قنبلة الموسم الجديدة.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية بيك اب عصرية بمواصفات جبارة

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قنبلة الموسم الجديدة.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية تستمر تويوتا في إصدار أحدث سياراتها من خلال بدء إطلاق الجيل الثالث من تويوتا تندرا والتي يتوقع أن تعلن الشركة رسميًا عن أسعارها فور طرحها داخل الأسواق في نهاية هذا العام وتتواجد هذه السيارة بعدة أنظمة للمحرك وأكثر من اصدار مختلف يتمتع كل منهم بمزايا خاصة إلى جانب توفر إصدارات السيارة بالعديد من خيارات الألوان العصرية مثل سوبر وايت، صخرة القمر، سوبر سونيك احمر، اللؤلؤ البارد وغيرها من الألوان المتواجدة في الاصدارات الجديدة والتي يمكنك الاطلاع على أهم مواصفاتها بشكل عام من خلال البيانات التالية.
مواصفات تويوتا تندرا 2022 في السعودية
- تضم محرك توربيني داخلي مع عدد 6 اسطوانات ويصل معدل سعته الأساسي إلى 3.5 لتر.
- يأتي المحرك مزدوج بإحدى الشواحن الإضافية مع محرك هجين قادر على توليد 437 حصان.
- يضاف لمحرك قدرته على تفعيل عزم الدوران بمعدل 790 دورة نيوتن مع معدل سحب يصل إلى 5436 كيلو جرام.
- بينما يأتي الاختيار الثاني للمحرك بتصميم منخفض نسبيًا لمعدلات العزم والتي تبلغ 389 حصان مع تواجد معدلات العزم يصل أقصى مداها نحو 649 دورة نيوتن.
- وتتراوح قدرات السحب لهذا المحرك الداخلي من 3760 وتصل إلى 5164 كيلو جرام.
- كاميرا قياسة تعمل بشكل احتياطي إلى جانب عدد 8 وسائد هوائية موزعة على مقاعد السيارة.
- القدرة على التعرف على تضاريس الطريق أثناء القيادة.
- تدعم أنظمة تثبيت السرعة التكييف وأنظمة التحذير في حالة مغادرة مسار السيارة.
- عمل الفرامل في الجزء الأمامي بشكل تلقائي في حالات الطوارئ والمتمثلة في كشف حركة المشاة.
- مصابيح عالية الوضوح والرؤية في أجزاء السيارة الامامية.
- من المتوقع أن يتم عرض الإصدار الأول من سيارة تويوتا تندرا فئة SR بأسعار تعادل حوالي 138.800 ألف ريال سعودي.
- الإصدار الثاني من تندرا SR5 تقدر بنحو 39.000 ألف دولار بالعملة الأمريكية بينما تسجل 146.250 بالعملة السعودية.
- تتوفر أيضا تويوتا تندرا ليمتد بسعر 46.000 دولار بالعملة العالمية والتي يقابلها 172.500 ريال داخل المملكة.
- سوف يتم طرح إحدى نسخ تندرة أيضًا وهي TRD pro بأسعار تصل إلى 52.000 دولار وحوالي 195.000 ريال سعودي.
- تويوتا تندرا بلاتينيوم من المتوقع أن يبلغ سعرها عالميًا 53.000 دولار بينما تسجل 198.800 ريال داخل المملكة.
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قنبلة الموسم الجديدة.. تويوتا تندرا 2022 في السعودية تستمر تويوتا في إصدار أحدث سياراتها من خلال بدء إطلاق الجيل الثالث من تويوتا تندرا والتي يتوقع أن تعلن الشركة رسميًا عن أسعارها فور طرحها داخل الأسواق في نهاية هذا العام وتتواجد هذه السيارة بعدة أنظمة للمحرك وأكثر من اصدار مختلف يتمتع كل منهم بمزايا خاصة إلى جانب توفر إصدارات السيارة بالعديد من خيارات الألوان العصرية مثل سوبر وايت، صخرة القمر، سوبر سونيك احمر، اللؤلؤ البارد وغيرها من الألوان المتواجدة في الاصدارات الجديدة والتي يمكنك الاطلاع على أهم مواصفاتها بشكل عام من خلال البيانات التالية.
مواصفات تويوتا تندرا 2022 في السعودية
- تضم محرك توربيني داخلي مع عدد 6 اسطوانات ويصل معدل سعته الأساسي إلى 3.5 لتر.
- يأتي المحرك مزدوج بإحدى الشواحن الإضافية مع محرك هجين قادر على توليد 437 حصان.
- يضاف لمحرك قدرته على تفعيل عزم الدوران بمعدل 790 دورة نيوتن مع معدل سحب يصل إلى 5436 كيلو جرام.
- بينما يأتي الاختيار الثاني للمحرك بتصميم منخفض نسبيًا لمعدلات العزم والتي تبلغ 389 حصان مع تواجد معدلات العزم يصل أقصى مداها نحو 649 دورة نيوتن.
- وتتراوح قدرات السحب لهذا المحرك الداخلي من 3760 وتصل إلى 5164 كيلو جرام.
- كاميرا قياسة تعمل بشكل احتياطي إلى جانب عدد 8 وسائد هوائية موزعة على مقاعد السيارة.
- القدرة على التعرف على تضاريس الطريق أثناء القيادة.
- تدعم أنظمة تثبيت السرعة التكييف وأنظمة التحذير في حالة مغادرة مسار السيارة.
- عمل الفرامل في الجزء الأمامي بشكل تلقائي في حالات الطوارئ والمتمثلة في كشف حركة المشاة.
- مصابيح عالية الوضوح والرؤية في أجزاء السيارة الامامية.
- من المتوقع أن يتم عرض الإصدار الأول من سيارة تويوتا تندرا فئة SR بأسعار تعادل حوالي 138.800 ألف ريال سعودي.
- الإصدار الثاني من تندرا SR5 تقدر بنحو 39.000 ألف دولار بالعملة الأمريكية بينما تسجل 146.250 بالعملة السعودية.
- تتوفر أيضا تويوتا تندرا ليمتد بسعر 46.000 دولار بالعملة العالمية والتي يقابلها 172.500 ريال داخل المملكة.
- سوف يتم طرح إحدى نسخ تندرة أيضًا وهي TRD pro بأسعار تصل إلى 52.000 دولار وحوالي 195.000 ريال سعودي.
- تويوتا تندرا بلاتينيوم من المتوقع أن يبلغ سعرها عالميًا 53.000 دولار بينما تسجل 198.800 ريال داخل المملكة.
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