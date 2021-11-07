الوحش الأسطوري .. سيارة كيا k8 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سياره كيا k8 2022 نوضحها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعد واحدة من نوعيات المركبات التي انتشرت مؤخرا كموديل من أحدث الموديلات التي تتواجد بالمعارض التي يعد نشاطها التجاري مختص بعرض الموديلات الأحدث من السيارات، ومن خلال ما يلي من الفقرات والسطور الآتية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المواصفات الأساسية والتي تعد مميزات لتلك النوعية من السيارات من نوع جراند ستيريو المميزة، والتي لها عدد من الفئات، وعن المواصفات، والتكلفة الشرائية للسيارة من أفضل طراز متوفر الآن بالأسواق.

سعر ومواصفات سياره كيا k8 2022

سعر ومواصفات سياره كيا k8 2022 هذا ما يعد جدير بالذكر من خلال فقرتنا الحالية، فهذا الطراز والموديل المميز من ماركة ونوع السيدان وتمتاز بعدد من المواصفات، وتلك المواصفات تتمثل فيما نقوم بعرضه من خلال الآتي من النقاط حيث يعد السعر والمواصفات للسياره من نوع ماركة كيا k8 2022 سيدان من أهم ما يتساءل عنه الكثير من العملاء:

المحرك ألف وستمائة سي سي.

القوة الخاصة به تزيد على المائة وثلاثين حصان.

المنظومة الخاصة بها للعجلات تعرف بالمنظومة التابعة للجر الأمامي.

العزم الأكبر للدوران الخاص بتروس محرك السيارة من الماركة الشهيرة كيا يبلغ ما قيمته مائة واثنين وتسعين نيوتن على كل متر.

السيارة يتصل الناقل من نوعه السدادسي من حيث تقسيم درجات السرعات، والناقل نوعه يعد أفضل الأنواع الأوتوماتيك للنواقل.

السرعة تصل لمائة كيلو لكل عدد متر واحد والسرعة تلك تصل لها السيارة خلال فقط اثني عشر ثانية.

المتوسط الاستهلاكي من الوقود يبلغ ما يقرب من ستة وتسعة من عشرة لتر، وذلك حال القطع لمسافة قد تصل لنحو مائة كيلو متر.

الوكيل المحلي لتلك السيارة متوفر في مصر ويحمل الاسم للعلامة التجارية كيا.

هذا ما يهتم بمعرفته الكثيرون، والفئة الأولى لتلك السيارة تبلغ من السعر ثلاثمئة وتسعة عشر ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية يبلغ السعر لها ما يعدل ثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه مصري

يمكنكم شرائها بسهوله بعد معرفة مميزات وإمكانيات السيارة.

سعر سياره كيا k8 2022