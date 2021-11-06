السيارة الفخمة جدا.. سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 مواصفات ومميزات وأسعارها السيارة عملية مريحة جدا

سيارة هيونداي كريتا موديل 2022، قامت شركة هيونداي بإطلاق سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 والتي تعد ضمن السيارات الرياضية SUV والتي تسير بنظام الجر بالعجلات من الأمان مما جعلها من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية حيثُ تحتوي على العديد من المميزات والتقنيات المختلفة عن باقي السيارات كما تحتوي على نظام الراحة للسائق تابعونا مع أهم التفاصيل. سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 أطلقت الشركة فئة هيونداي كريتا بأربع فئات مع أختلاف الأسعار والمميزات وجاءت الأسعار لمختلف الفئات على النحو التالي: يبلغ سعر الفئة الأولى من هيونداي كريتا حوالي 67 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة حوالي 79.750 ألف ريال سعودي.

حوالي 79.750 ألف ريال سعودي. و يصل سعر الفئة الثالثة حوالي 87.450 ألف ريال سعودي.

وسعر الفئة الرابعة من هيونداي كريتا حوالي 110.550 ألف ريال سعودي. أبعاد سيارة هيونداي كريتا 2022 يصل عرض سيارة كريتا 1.79 ملليمتر.

يصل طول السيارة حوالي 4.3 ملليمتر.

يبلغ ارتفاعها 1.62 ملليمتر وقاعدة العجلات حوالي 2.61 متر.

يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 19 سنتيمتر.

تصل مساحة صندوق السيارة حوالي 433 لتر. مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 أبعاد سيارة هيونداي كريتا 2022مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 تتمثل مواصفات سيارة هيونداي كريتا لعام 2022 كالتالي: تحتوي السيارة من الخلف على مصابيح ليد بالإضافة إلى وجود مصد من الخلف يتميز بلون آخر.

وتحتوي السيارة من الأمام على شُبك له خطوط أفقية ورأسية تم صُنعه من مادة الكروم ويحتوي على شعار السيارة.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة معلومات يبلغ قياسها 3.8 بوصة تعمل بنظام تاتش.

تم صناعة المقاعد من القماش المتين. تتسع السيارة لخمس أشخاص حيثُ تحتوي على خمس مقاعد. مميزات سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 تحتوي سيارة هيونداي كريتا على العديد من المميزات والتي جعلت الكثير يرغب في الحصول عليها ومنها:

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان ومنها نظام الفرامل المانع للانغلاق وقدرتها للثبات على الأرض وعند الصعود للمرتفعات.

تتميز الفئة الثانية من السيارة باحتوائها على فرامل يد تعمل بالكهرباء وحساسات عند ركن السيارة.

تتميز الفئة الثالثة بأنها تحتوي على مثبت سرعة.

تبلغ سعة المحرك حوالي 1.5 لتر يعمل بقوة 144 حصان. مميزات سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 الوسوم

سيارة هيونداي كريتا موديل 2022، قامت شركة هيونداي بإطلاق سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 والتي تعد ضمن السيارات الرياضية SUV والتي تسير بنظام الجر بالعجلات من الأمان مما جعلها من أهم السيارات داخل المملكة العربية السعودية حيثُ تحتوي على العديد من المميزات والتقنيات المختلفة عن باقي السيارات كما تحتوي على نظام الراحة للسائق تابعونا مع أهم التفاصيل. سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 أطلقت الشركة فئة هيونداي كريتا بأربع فئات مع أختلاف الأسعار والمميزات وجاءت الأسعار لمختلف الفئات على النحو التالي: يبلغ سعر الفئة الأولى من هيونداي كريتا حوالي 67 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة حوالي 79.750 ألف ريال سعودي.

حوالي 79.750 ألف ريال سعودي. و يصل سعر الفئة الثالثة حوالي 87.450 ألف ريال سعودي.

وسعر الفئة الرابعة من هيونداي كريتا حوالي 110.550 ألف ريال سعودي. أبعاد سيارة هيونداي كريتا 2022 يصل عرض سيارة كريتا 1.79 ملليمتر.

يصل طول السيارة حوالي 4.3 ملليمتر.

يبلغ ارتفاعها 1.62 ملليمتر وقاعدة العجلات حوالي 2.61 متر.

يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 19 سنتيمتر.

تصل مساحة صندوق السيارة حوالي 433 لتر. مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 أبعاد سيارة هيونداي كريتا 2022مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 تتمثل مواصفات سيارة هيونداي كريتا لعام 2022 كالتالي: تحتوي السيارة من الخلف على مصابيح ليد بالإضافة إلى وجود مصد من الخلف يتميز بلون آخر.

وتحتوي السيارة من الأمام على شُبك له خطوط أفقية ورأسية تم صُنعه من مادة الكروم ويحتوي على شعار السيارة.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة معلومات يبلغ قياسها 3.8 بوصة تعمل بنظام تاتش.

تم صناعة المقاعد من القماش المتين. تتسع السيارة لخمس أشخاص حيثُ تحتوي على خمس مقاعد. مميزات سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 تحتوي سيارة هيونداي كريتا على العديد من المميزات والتي جعلت الكثير يرغب في الحصول عليها ومنها:

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان ومنها نظام الفرامل المانع للانغلاق وقدرتها للثبات على الأرض وعند الصعود للمرتفعات.

تتميز الفئة الثانية من السيارة باحتوائها على فرامل يد تعمل بالكهرباء وحساسات عند ركن السيارة.

تتميز الفئة الثالثة بأنها تحتوي على مثبت سرعة.

تبلغ سعة المحرك حوالي 1.5 لتر يعمل بقوة 144 حصان. مميزات سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الفخمة جدا.. سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 مواصفات ومميزات وأسعارها السيارة عملية مريحة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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