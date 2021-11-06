تويوتا وهيونداي بحالة الوكالة للتنازل بدون مقابل أو رسوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2020 فئة بريميوم فل كامل، السيارة للتنازل على مصرف الراجحي عدادها 90 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض، يعرض المالك دفع 5 آلاف ريال+ رسوم النقل لمن يرغب في التقبيل. تم سداد 17 قسط بقيمة 1879 ريال للقسط الواحد بإجمالي 26 ألف ريال تقريباً، متبقي 43 قسط + دفعة نهائية 47 ألف ريال قابلة للتقسيط بإجمالي 112 ألف ريال. تتميز السيارة بمواصفات رائعة منها كاميرا محيطية 360 درجة وفتحة سقف بانوراما وشاشة ديجيتال، إلى جانب دخول ذكي وتشغيل عن بعد ورادار وداخلية من الجلد مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد،إضافة إلى مثبت سرعة وبريك إلكتروني بخاصية الأوتوهولد وغيرها من المميزات.

سيارات للتنازل بدون مقابل أو رسوم

وتوفرت في الرياض سوناتا مستعمل موديل 2018 للتقبيل من خلال شركة الجبر للتمويل، السيارة عدادها 83 ألف كيلو متر و متواجدة في مدينة الرياض وحالتها وكالة ما عدا الصدام الامامي والرفرف الأيمن. تم سداد 35 قسط بقيمة 1309 ريال للقسط و متبقي 25 قسط + دفعة نهائية بإجمالي 51655 بينما تبلغ قيمة التكييش 41400 ريال، السيارة مطلوب فيها 15 ألف ريال للتنازل وهي قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها للشركة. السيارة ما زالت تحت الضمان وتم عمل كافة الصيانات الخاصة بها بالوكالة وتتميز بعدة تجهيزات مميزة، منها إضافة شاشة أندرويد مع شاشة وسطية وإضاءات ليد وعليها عازل حراري وحماية واجهة وأرضية دايموند.

مازلنا مستمرين في عروض تقبيل السيارات بالرياض وهذه المرة مع ميتسوبيشي باجيرو دبل موديل 2020، السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، السيارة رياضية عائلية بثلاثة صفوف من المقاعد وبلغت قراءة العداد 40 فيها ألف كيلو متر فقط . تم سداد تسعة أقساط بقيمة 1691 ريال للقسط الواحد ومتبقي 51 قسط إلى جانب دفعة نهائية للتمويل تبلغ قيمتها 34 ألف ريال، ويمكن سداد 92 ألف ريال نقداً كدفعة سداد مبكر وتمليك السيارة مباشرة من قبل البنك.

سيارات مستعملة للتقبيل موديل 2020

وننتقل بتقريرنا إلى نجران حيث توفرت سيارة تويوتا كامري 2020 مستعمل للتنازل بدون مقابل على الراجحي، السيارة عدادها 47 ألف كيلو متر فئة سبورت بمحرك سداسي، السيارة باللون الأبيض مع داخلية جلد باللون الأحمر وتتميز بكافة مواصفات الفل الكامل. تم سداد أقساط 9 أشهر بقيمة 1914 ريال للقسط الواحد بإجمالي 14 ألف ريال تقريباً، متبقي 51 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة النهائية التي تبلغ 27 ألف ريال تقريباً بإجمالي 125 ألف ريال، ويمكن طلب السداد المبكر أو التكييش بمبلغ 116 ألف ريال وتوفير ما يوازي تسعة آلاف ريال تقريباً.