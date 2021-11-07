تقسيط بـ600 ريال تويوتا كورولا 2021 عرض جبار من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات

هل ترغب في إقتناء الموديل الجديد من السيارة الأكثر مبيعًا تويوتا كرولا؟، بالتأكيد سيارة تويوتا كرولا تحقق نجاحات مضاعفة كل سنة وذلك يرجع في الأساس إلى قدراتها المتميزة والتي تتزايد كل سنة بإضافات جديدة، فسيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2021 تم تحديثها لتضم جميع الخواص الحديثة والتقنيات المستجدة في عالم السيارات الجديد، وتم تطوير شكلها الخارجي ليكون أكثر أناقة تماشيًا مع التطور العام في شكل السيارات الخارجي، كما أن السيارة تمتاز بمحرك قوي وفعال مقارنة بقيمتها السعرية في الأسواق العربية، فهي سيارة اقتصادية مناسبة للأسر وغير مكلفة من حيث استهلاكها للوقود، ومساحتها الداخلية كبيرة ولذلك تناسب السفر بين المدن وتناسب الأسر الكبيرة التي تحتاج لعدد كبير من الأمتعة والمستلزمات، وذلك يرجع لمساحة التخزين الخلفية الكبيرة وسعة شنطة السيارة العملية، ولتتعلم المزيد حول إمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2021 قم بمتابعة تلك المقالة جيدًا.

مواصفات متميزة تضمها سيارة تويوتا كورولا الجديدة، والتي ستغزو الأسواق بكفاءة معهودة، وفيما يلي سنعرض لكم جميع مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل عام 2022:

تويوتا كورولا الجديدة تتميز بوجود مصدات أمامية متميزة، وتم تزويدها بمصدات خلفية لحماية الركاب من إحتمالية الإصطدام.

سيارى كورولا 2021 تضم مشتت هوائي متميز، كما تضم جناح خلفي رياضي انيق، يضيف على مظهرها الخارجي الصلابة والقوة.

محرك ممتاز، وقوة توليد جبارة، حيث أن سعة محرم تويوتا كورولا 2021 يصل إلى حوالي 1.8 لتر.

قوة المحرك الخاص بها يرتفع ليصل إلى 138 حصان.

يمكنك التعديل على محرك سيارة تويوتا كورولا الجديدة، حيث توجد إمكانية لإضافة موتور هجين له قوة تصل إلى121 حصان.

السيارة تم تزويدها بخاصية التحكم السريع في استجابة دواسة الوقود، وذلك يساعد في الحصول على تجربة قيادة متميزة وسلسلة، كما ينعكس على زيادة تسارع السيارة بشكل عام.

ستكون مزودة بنظام تكيف متميز، حيث يتم توزيع الهواء داخليًا بشكل فعال ومناسب، ليصلك في جميع أجزاء السيارة وخاصة ركاب الكنبة الخلفية.

السيارة مزودة بإضاءة LED.

تويوتا كورولا 2021 تعتبر من السيارات التي تتميز بوجود جنوط رياضية قوية.

تناسب القيادة على الطرق الصعبة، حيث تم تزويدها بنظام مانع للإنغلاق.

السيارة ستصدر في الاسواق السعودية سعر السيارة كاش 79,300 ريال سعودي فقط لا غير.