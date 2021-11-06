العملاق الكورى.. كيا k8 2022 الجديدة فالسعودية بديلة كادينزا في تجربة مفصلة بموصفات واسعار مذهلة

العملاق الكورى.. كيا k8 2022 الجديدة فالسعودية ، كان ظهور هذه السيارة الجديدة 2022 في العالم على شبكة الإنترنت في نهاية شهر فبراير، قبل الإعلان رسميًا عن مواصفات كيا K8 في مارس الماضي حيث بدأت السيارة الكورية التي نقدمها لكم اليوم تاريخها مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن عام 2003 مع سيارة كيا أوبيروس، تبعها في عام 2010 باستخدام سيارة كادينزا التي فازت بنسبة كبيرة في مكانتنا العربية، وخاصة في السوق السعودي، و في هذه الأيام نحاول السيارة البديلة الجديدة التي تحمل استدعاء K8 وتعتبر كيا K8 2022 الجديدة تتمتع بحجم أكبرمن الداخل والخارج وامكانيات اعلى من من كيا كادينزا 2021، وهي تختلف من حيث الطول ، وهي تعتمد كليًا على شاسيه أطول بحوالي خمسة سم من سيارة كيا كادينزا ، وأعرض بمقدار نصف سم، وتنخفض إلى الارض بمقدار 1.5 سم.

العملاق الكورى.. كيا k8 2022 الجديدة فالسعودية

تعتبر سيارة كيا k8 2022 الجديدة من ضمن أكبر السيارات التي ذات تصميم مبهر وجذاب لجميع محبين السيارات الحديثة، وسوف تطرح في الأسواق بداية من العام القادم، ومن ضمن المميزات التي تحتوي عليها:

ومن مواصفات السيارة أنها تأتي بتصميم داخلي جديد كليًا يتكون من عرض منحني جديد وتحتوي على أول نظام صوتي من Meridian الذي يتكون من 14 مكبر صوت.

كما أن يوجد فيها عجلة توجيه جديدة بالكامل، وتحتوي على مقاعد مهواة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.

حيث أنها حصلت على نظام تعليق متغير مقارنة بكادنزا لتعزيز التوازن وتقليل مستويات الضوضاء ومنع الاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثر سمكًا لإخماد الصوت.

من بين الوظائف الداخلية خاصية “المساعدة الذكية” وهى مقعد القوة المحركة، والتي يتم تفعيلها أثناء تنشيط وضع اللعبة، أو آليًا إذا تجاوز المعدل مائة وثلاثين كم / ساعة لتوفير دليل إضافي للجوانب مرة أخرى .

تتميز آلة إدارة المقعد بإنها كهربائية.

تحتوي على شاشة عرض معلومات مقاس 12.3 بوصة.

تقنية العرض على الزجاج الأمامي.