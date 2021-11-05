سعر ومواصفات سيارات هايلكس فئات عبداللطيف جميل 2022

سعر ومواصفات هايلكس عبد اللطيف جميل، قامت وكالة عبداللطيف جميل بإعلانها عن بدء توافر سيارة هايلكس الجديدة كليًا لعام 2022 بوجود فئة رياضية تعرف باسم سيارة هايلكس GR، وتمتلك السيارة لعدد كبير من المزايا والمواصفات التي استحسنت اعجاب الجميع ممن اطلعوا على مزايا سيارة هايلكس الجديدة 2022، وفيما يلي نطلعكم على مواصفات فئات سيارة هايلكس الجديدة في وكالة عبداللطيف جميل. سعر ومواصفات هايلكس SC DSL تعمل النوافذ بها بشكل كهربي. صدام أمامي يحتوي على مصابيح ضباب خلفية. المقاعد الأمامية بالسيارة مدمج بها وسائد هوائية. مع خاصية صعود المناطق المرتفعة. سعر السيارة 81190 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GL DSL 2.8 القصير بها وحدة تحكم علوية. وجود الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية. صدام أمامية بشكل جديد مدمج بها مصابيح أمامية نوعها هالوجينية. وجود نظام منع التشغيل المخصص للحماية من حالات السرقة. وجود خاصية توضح ضغط الهواء في إطارات السيارة. مدمج بالسيارة نظام صوتي 2 دن به منفذ للبيانات الرقمية مع خاصية البلوتوث. ونظام من أجل التحكم في ثباتية المركبة. سعر السيارة هو 90965 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.4 DSL الطويل أما عن هذه السيارة فبها حساسات من الخلف تساعد على ركن السيارة بطريقة صحيحة. تصميم السيارة خلاب بوجود فراشات في أرضية السيارة مع خطوط بلون زيتي على جوانب السيارة. مع وجود عتبات جانبية وفرش مضاف لحماية الصندوق الخلفي. سعر السيارة هو 109595 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.8 DSL الطويل الاتوماتيكي سعة المحرك الذي تعمل به هذه السيارة تصل إلى 2.8 لتر. وعزم الدوران بها قوته 500 نيوتن للمتر أما عن عن القوة التي يعمل بها المحرك فهي 201 حصان. وبها مجموعة من الأزرار من أجل التحكم في الدركسو. مرايا ونوافذ السيارة من النوع الكهربي لسهولة التحكم بها. مع وجود وسائد هوائية أمام مقعد السائق.

إمكانية فتح أبواب السيارة عن بعد. سعر السيارة في هذه الفئة هو 117530 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC DSLسعر ومواصفات هايلكس SC GL DSL 2.8 القصيرسعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.4 DSL الطويلسعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.8 DSL الطويل الاتوماتيكي ولمعرفة المزيد عن مواصفات سيارة هايلكس الفئات المتنوعة من وكالة عبداللطيف جميل يتم متابعة الصفحة الرسمية. الوسوم

سعر ومواصفات هايلكس عبد اللطيف جميل، قامت وكالة عبداللطيف جميل بإعلانها عن بدء توافر سيارة هايلكس الجديدة كليًا لعام 2022 بوجود فئة رياضية تعرف باسم سيارة هايلكس GR، وتمتلك السيارة لعدد كبير من المزايا والمواصفات التي استحسنت اعجاب الجميع ممن اطلعوا على مزايا سيارة هايلكس الجديدة 2022، وفيما يلي نطلعكم على مواصفات فئات سيارة هايلكس الجديدة في وكالة عبداللطيف جميل. سعر ومواصفات هايلكس SC DSL تعمل النوافذ بها بشكل كهربي. صدام أمامي يحتوي على مصابيح ضباب خلفية. المقاعد الأمامية بالسيارة مدمج بها وسائد هوائية. مع خاصية صعود المناطق المرتفعة. سعر السيارة 81190 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GL DSL 2.8 القصير بها وحدة تحكم علوية. وجود الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية. صدام أمامية بشكل جديد مدمج بها مصابيح أمامية نوعها هالوجينية. وجود نظام منع التشغيل المخصص للحماية من حالات السرقة. وجود خاصية توضح ضغط الهواء في إطارات السيارة. مدمج بالسيارة نظام صوتي 2 دن به منفذ للبيانات الرقمية مع خاصية البلوتوث. ونظام من أجل التحكم في ثباتية المركبة. سعر السيارة هو 90965 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.4 DSL الطويل أما عن هذه السيارة فبها حساسات من الخلف تساعد على ركن السيارة بطريقة صحيحة. تصميم السيارة خلاب بوجود فراشات في أرضية السيارة مع خطوط بلون زيتي على جوانب السيارة. مع وجود عتبات جانبية وفرش مضاف لحماية الصندوق الخلفي. سعر السيارة هو 109595 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.8 DSL الطويل الاتوماتيكي سعة المحرك الذي تعمل به هذه السيارة تصل إلى 2.8 لتر. وعزم الدوران بها قوته 500 نيوتن للمتر أما عن عن القوة التي يعمل بها المحرك فهي 201 حصان. وبها مجموعة من الأزرار من أجل التحكم في الدركسو. مرايا ونوافذ السيارة من النوع الكهربي لسهولة التحكم بها. مع وجود وسائد هوائية أمام مقعد السائق.

إمكانية فتح أبواب السيارة عن بعد. سعر السيارة في هذه الفئة هو 117530 ريال سعودي. سعر ومواصفات هايلكس SC DSLسعر ومواصفات هايلكس SC GL DSL 2.8 القصيرسعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.4 DSL الطويلسعر ومواصفات هايلكس SC GLX 2.8 DSL الطويل الاتوماتيكي ولمعرفة المزيد عن مواصفات سيارة هايلكس الفئات المتنوعة من وكالة عبداللطيف جميل يتم متابعة الصفحة الرسمية.

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