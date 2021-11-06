الاسطورة الجبارة… سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 الجديدة في السعودية تخطف الانظام بشكلها الجديد

الواعرة الجبارة… سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 في السعودية تتميز سيارات سانتا الإصدار الجديد 2022 بمجموعة من المزايا المتنوعة باعتبار هذه الفئة واحدة من السيارات الرياضية والتي يتعدد استخدامها كإحدى السيارات متوسطة الحجم حيث ستعلن الشركة المنتجة في الآونة الأخيرة بدأ التجهيز لعرض السيارة بمختلف الأسواق العالمية أتدخل المنافسات لاحدث الموديلات لعام 2022 وهذا بوضع أربع إصدارات تتضمن مختلف الاختيارات التي قد يحتاجها السائق وتشتمل على التجهيزات المضافه والأسعار المطروحة خلال هذه السطور الانتقالية تابعوا معنا.

تعرض هيونداي سانتا كروز 2022 بعدة إصدارات والتي تم إعلان الأسعار المطروحة النسخة الأولى منها وهي se والتي تبدأ بما يقارب من 28.383 دولار أمريكي بينما تحدد الأسعار لهذه الفئة بما يقابلها من العملة السعودية بأسعار تبدأ من 106.44 حيث تصنف السيارة في فئة السيارات من متوسطة إلى مرتفعة التكلفة.

أجمل ما يميز السيارات المتواجدة ويساهم في تفصيلها هو التجهيزات الإضافية والتي تزيد من قيمة السيارة على كل من جوانب الأمان وأنظمة السلامة ووضع عناصر التحكم إلى جانب العناصر الترفيهية والتي تساهم الشركة في تطويرها لتشمل أحدث الإصدارات على كل من التجهيزات التالية