سيارات مستعملة هيونداي وكيا موديلات 2012 فأكثر بأرخص الأسعار، تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة كيا كادينزا مستعمل 2016 بنزين، السيارة باللون الأزرق بحالة ممتازة وداخلية قماش باللون البيج، ماكينة السيارة 6 سلندر والجير أوتوماتيك بينما وصل ممشاها إلى 180 ألف كيلو متر فقط. السيارة بحالة نظيفة على الشرط تتميز بمكيف ثلاجة وفتحات تكييف خلفية مع كشافات ضباب وإضاءات ليد، إضافة إلى إطارات للنوافذ وشبك أمامي من الكروم يمنحها تصميم جذاب، السيارة مزودة بشاشة وسطية تدعم أبل كارباي وأندرويد أوتو وبها حساسات خلفية وزجاج مكهرب، حد البيع المطلوب 22 ألف ريال فقط.

عروض سيارات مستعملة حراج السعودية

تتوفر للبيع بالقطيف في المنطقة الشرقيه سيارة مازدا 2 أوتوماتيك موديل 2016 بنزين، السيارة باللون الأبيض وداخلية باللون الأسود جلد وخيوط باللون الأحمر، تتميز بشاشة امامية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، بالإضافة إلى بروجكتر ومداخل للشحن والطاقة وتحكم كامل من خلال المقود في البلوتوث ومثبت سرعة، فرامل مانعة للإنزلاق و حساسات خلفية بالإضافة إلى إضاءة ليد بالكامل. السيارة نظيفة جداً على الشرط والممشى 76 ألف كيلو متر فقط، السعر المطلوب 36 ألف ريال مع امكانية الشحن الي جميع المناطق.

تتوفر للبيع أيضاً بالمنطقة الشرقية سيارة كيا سبورتاج مستعمل 2014 بسعر نهائي 37 ألف ريال، السيارة نظيفة جداً جداً باللون الفضي وداخلية باللون الأسود وخيوط باللون الأبيض، المحرك رباعي سعته 2000 سي سي والجير أوتوماتيك أما الممشى فقد بلغ 213 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بمقاعد مخمل وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، دخول ريموت ونظام تثبيت سرعة ذكي إلى جانب تكييف خلفي وزجاج كهرباء بالكامل، السيارة على الشرط حالة البدي وكاله خالية من الحوادث والرش والخدوش والمحركات بحالة ممتازه جداً.

هيونداي النترا مستعمل للبيع

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا مستعمل 2016 فئة ستاندر بنزين وارد كوريا، محرك 4 سلندر إقتصادي سعته 1600 سي سي والجير أوتوماتيك وممشاها 140 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي بودي وكالة على الشرط بدون رش. تتميز السيارة بمقاعد جلد ومزودة بنظام تغيير وضع القيادة ونظام توفير للوقود، تتميز أيضاً بفرامل ABS مانعة للإنغلاق ودخول ريموت مع تحكم كامل في المقود. المستخدم الأول بالمملكة الاستمارة والفحص جديدين وتم تغيير الزيت وجميع الفلاتر، حد البيع المطلوب 40 ألف ريال.