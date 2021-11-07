تقسيط بسعر الكاش… هيونداي النترا 2021 بالتقسيط من الراجحي والبنك الاهلي على 5 سنوات

تقسيط بسعر الكاش… هيونداي النترا بالتقسيط من الراجحي والبنك الاهلي تتميز سيارات هيونداي النترا ب تواجدها داخل العديد من الشركات المستوردة والتي تضم من بينها شركة الوعلان المتخصصة بتقديم أحدث طرازات السيارات داخل الأسواق السعودية مع توفيرها لعدة أنظمة من الأقساط تختلف باختلاف الجهة التعاونية المقدمة حيث تضع أمام المستأجر العديد من أنواع التمويلات بعدة بنوك مختلفة تضم كل من البنك الاهلي وبنك الراجحي لتمويل السيارة بعدة أنظمة للاقساط والدفعات الشهرية والتي تستطيع الاختيار من بينها وفقًا للعروض التالية.

عروض تقسيط هيونداي النترا من البنك الاهلي التجاري

يوفر البنك الأهلي التجاري إحدى أنواع التمويلات على قسط السيارة بمختلف فئاتها وهذا مع الاستمتاع بمزايا التمويلات التالية

يأتي العرض الأول على هذه النوعية من سيارة هيونداي النترا ستاندر كلاس بين كل من شركة الوعلان والتعاون مع البنك الأهلي التجاري.

يتم تقسيط السيارة من خلال دفع مبالغ شهرية تقدر بنحو 946 ألف ريال سعودي.

كما يمكنك الاستمتاع بخدمة الأقساط دون دفع اول شهر للأشخاص الذين يقومو بالتقسيط عبر التحويل المباشر للراتب.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 0% مع تقديم الدفعة الأخيرة للسيارة بتكلفة تقدر بنحو 35% من تكلفة شراء السيارة.

بينما يبلغ سعر معدل الدفعات السنوي بنحو 4.33% من قيمة السيارة.

يمكنك الاستمتاع بهذه الخدمة من الأقساط الشاملة لفترات ضمان تصل إلى خمسة أعوام او اقتطاع مسافة تقدر بنحو 100.000 كيلومتر. ويمكنك التعرف أكثر على نظام طلب السيارة من خلال (البنك الاهلي)

تتعاون شركة الوعلان مع مصرف الراجحي في تقديم عروض تقسيط السيارة من خلال تقديم مبلغ شهري يقدر بنحو 1009 ريال سعودي.

في حالة اختيار الفرد لخدمة تحويل الراتب الشهري للبنك بشكل مباشر سوف يتم اعفائه من دفع الشهر الأول من قسط السياره.