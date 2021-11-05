تخفيض مذهل %13 على هوندا سيتي 2021 ستاندر خليجي الإقتصادية تعرف على السعر الجديد بالمملكة، إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية من حيث صرفية الوقود وبسعر اقتصادي مقارنة بالمنافسين، فإن السيارة اليابانية الرائعة هوندا سيتي هي إختيارك الأفضل سيارة المواصفات الرائعة والسعر الاقتصادي، سيارة العمر الطويل خماسية المقاعد انضمت مؤخراً إلى سلسلة تخفيضات تعرف على السعر الجديد، تخفيض مذهل %13 على هوندا سيتي 2021 ستاندر خليجي الإقتصادية تعرف على السعر الجديد بالمملكة.

تخفيض مذهل %13 على هوندا سيتي 2021

تتميز فئة ستاندر وارد خليجي من سيارة هوندا سيتي بمحرك اقتصادي 1500 سي سي 4 سلندر، قير اتوماتيك نظام CVT ونظام الدفع أمامي، المحرك اقتصادي من الدرجة الأولى حيث يمكنك اللتر الواحد من بنزين 91 السير مسافة 21.1 كيلو متر، وقد انضمت سيارة هوندا سيتي 2021 ستاندر خليجي الإقتصادية إلى سلسلة تخفيضات السيارات المُقامة الآن في المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت السيارة تتوفر بسعر 55 ألف و 200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 63 ألف و 250 ريال تخفيض مذهل يتجاوز %13.

هوندا سيتي 2021 ستاندر

تتميز السيارة بشبك مُطعم بالكروم يتوسطه شعار هوندا المميز مع إضاءات LED، نور عالي ومنخفض هالوجين، جنوط مقاس 15 إنش لسيارة هوندا سيتي 2021 فئة ستاندر خليجي الإقتصادية، إشارات على الرفرف مع أنوار خلفية LED بالكامل، مرايا الباب إلكترونية ومرايا لون السيارة بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية، مزيل الضباب للنافذة الخلفية وباب الشنطة كهربائي بالكامل، كافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب و عدد خمس أحزمة أمان للمقاعد الخمسة.

داخلية سيتي 2021 ستاندر

تتميز فئة ستاندر لسيارة هوندا سيتي السيارة الإقتصادية المميزة بإمكانية التشغيل الذكي مع زجاج كهربائي بالكامل لكافة النوافذ، مرايا كهربائية ذو خاصية الطي، كرسي السائق والراكب بتحكم يدوي بالإضافة إلى تراكشن، مقود ثلاثي مكسي بالجلد بتحكم كامل في النظام الصوتي، البلوتوث، و عداد الرحلات، منافذ للشحن والطاقة والنظام الصوتي راديو، تحكم يدوي في المكيف مع حاملات أكواب ومساحة تخزين ممتازة، جلنط يدوي وأنوار السقف الداخلية هالوجين، تخفيض مذهل %13 على هوندا سيتي 2021 ستاندر خليجي الإقتصادية تعرف على السعر الجديد بالمملكة.