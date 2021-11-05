الجبارة وصلت تويوتا بيلتا 2022 العملاقة اليابانية تقلب موازين الفئة الاقتصادية

تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا هي السيارة اليابانية الخيالية التي سوف تقلب موازين جميع سيارات الفئة الاقتصادية في السوق السعودي، حيث تستهدف تويوتا من خلال السيارة الجديدة، وضع المنافسين لها في مأزق حقيقي وذلك من خلال سعي بيلتا إلى الجمع بين كل المزايا بأقل سعر ممكن واعلى امكانيات ممكنة وهو ما يبحث عنه المستهلك باستمرار.

العملاقة اليابانية تويوتا بيلتا 2022 تقلب موازين الفئة الاقتصادية

هناك العديد من التسريبات التي تؤكد على أن بيلتا سوف تقدم العديد من الإمكانيات المتميزة على كونها سيارة اقتصادية

وفي الوقت نفسه سوف تقدم بيلتا العديد من عوامل السلامة ومن بين أبرزها نظام abs ونظام مراقبة الطريق والكاميرا الخلفية.

وتسعى تويوتا لمنافسة هيونداي النترا وسوزوكي سياز ونيسان صني في بعض الفئات بالإضافة إلى ميتسوبيشي اتراج.

سوف تقدم السيارة الجديدة صرفية وقود هي الأقوى في هذه الفئة وهي 20 كيلومتر أمام حرق كل لتر بنزين، وهي تتنافس بهذه الصرفية القوية مع تويوتا يارس 2021 سيدان.

تقدم بيلتا مستوى راحة جيد بـ5 مقاعد مريحة بمستوى راحة عالي للراكب المتوسط الخلفي.

بيلتا يمكنها قطع مسافة تقترب من 900 كيلومتر في كل مرة تقدم فيها على ملء خزان البنزين الخاص بها والذي يتسع إلى حوالي إلى ما يزيد عن الـ41 لتر.

تأتي السيارة الجديدة بمحرك 1500 سي سي يعطي قدرة 105 حصان.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي مع فتيس يعمل مع 4 سرعات.

تتمكن بيلتا من الوصول إلى سرعة 100 كيلو في الثانية في أقل من 13 ثانية.

يمكن تشغيل وإيقاف المحرك بمجرد ضغطة زر.

وفي الوقت نفسه وحسب أحدث تسريب فإن السيارة تحتوي على سكرين تعمل عن طريق اللمس.

وتسيطر السكرين على التحكم في الصوت والعديد من الخصائص الأخرى من معرفة اسم المتصل بعد ربط الهاتف بالسيارة.

تأتي السيارة الجديدة لتنافس في الفئة السعرية التي تبدأ من 60 إلى 65 ألف ريال.

السيارة تأتي بأكثر من فئة وهناك مقالة أخرى بعنوان تسريب يكشف فئات بيلتا الجديدة.

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