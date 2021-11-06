سيارات ومحركات

تويوتا وهيونداي بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل أو رسوم

0 نشر
نسمة عباس 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تويوتا وهيونداي بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2020 فئة بريميوم فل كامل، السيارة للتنازل على مصرف الراجحي عدادها 90 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض، يعرض المالك دفع 5 آلاف ريال+ رسوم النقل لمن يرغب في التقبيل. تم سداد 17 قسط بقيمة 1879 ريال للقسط الواحد بإجمالي 26 ألف ريال تقريباً، متبقي 43 قسط + دفعة نهائية 47 ألف ريال قابلة للتقسيط بإجمالي 112 ألف ريال. تتميز السيارة بمواصفات رائعة منها كاميرا محيطية 360 درجة وفتحة سقف بانوراما وشاشة ديجيتال، إلى جانب دخول ذكي وتشغيل عن بعد ورادار وداخلية من الجلد مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد،إضافة إلى مثبت سرعة وبريك إلكتروني بخاصية الأوتوهولد وغيرها من المميزات.

سوناتا للتنازل بدون مقابل

سوناتا بريميوم 2020 للتنازل
سيارات للتنازل بدون مقابل أو رسوم

وتوفرت في الرياض سوناتا مستعمل موديل 2018 للتقبيل من خلال شركة الجبر للتمويل، السيارة عدادها 83 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض وحالتها وكالة ما عدا الصدام الامامي والرفرف الأيمن. تم سداد 35 قسط بقيمة 1309 ريال للقسط و متبقي 25 قسط + دفعة نهائية بإجمالي 51655 بينما تبلغ قيمة التكييش 41400 ريال، السيارة مطلوب فيها 15 ألف ريال للتنازل وهي قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها للشركة. السيارة ما زالت تحت الضمان وتم عمل كافة الصيانات الخاصة بها بالوكالة وتتميز بعدة تجهيزات مميزة، منها إضافة شاشة أندرويد مع شاشة وسطية وإضاءات ليد وعليها عازل حراري وحماية واجهة وأرضية دايموند.

سيارات للتنازل بدون مقابل

سوناتا 2018 للتنازل بدون مقابل

مازلنا مستمرين في عروض تقبيل السيارات بالرياض وهذه المرة مع ميتسوبيشي باجيرو دبل موديل 2020، السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، السيارة رياضية عائلية بثلاثة صفوف من المقاعد وبلغت قراءة العداد 40 فيها ألف كيلو متر فقط . تم سداد تسعة أقساط بقيمة 1691 ريال للقسط الواحد ومتبقي 51 قسط إلى جانب دفعة نهائية للتمويل تبلغ قيمتها 34 ألف ريال، ويمكن سداد 92 ألف ريال نقداً كدفعة سداد مبكر وتمليك السيارة مباشرة من قبل البنك.

ميتسوبيشي باجيرو دبل 2020 للتنازل
سيارات مستعملة للتقبيل موديل 2020

وننتقل بتقريرنا إلى نجران حيث توفرت سيارة تويوتا كامري 2020 مستعمل للتنازل بدون مقابل على الراجحي، السيارة عدادها 47 ألف كيلو متر فئة سبورت بمحرك سداسي، السيارة باللون الأبيض مع داخلية جلد باللون الأحمر وتتميز بكافة مواصفات الفل الكامل. تم سداد أقساط 9 أشهر بقيمة 1914 ريال للقسط الواحد بإجمالي 14 ألف ريال تقريباً، متبقي 51 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة النهائية التي تبلغ 27 ألف ريال تقريباً بإجمالي 125 ألف ريال، ويمكن طلب السداد المبكر أو التكييش بمبلغ 116 ألف ريال وتوفير ما يوازي تسعة آلاف ريال تقريباً.

سيارات مستعملة 2020 للتقبيل

تويوتا كامري 2020 للتنازل

الوسوم

تويوتا وهيونداي بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2020 فئة بريميوم فل كامل، السيارة للتنازل على مصرف الراجحي عدادها 90 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض، يعرض المالك دفع 5 آلاف ريال+ رسوم النقل لمن يرغب في التقبيل. تم سداد 17 قسط بقيمة 1879 ريال للقسط الواحد بإجمالي 26 ألف ريال تقريباً، متبقي 43 قسط + دفعة نهائية 47 ألف ريال قابلة للتقسيط بإجمالي 112 ألف ريال. تتميز السيارة بمواصفات رائعة منها كاميرا محيطية 360 درجة وفتحة سقف بانوراما وشاشة ديجيتال، إلى جانب دخول ذكي وتشغيل عن بعد ورادار وداخلية من الجلد مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد،إضافة إلى مثبت سرعة وبريك إلكتروني بخاصية الأوتوهولد وغيرها من المميزات.

سوناتا للتنازل بدون مقابل

سوناتا بريميوم 2020 للتنازل
سيارات للتنازل بدون مقابل أو رسوم

وتوفرت في الرياض سوناتا مستعمل موديل 2018 للتقبيل من خلال شركة الجبر للتمويل، السيارة عدادها 83 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض وحالتها وكالة ما عدا الصدام الامامي والرفرف الأيمن. تم سداد 35 قسط بقيمة 1309 ريال للقسط و متبقي 25 قسط + دفعة نهائية بإجمالي 51655 بينما تبلغ قيمة التكييش 41400 ريال، السيارة مطلوب فيها 15 ألف ريال للتنازل وهي قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها للشركة. السيارة ما زالت تحت الضمان وتم عمل كافة الصيانات الخاصة بها بالوكالة وتتميز بعدة تجهيزات مميزة، منها إضافة شاشة أندرويد مع شاشة وسطية وإضاءات ليد وعليها عازل حراري وحماية واجهة وأرضية دايموند.

سيارات للتنازل بدون مقابل

سوناتا 2018 للتنازل بدون مقابل

مازلنا مستمرين في عروض تقبيل السيارات بالرياض وهذه المرة مع ميتسوبيشي باجيرو دبل موديل 2020، السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، السيارة رياضية عائلية بثلاثة صفوف من المقاعد وبلغت قراءة العداد 40 فيها ألف كيلو متر فقط . تم سداد تسعة أقساط بقيمة 1691 ريال للقسط الواحد ومتبقي 51 قسط إلى جانب دفعة نهائية للتمويل تبلغ قيمتها 34 ألف ريال، ويمكن سداد 92 ألف ريال نقداً كدفعة سداد مبكر وتمليك السيارة مباشرة من قبل البنك.

ميتسوبيشي باجيرو دبل 2020 للتنازل
سيارات مستعملة للتقبيل موديل 2020

وننتقل بتقريرنا إلى نجران حيث توفرت سيارة تويوتا كامري 2020 مستعمل للتنازل بدون مقابل على الراجحي، السيارة عدادها 47 ألف كيلو متر فئة سبورت بمحرك سداسي، السيارة باللون الأبيض مع داخلية جلد باللون الأحمر وتتميز بكافة مواصفات الفل الكامل. تم سداد أقساط 9 أشهر بقيمة 1914 ريال للقسط الواحد بإجمالي 14 ألف ريال تقريباً، متبقي 51 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة النهائية التي تبلغ 27 ألف ريال تقريباً بإجمالي 125 ألف ريال، ويمكن طلب السداد المبكر أو التكييش بمبلغ 116 ألف ريال وتوفير ما يوازي تسعة آلاف ريال تقريباً.

سيارات مستعملة 2020 للتقبيل

تويوتا كامري 2020 للتنازل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا وهيونداي بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل أو رسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا