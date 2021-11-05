قامت الشركة المصنعة لسيارات تويوتا عن الإعلان الرسمي الخاص مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد وسعرها في الأسواق، حيث أوضحت الشركة أن السيارة ستتوفر بنوعين مختلفين من الفئات، وتعد السيارة من طراز كروس أوفر ذات الاستخدامات العديدة التي بعشقها محبي التميز والفخامة، ويرجع ذلك لقوة تحمل السيارة السير على الطرق الصعبة، وسوف نتناول بالتفصيل مواصفات السيارة والسعر الرسمي المتوقع في الأسواق. المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا فورتشنر2022 المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا فورتشنر2022 تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بعدة مميزات نذكر منها الآتي: جاءت الفئة الأولى للسيارة مزودة بموتور 2700CC، ذو اسطوانات رباعية، بقوة دفع خلفي تصل إلى 165 حصان، وجاءت السيارة بدوران 245 نيوتن/م. وتتميز الفئة الثانية بموتور 4000CC، يحتوي على ستة أسطوانات، بالإضافة لقوة دفع رباعي تصل إلى 234 حصان، بدوران 376نيوتن/ م. جاءت السيارة بالعديد من أنظمة الأمان مثل: المساعد الخاص بالفرامل ba.

الفرامل من طراز ABS.

إذا قامت السيارة بالصعود لأماكن مرتفعة تستخدم نظام HAC.

كما يستطيع السائق التحكم في الثبات الخاص بالسيارة بواسطة تقنية TSC.

ويوجد بالسيارة ميزة حظر السرقة.

تتوفر بالمقعد الأمامي الوسائد الهوائية. وتتميز السيارة بتقنية إنذار صوتي مرتبط بالإضاءة من خلال مصابيح السيارة الأمامية فقط. الشكل الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر2022 الشكل الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر2022 استعرضنا سابقاً مواصفات تويوتا افالون 2022 وفيما يلي بعض التفاصيل حول تقنيات فورتشنر الجديدة. وجود مرايا من الجانبين تعمل بالكهرباء.

تتوافر السيارة بزجاج من الجانبين والخلف بلون أسود.

وجاءت السيارة مزودة بحساسات خاصة بالركن من الخلف والأمام تعمل بالريموت كنترول.

توجد السيارة بعدة ألوان.

الشكل الداخلي لسيارة تويوتا فورتنشر2022

يوجد بالسيارة تكييف مزود بمخرج من الخلف، ومن جهة الأمام يتوفر صندوق التبريد.

يوجد بداخل السيارة عدد 6من السماعات. موجود بالسيارة من الداخل شاشة يتم التعامل معها عن طريق اللمس، بمقاس 8 بوصات، وتعمل هذه الشاشة بطريقة تشغيل الأندرويد، والنظام الخاص بالكار بلاي أوتو. سعر السيارة تويوتا فورتنشر 2022 توجد السيارة تويوتا فورتنشر في مصر من طراز الفئة الأولى بسعر778000جنيه.

وقد يصل السعر الخاص بالفئة الثانية إلى 926000جنية بداخل مصر.

أما سعر السيارة تويوتا فورتنشر بالسعودية يصل إلى 926000ريال للفئة الأولى.

وسعر الفئة الثانية من السيارة تويوتا فورتنشر هو 229000 ريال بالمملكة. سعر السيارة تويوتا فورتنشر 2022 وبهذا نكون قد عرضنا لكم جميع مواصفات تويوتا فورتنشر 2022 الشكل الجديد وسعرها في الأسواق. الوسوم

قامت الشركة المصنعة لسيارات تويوتا عن الإعلان الرسمي الخاص مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد وسعرها في الأسواق، حيث أوضحت الشركة أن السيارة ستتوفر بنوعين مختلفين من الفئات، وتعد السيارة من طراز كروس أوفر ذات الاستخدامات العديدة التي بعشقها محبي التميز والفخامة، ويرجع ذلك لقوة تحمل السيارة السير على الطرق الصعبة، وسوف نتناول بالتفصيل مواصفات السيارة والسعر الرسمي المتوقع في الأسواق. المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا فورتشنر2022 المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا فورتشنر2022 تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بعدة مميزات نذكر منها الآتي: جاءت الفئة الأولى للسيارة مزودة بموتور 2700CC، ذو اسطوانات رباعية، بقوة دفع خلفي تصل إلى 165 حصان، وجاءت السيارة بدوران 245 نيوتن/م. وتتميز الفئة الثانية بموتور 4000CC، يحتوي على ستة أسطوانات، بالإضافة لقوة دفع رباعي تصل إلى 234 حصان، بدوران 376نيوتن/ م. جاءت السيارة بالعديد من أنظمة الأمان مثل: المساعد الخاص بالفرامل ba.

الفرامل من طراز ABS.

إذا قامت السيارة بالصعود لأماكن مرتفعة تستخدم نظام HAC.

كما يستطيع السائق التحكم في الثبات الخاص بالسيارة بواسطة تقنية TSC.

ويوجد بالسيارة ميزة حظر السرقة.

تتوفر بالمقعد الأمامي الوسائد الهوائية. وتتميز السيارة بتقنية إنذار صوتي مرتبط بالإضاءة من خلال مصابيح السيارة الأمامية فقط. الشكل الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر2022 الشكل الخارجي لسيارة تويوتا فورتشنر2022 استعرضنا سابقاً مواصفات تويوتا افالون 2022 وفيما يلي بعض التفاصيل حول تقنيات فورتشنر الجديدة. وجود مرايا من الجانبين تعمل بالكهرباء.

تتوافر السيارة بزجاج من الجانبين والخلف بلون أسود.

وجاءت السيارة مزودة بحساسات خاصة بالركن من الخلف والأمام تعمل بالريموت كنترول.

توجد السيارة بعدة ألوان.

الشكل الداخلي لسيارة تويوتا فورتنشر2022

يوجد بالسيارة تكييف مزود بمخرج من الخلف، ومن جهة الأمام يتوفر صندوق التبريد.

يوجد بداخل السيارة عدد 6من السماعات. موجود بالسيارة من الداخل شاشة يتم التعامل معها عن طريق اللمس، بمقاس 8 بوصات، وتعمل هذه الشاشة بطريقة تشغيل الأندرويد، والنظام الخاص بالكار بلاي أوتو. سعر السيارة تويوتا فورتنشر 2022 توجد السيارة تويوتا فورتنشر في مصر من طراز الفئة الأولى بسعر778000جنيه.

وقد يصل السعر الخاص بالفئة الثانية إلى 926000جنية بداخل مصر.

أما سعر السيارة تويوتا فورتنشر بالسعودية يصل إلى 926000ريال للفئة الأولى.

وسعر الفئة الثانية من السيارة تويوتا فورتنشر هو 229000 ريال بالمملكة. سعر السيارة تويوتا فورتنشر 2022 وبهذا نكون قد عرضنا لكم جميع مواصفات تويوتا فورتنشر 2022 الشكل الجديد وسعرها في الأسواق.

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