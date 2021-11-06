الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية بمواصفات خيالية وجبارة والسعر مفاجاة

الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية ، السيارة هافال H6 من أفضل وأقوي السيارات وأكثرها روعة، فهي من السيارات الرياضية التي لها العديد من الاستخدامات وتتميز السيارة هافال بالتطور المستمر والتجديد والمواكب لتطورات التكنولوجيا ومن الشركات المنافسة لشركة هافال شركة تويوتا ، ونتمنى ان نعرض لكم المعلومات الخاصة بمواصفات واسعار السيارة هافال بطريقة سهلة ومبسطة لكي نساعدكم في الحصول علي السيارة التي يحلم بها كل من يريد شراء سيارة. الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية تحتوي السيارة على عدة مواصفات منها: سعة المحرك السيارة ٢،٥ لتر بنزين .

الماتور بقوة ١٨٨حصان وبقوة دوران يصل إلى ٣٥٠ نيوتن لكل متر.

يتميز بنظام فرامل قوي للتحكم، وهذا النظام تم توزيعه إلكترونيا.

تحتوي السيارة علي اجهزة استشعار من جهة الخلف ومن جهة الأمام.

تتميز السيارة بوجود إنذار لمنع السرقة.

اكياس هوائية تعمل عند التصادم.

يوجد بالسيارة امكانية التحكم في ثبات سرعة السيارة.

تحتوي السيارة علي اجهزة مراقبة للعجلات.

مصابيح السيارة الامامية و الخلفية قوية وذو كفاءة عالية.

إضاءة داخلية ممتازة.

يوجد في السيارة مرايا للجانبين.

فتحة للسقف تعمل كهربيا لتزيد من جمال تصميم السيارة.

المقاعد الخلفية مريحة ويمكن غلقها لتعطي مساحة.

يتم قياس الأميال عن طريق الوقود باستخدام الحاسوب الخاص بهذا.

تحتوي السيارة علي العديد من السماعات.

تحتوي السيارة علي بلوتوث وراديو و Mp3

تعرض السيارة درجة الحرارة اتوماتيكي.

تتميز السيارة بوجود حامل الأكواب.

السيارة تتمتع بوجود على مكبر للصوت لسماع الراديو أو

السيارة بها شاشة امامية. عيوب السيارة هافال: يوجد بالسيارة ضوضاء عند القيادة على سرعة عالية.

يوجد عيوب عند استخدام مساحات اتوماتيكية.

عدم توافر قطع الغيار الخاصة بها. أسعار سيارة هافال: يوجد ثلاث فئات من السيارة هافال ولكل فئة السعر الخاص بها : الفئة الأولى يكون سعرها ٦٢،٩٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثانية يكون سعرها ٦٦٠٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثالثة يكون سعرها ٧٤،٩٠٠ ريال سعودي. وبهذا نكون قد عرفنا مميزات وعيوب وأسعار السيارة هافال التي تكون من اهم الاختيارات الموجودة امام مشتري سيارة جديدة، لإن دائما مشتري السيارة يبحث عن أكثر السيارات مميزات وأقلها عيوب ويكون سعرها مناسب له. الوسوم

الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية ، السيارة هافال H6 من أفضل وأقوي السيارات وأكثرها روعة، فهي من السيارات الرياضية التي لها العديد من الاستخدامات وتتميز السيارة هافال بالتطور المستمر والتجديد والمواكب لتطورات التكنولوجيا ومن الشركات المنافسة لشركة هافال شركة تويوتا ، ونتمنى ان نعرض لكم المعلومات الخاصة بمواصفات واسعار السيارة هافال بطريقة سهلة ومبسطة لكي نساعدكم في الحصول علي السيارة التي يحلم بها كل من يريد شراء سيارة. الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية تحتوي السيارة على عدة مواصفات منها: سعة المحرك السيارة ٢،٥ لتر بنزين .

الماتور بقوة ١٨٨حصان وبقوة دوران يصل إلى ٣٥٠ نيوتن لكل متر.

يتميز بنظام فرامل قوي للتحكم، وهذا النظام تم توزيعه إلكترونيا.

تحتوي السيارة علي اجهزة استشعار من جهة الخلف ومن جهة الأمام.

تتميز السيارة بوجود إنذار لمنع السرقة.

اكياس هوائية تعمل عند التصادم.

يوجد بالسيارة امكانية التحكم في ثبات سرعة السيارة.

تحتوي السيارة علي اجهزة مراقبة للعجلات.

مصابيح السيارة الامامية و الخلفية قوية وذو كفاءة عالية.

إضاءة داخلية ممتازة.

يوجد في السيارة مرايا للجانبين.

فتحة للسقف تعمل كهربيا لتزيد من جمال تصميم السيارة.

المقاعد الخلفية مريحة ويمكن غلقها لتعطي مساحة.

يتم قياس الأميال عن طريق الوقود باستخدام الحاسوب الخاص بهذا.

تحتوي السيارة علي العديد من السماعات.

تحتوي السيارة علي بلوتوث وراديو و Mp3

تعرض السيارة درجة الحرارة اتوماتيكي.

تتميز السيارة بوجود حامل الأكواب.

السيارة تتمتع بوجود على مكبر للصوت لسماع الراديو أو

السيارة بها شاشة امامية. عيوب السيارة هافال: يوجد بالسيارة ضوضاء عند القيادة على سرعة عالية.

يوجد عيوب عند استخدام مساحات اتوماتيكية.

عدم توافر قطع الغيار الخاصة بها. أسعار سيارة هافال: يوجد ثلاث فئات من السيارة هافال ولكل فئة السعر الخاص بها : الفئة الأولى يكون سعرها ٦٢،٩٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثانية يكون سعرها ٦٦٠٠٠ ريال سعودي.

الفئة الثالثة يكون سعرها ٧٤،٩٠٠ ريال سعودي. وبهذا نكون قد عرفنا مميزات وعيوب وأسعار السيارة هافال التي تكون من اهم الاختيارات الموجودة امام مشتري سيارة جديدة، لإن دائما مشتري السيارة يبحث عن أكثر السيارات مميزات وأقلها عيوب ويكون سعرها مناسب له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدبابة الفخمة.. هافال H6 الجديدة كليا فى السعودية بمواصفات خيالية وجبارة والسعر مفاجاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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