LE يبلغ سعر البيع لها حوالي 150,275 ريال سعودي، أما تويوتا هايلااندر 2022 XLE هايبرد ت صل قيمة سعرها عند البيع حوالي 161,550 ريال سعودي. تويوتا هايلاندر ليمتد 2022 تباع بقيمة 170,910 ريال، أما سيارة تويوتا هايلاندر ليمتد هايبرد 2022 يصل سعرها إلى 176,350 ريال سعودي.

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