الاسطورة الجبارة… سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 الجديدة في السعودية تخطف الانظام بشكلها الجديد

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الواعرة الجبارة… سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 في السعودية تتميز سيارات سانتا الإصدار الجديد 2022 بمجموعة من المزايا المتنوعة باعتبار هذه الفئة واحدة من السيارات الرياضية والتي يتعدد استخدامها كإحدى السيارات متوسطة الحجم حيث ستعلن الشركة المنتجة في الآونة الأخيرة بدأ التجهيز لعرض السيارة بمختلف الأسواق العالمية أتدخل المنافسات لاحدث الموديلات لعام 2022 وهذا بوضع أربع إصدارات تتضمن مختلف الاختيارات التي قد يحتاجها السائق وتشتمل على التجهيزات المضافه والأسعار المطروحة خلال هذه السطور الانتقالية تابعوا معنا.
سعر سيارة هيونداي سانتا كروز2022
تعرض هيونداي سانتا كروز 2022 بعدة إصدارات والتي تم إعلان الأسعار المطروحة النسخة الأولى منها وهي se والتي تبدأ بما يقارب من 28.383 دولار أمريكي بينما تحدد الأسعار لهذه الفئة بما يقابلها من العملة السعودية بأسعار تبدأ من 106.44 حيث تصنف السيارة في فئة السيارات من متوسطة إلى مرتفعة التكلفة.التقنيات والتجهيزات الداخلية للسيارة لهيونداي سانتا كروز
أجمل ما يميز السيارات المتواجدة ويساهم في تفصيلها هو التجهيزات الإضافية والتي تزيد من قيمة السيارة على كل من جوانب الأمان وأنظمة السلامة ووضع عناصر التحكم إلى جانب العناصر الترفيهية والتي تساهم الشركة في تطويرها لتشمل أحدث الإصدارات على كل من التجهيزات التالية
- تضم إحدى الشاشات التي تعمل بخاصية اللمس مزدوجة العمل بين أنظمة الترفيه والوسائط المتعددة حيث يبلغ مقاسها عشرة بوصة.
- توجد عدة عناصر تهوية السيارة. إلى جانب عدة أنظمة تبريد وتكييف مقاعد السيارة الداخلية لتتلائم مع الأجواء الحارة بداخلها.
- زودت السيارة بعدة مكبرات صوتية ترتفع معدلات الجودة الصوتية بداخلها وهذا من خلال ضم معدل 12 مكبر صوتي في الوقت ذاته.
- تستطيع من خلال هذه السيارة شحن الهاتف الجوال عبر إحدى الوصلات والمداخل المتوفرة.
- إلى جانب كل من كابل آبل كاربلاي و أندرويد أوتو مع مدخل يو اس بي ومدخل اي يو سي.
- وغيرها من التجهيزات والعناصر متعددة الاستخدام.
- لا تقتصر آلية عمل السيارة على محرك واحد فقط حيث تعتمد أربع محركات داخلية مختلفة.
- يمكن الاختيار بينها ضمن الإصدارات المقترحة في الأسواق والتي تختلف في جودة المحرك وقدرة التسارع والدوران.
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الواعرة الجبارة… سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 في السعودية تتميز سيارات سانتا الإصدار الجديد 2022 بمجموعة من المزايا المتنوعة باعتبار هذه الفئة واحدة من السيارات الرياضية والتي يتعدد استخدامها كإحدى السيارات متوسطة الحجم حيث ستعلن الشركة المنتجة في الآونة الأخيرة بدأ التجهيز لعرض السيارة بمختلف الأسواق العالمية أتدخل المنافسات لاحدث الموديلات لعام 2022 وهذا بوضع أربع إصدارات تتضمن مختلف الاختيارات التي قد يحتاجها السائق وتشتمل على التجهيزات المضافه والأسعار المطروحة خلال هذه السطور الانتقالية تابعوا معنا.
سعر سيارة هيونداي سانتا كروز2022
تعرض هيونداي سانتا كروز 2022 بعدة إصدارات والتي تم إعلان الأسعار المطروحة النسخة الأولى منها وهي se والتي تبدأ بما يقارب من 28.383 دولار أمريكي بينما تحدد الأسعار لهذه الفئة بما يقابلها من العملة السعودية بأسعار تبدأ من 106.44 حيث تصنف السيارة في فئة السيارات من متوسطة إلى مرتفعة التكلفة.التقنيات والتجهيزات الداخلية للسيارة لهيونداي سانتا كروز
أجمل ما يميز السيارات المتواجدة ويساهم في تفصيلها هو التجهيزات الإضافية والتي تزيد من قيمة السيارة على كل من جوانب الأمان وأنظمة السلامة ووضع عناصر التحكم إلى جانب العناصر الترفيهية والتي تساهم الشركة في تطويرها لتشمل أحدث الإصدارات على كل من التجهيزات التالية
- تضم إحدى الشاشات التي تعمل بخاصية اللمس مزدوجة العمل بين أنظمة الترفيه والوسائط المتعددة حيث يبلغ مقاسها عشرة بوصة.
- توجد عدة عناصر تهوية السيارة. إلى جانب عدة أنظمة تبريد وتكييف مقاعد السيارة الداخلية لتتلائم مع الأجواء الحارة بداخلها.
- زودت السيارة بعدة مكبرات صوتية ترتفع معدلات الجودة الصوتية بداخلها وهذا من خلال ضم معدل 12 مكبر صوتي في الوقت ذاته.
- تستطيع من خلال هذه السيارة شحن الهاتف الجوال عبر إحدى الوصلات والمداخل المتوفرة.
- إلى جانب كل من كابل آبل كاربلاي و أندرويد أوتو مع مدخل يو اس بي ومدخل اي يو سي.
- وغيرها من التجهيزات والعناصر متعددة الاستخدام.
- لا تقتصر آلية عمل السيارة على محرك واحد فقط حيث تعتمد أربع محركات داخلية مختلفة.
- يمكن الاختيار بينها ضمن الإصدارات المقترحة في الأسواق والتي تختلف في جودة المحرك وقدرة التسارع والدوران.
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