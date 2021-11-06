وحش الصحراء.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 بالشكل الجديد بأسعار ومواصفات خيالية في بالسعودية

سيارة تويوتا بيلتا 2022 بالشكل الجديد، من بين السيارات والتي تعد الأكثر مبيع بالأسواق المحلية والعالمية، ويتواجد منها أكثر من نوع، وطرازها مميز يميل إلى العصرية، كما أن ما تم إلحاقه بها من الكثير من الوسائل التأمينية قد جعلها خيار من الخيارات الجيدة، والكثير ممن اطلعوا عليها قد أطلقوا عليها ما يعرف باسم سفينة الصحراء، والنسخة الأحدث والأكثر تطور هي ما سنقوم بعرض مفصل عن أهم المواصفات الرئيسية، وفيما يأتي توضيح لهذا الموديل بالتصميمات الأكثر حداثة يابانية المنشأ.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 بالشكل الجديد

السيارة من هذا الطراز رفيع المستوى يحمل مواصفات تعد شاملة لكل ما يرغب فيه كل عميل يود الشراء لسيارة كاملة الملحقات، وفيما يأتي العرض المفصل والشامل لأهم ما توفره تويوتا بيلتا لكل من يسعى لاستخدامها:

تعتبر السيارة شاملة لكل الوسائل التي تحقق منتهى الأمان والتحكم حال القيادة، وتعتبر من طراز قوي ولا زال مستمر في مبيعاته حتى الآن وتعد خيار قوي مطروح لكونها من الوسائل المحققة لرفاهية القيادة طوال رحلتها.

باقة كبيرة من التجهيزات، والملحقات، وأهمها أن القياسات الهيكلية الخاصة بها مناسبة جدا، فهي بطول يتجاوز الأربعة مترات، وبالعرض حوالي واحد وثمانية من عشرة متر، والارتفاع الخاص بها عن مستوى سطح الأرض يقدر بواحد وأربعة من عشرة متر.

المساحة التخزينية في الخلف الخاصة بها تقدر أربعمائة وسبعة لترات.

القاعدة التي تمتلكها العجلات يبلغ الطول الخاص بها ما يقدر باثنين متر.

المحرك من نوعه الرباعي الاسطوانات.

عزم الدوران مائة وأربعين نيوتن لكل متر.

السرعة تبلغ مائة كيلو مترات لكل 12 ثانية.

سرعتها القصوى لها مبلغها يصل لمائة وخمسة وتسعين كم لكل ساعة.

الشاشة بالمقاس المقدر بحوالي سبعو بوصات ونصف.

متوفرة بالنظام المخصص للحماية الفائقة لتفادي التصادم قبل أن يقع.

تحوي السيارة الملحق الذي يعمل على التثبيت للسرعة.

تتوفر التحذيرات الخاصة بالمسار، والإضاءة، كما تتوفر أنواع اللمبات الليد.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

تلك السيارة تتوفر بالسعر سبعة وتسعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة إن كان منتمية لفئة ثانية من نفس الماركة فسعرها سيصل لنحو مائة وواحد ألف ريال.