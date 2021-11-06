انطلاق تويوتا يارس 2022 وحش ياباني جديد بسعر خرافي بالسعودية

تويوتا يارس 2022 الجديدة تتخلى عن شكل هيكلها السيدان وتأتي بهيكل هاتشباك، وهو ما سوف يميزها ويضعها في مكانة أعلى وأعلى مما كانت عليه، وذلك لأن مزايا سيارات الهاتشباك متعددة وخرافية ابتداءً من ارتفاعها عن الأرض ومرورا بزاوية قيادتها المرتفعة والتي تكشف كامل الطريق أمامها وانتهاءً بمظهرها الأنيق وقدرتها على خوض المغامرات أثناء القيادة. تويوتا يارس 2022 وحش ياباني جديد بسعر خرافي تأتي يارس 2022 الجديدة بمحرك اقتصادي 1 ونصف لتر، المحرك بقوة 1500 سي سي يعطي قدرة جر أكبر من 103 حصان.

وفي الوقت نفسه يساعد ارتفاع السيارة نسبيًا عن الأرض على المشاركة في سرعة انطلاقها فهي تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في 12 ثانية.

هناك اهتمام قوي للغاية بالمساحات التخزينية داخل تويوتا يارس 2022، وهو ما يظهر في تصميم السيارة الداخلي والخارجي.

التجهيزات الداخلية للسيارة الخرافية تأتي جيدة للغاية، وهو ما يظهر صارخا في التابلوه وشاشته الأنيقة التي تبلغ مساحتها 7 انش.

وفي الوقت نفسه يارس الجديدة تأتي لتُكمل مع تويوتا كورولا كروس 2022 المجموعة الجبارة بهيكل الهاتشباك للسيطرة على هذه الفئة في سوق السيارات السعودي. أبرز مواصفات تويوتا يارس 2022 تسعى تويوتا بهذه السيارة المنافسة في الفئة الرابحة في السيارات وهي فئة الهاتشباك.

وتملك السيارة الكثير من مميزات السيارة الـsuv وايضا تمتلك بعض مزايا السيارة السيدان.

وفي الوقت نفسه تقدم تويوتا في يارس 2022 صرفية وقود خرافية.

حيث تستهلك السيارة بحسب أحدث التسريبات 1 لتر وقود أمام قطعها لمسافة 20 كيلومتر.

تمتلك السيارة العديد من التجهيزات في المقصورة الداخلية ومنها شاحن لجميع انواع الهواتف.

تكييف جبار يخفض حرارة مقصورة السيارة في الصيف مما يزيد من راحة الراكبين.

الكنبة الخلفية في السيارة الجديدة كليا تأتي بمستوى جيد وخاصة للراكب الذي يجلس في الكرسي الذي في المنتصف. سعر يارس الجديدة في المملكة العربية السعودية السيارة تسعى للمنافسة في فئة السيارات التي تبدأ اسعارها من 70 ألف ريال وأكثر حتى 80 ألف.

وفي الوقت نفسه، هناك بيلتا 2022 وحش تويوتا الجديدة التي من المتوقع أن يتم طرحها مطلع عام 2022.

وتعد بيلتا الجديدة السيارة المنتظرة أن تتصدر قائمة أعلى المبيعات في السعودية بعد طرحها بفضل إمكانياتها الجبارة. تويوتا يارس 2022 وحش ياباني جديد بسعر خرافيأبرز مواصفات تويوتا يارس 2022سعر يارس الجديدة في المملكة العربية السعودية الوسوم

تويوتا يارس 2022 الجديدة تتخلى عن شكل هيكلها السيدان وتأتي بهيكل هاتشباك، وهو ما سوف يميزها ويضعها في مكانة أعلى وأعلى مما كانت عليه، وذلك لأن مزايا سيارات الهاتشباك متعددة وخرافية ابتداءً من ارتفاعها عن الأرض ومرورا بزاوية قيادتها المرتفعة والتي تكشف كامل الطريق أمامها وانتهاءً بمظهرها الأنيق وقدرتها على خوض المغامرات أثناء القيادة. تويوتا يارس 2022 وحش ياباني جديد بسعر خرافي تأتي يارس 2022 الجديدة بمحرك اقتصادي 1 ونصف لتر، المحرك بقوة 1500 سي سي يعطي قدرة جر أكبر من 103 حصان.

وفي الوقت نفسه يساعد ارتفاع السيارة نسبيًا عن الأرض على المشاركة في سرعة انطلاقها فهي تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في 12 ثانية.

هناك اهتمام قوي للغاية بالمساحات التخزينية داخل تويوتا يارس 2022، وهو ما يظهر في تصميم السيارة الداخلي والخارجي.

التجهيزات الداخلية للسيارة الخرافية تأتي جيدة للغاية، وهو ما يظهر صارخا في التابلوه وشاشته الأنيقة التي تبلغ مساحتها 7 انش.

وفي الوقت نفسه يارس الجديدة تأتي لتُكمل مع تويوتا كورولا كروس 2022 المجموعة الجبارة بهيكل الهاتشباك للسيطرة على هذه الفئة في سوق السيارات السعودي. أبرز مواصفات تويوتا يارس 2022 تسعى تويوتا بهذه السيارة المنافسة في الفئة الرابحة في السيارات وهي فئة الهاتشباك.

وتملك السيارة الكثير من مميزات السيارة الـsuv وايضا تمتلك بعض مزايا السيارة السيدان.

وفي الوقت نفسه تقدم تويوتا في يارس 2022 صرفية وقود خرافية.

حيث تستهلك السيارة بحسب أحدث التسريبات 1 لتر وقود أمام قطعها لمسافة 20 كيلومتر.

تمتلك السيارة العديد من التجهيزات في المقصورة الداخلية ومنها شاحن لجميع انواع الهواتف.

تكييف جبار يخفض حرارة مقصورة السيارة في الصيف مما يزيد من راحة الراكبين.

الكنبة الخلفية في السيارة الجديدة كليا تأتي بمستوى جيد وخاصة للراكب الذي يجلس في الكرسي الذي في المنتصف. سعر يارس الجديدة في المملكة العربية السعودية السيارة تسعى للمنافسة في فئة السيارات التي تبدأ اسعارها من 70 ألف ريال وأكثر حتى 80 ألف.

وفي الوقت نفسه، هناك بيلتا 2022 وحش تويوتا الجديدة التي من المتوقع أن يتم طرحها مطلع عام 2022.

وتعد بيلتا الجديدة السيارة المنتظرة أن تتصدر قائمة أعلى المبيعات في السعودية بعد طرحها بفضل إمكانياتها الجبارة. تويوتا يارس 2022 وحش ياباني جديد بسعر خرافيأبرز مواصفات تويوتا يارس 2022سعر يارس الجديدة في المملكة العربية السعودية

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