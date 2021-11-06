“ارخص سيارة صينية” هافال جوليان 2022 الجديدة كليا في سوق السيارات بمواصفاتها الفائقة

“ارخص سيارة صينية” هافال جوليان 2022 الجديدة كليا عزيزي القاريء في تلك المقالة سنتناول كافة التفاصيل حول السيارة الصينية الشهيرة التي تغزو الاسواق في الفترة الحالية، وهي سيارة هافال جوليان موديل 2022 الجديدة، والتي أتخذت مساحة واسعة في السوق السعودي، حيث كانت قد دشنت الشركة الصينية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم سيارتها الجديدة هافال جوليان موديل عام 2022 ، وتعتبر تلك السيارة من السيارات الرياضية، وهي سيارة متعددة الاستخدامات، كما أن الماتور الخاص بها متميز وسنتناوله بالتفصيل خلال المقالة، وتعتبر هافال 2022 من السيارات التي تعمل بنظام دفع أمامي، وتعتبر هافال 2022 من أفضل وارقى السيارات الصينية والتي تتخذ سمعة متميزة بين باقي الموديلات المتاحة في الأسواق، فتابعنا ليصلك المزيد. مميزات سيارة هافال الصينية موديل 2022 تابع ما يلي: محرك سيارة هافال جوليان 2022 الصينية يعتبر محرك ممتاز مقارنة بسعر السيارة المتواضع، حيث يتكون محرك سيارة

هافال جوليان موديل عام 2022 من خوالي 4 أسطوانات.

كما أن محرك هافال يتميز بسعة 1.5 لتر.

كما يعطي قوة كبيرة تصل إلى حوالي 110 حصان.

وتعتبر سيارة هافال لها عزم الدوران متميز يصل إلى نحو 210 نيوتن على المتر.

وزيادة على ذلك فمحركها اوتوماتيك وله 7 سرعات.

قيمة استهلاكها للوقود تصل إلى نحو 13.7 كيلو متر لكل لتر واحد.

شكل السيارة الخارجي أنيق، ومصمم من الكروم، كما انها تحتوي على مصابيح أمامية Led

مزودة بفتحات تهوية متميزة.

نظام عزل للإزعاج والضوضاء الخارجية.

مزودة بنظام مصابيح نهارية DRL.

جنوط رياضية ممتازة.

قياس الجنوط في هافال 2022 يتراوح بين قياس 17 أو قياس 18 إنش.

متوفرة في الأسواق السعودية بألوان متعددة، منها الاحمر والاسود والرمادي والازرق. انظمة الرفاهية في هافال 2022 تم تزويد سيارة هافال الصينية موديل عام 2022 بالعديد من سبل الرفاهية المتميزة، وابرزها: نظام اتصال USB.

مزودة بنظام بلوتوث .

توزيع متميز للصوت، حيث تضم السيارة حوالي أربعة مكبرات صوت أو 6 ، ويختلف العدد بإختلاف الفئة.

السيارة مزودة بنظام إضاءة ترحيب.

شاشة متميزة لعرض البيانات.

هافال 2022 مزودة بلوحة قيادة انيقة ومضيئة.

كما أن شاشة المعلومات ذات حجم ممتاز يصل إلى 10.25 بوصة. سعر سيارة هافال الصينية موديل 2022 سعر سيارة هافال الصينية موديل 2022 يصل سعر سيارة هافال موديل عام 2022 في المملكة العربية السعودية لحوالي 85 الف ريال سعودي فقط. سعر سيارة هافال في مصر اول فئة 375 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية من السيارة 405 آلاف جنيه

ويكون سعر الفئة الثالثة 420 ألف جنيه.

اما عن سعر الفئة الرابعة 450 ألف جنيه. الوسوم

“ارخص سيارة صينية” هافال جوليان 2022 الجديدة كليا عزيزي القاريء في تلك المقالة سنتناول كافة التفاصيل حول السيارة الصينية الشهيرة التي تغزو الاسواق في الفترة الحالية، وهي سيارة هافال جوليان موديل 2022 الجديدة، والتي أتخذت مساحة واسعة في السوق السعودي، حيث كانت قد دشنت الشركة الصينية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم سيارتها الجديدة هافال جوليان موديل عام 2022 ، وتعتبر تلك السيارة من السيارات الرياضية، وهي سيارة متعددة الاستخدامات، كما أن الماتور الخاص بها متميز وسنتناوله بالتفصيل خلال المقالة، وتعتبر هافال 2022 من السيارات التي تعمل بنظام دفع أمامي، وتعتبر هافال 2022 من أفضل وارقى السيارات الصينية والتي تتخذ سمعة متميزة بين باقي الموديلات المتاحة في الأسواق، فتابعنا ليصلك المزيد. مميزات سيارة هافال الصينية موديل 2022 تابع ما يلي: محرك سيارة هافال جوليان 2022 الصينية يعتبر محرك ممتاز مقارنة بسعر السيارة المتواضع، حيث يتكون محرك سيارة

هافال جوليان موديل عام 2022 من خوالي 4 أسطوانات.

كما أن محرك هافال يتميز بسعة 1.5 لتر.

كما يعطي قوة كبيرة تصل إلى حوالي 110 حصان.

وتعتبر سيارة هافال لها عزم الدوران متميز يصل إلى نحو 210 نيوتن على المتر.

وزيادة على ذلك فمحركها اوتوماتيك وله 7 سرعات.

قيمة استهلاكها للوقود تصل إلى نحو 13.7 كيلو متر لكل لتر واحد.

شكل السيارة الخارجي أنيق، ومصمم من الكروم، كما انها تحتوي على مصابيح أمامية Led

مزودة بفتحات تهوية متميزة.

نظام عزل للإزعاج والضوضاء الخارجية.

مزودة بنظام مصابيح نهارية DRL.

جنوط رياضية ممتازة.

قياس الجنوط في هافال 2022 يتراوح بين قياس 17 أو قياس 18 إنش.

متوفرة في الأسواق السعودية بألوان متعددة، منها الاحمر والاسود والرمادي والازرق. انظمة الرفاهية في هافال 2022 تم تزويد سيارة هافال الصينية موديل عام 2022 بالعديد من سبل الرفاهية المتميزة، وابرزها: نظام اتصال USB.

مزودة بنظام بلوتوث .

توزيع متميز للصوت، حيث تضم السيارة حوالي أربعة مكبرات صوت أو 6 ، ويختلف العدد بإختلاف الفئة.

السيارة مزودة بنظام إضاءة ترحيب.

شاشة متميزة لعرض البيانات.

هافال 2022 مزودة بلوحة قيادة انيقة ومضيئة.

كما أن شاشة المعلومات ذات حجم ممتاز يصل إلى 10.25 بوصة. سعر سيارة هافال الصينية موديل 2022 سعر سيارة هافال الصينية موديل 2022 يصل سعر سيارة هافال موديل عام 2022 في المملكة العربية السعودية لحوالي 85 الف ريال سعودي فقط. سعر سيارة هافال في مصر اول فئة 375 ألف جنيه

سعر الفئة الثانية من السيارة 405 آلاف جنيه

ويكون سعر الفئة الثالثة 420 ألف جنيه.

اما عن سعر الفئة الرابعة 450 ألف جنيه.

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