“سيارة الاحلام” كيا K8 2022 الجديدة كليا بالتقسيط لمدة 5 سنوات في السعودية

توفر شركة موتوري للسيارات العديد من أنظمة الأقساط على عدة انواع من السيارات المتوفرة لديها ومن بين أكثر أنواع السيارات المتداولة لدى الشركة ومن بينهم شركة الجبر بالسعودية. وتدعم بها أنظمة تقسيط قد تصل إلى خمسة أعوام بدفعات شهرية منخفضة التكلفة وهي إصدارات سيارة كيا بمختلف أنواعها حيث تتميز هذه السيارة بشكل عام بأنها من اجود انواع السيارات الكورية والتي توفر أحدث التقنيات المتطورة في أنظمة السلامة أثناء القيادة ومتانة الموتور الداخلي في العمل عبر الطرقات الوعرة ويوجد الكثير من عشاق سيارات كيا يبحثون عن مواصفات وطرق التقسيط للسيارة الجديدة واليوم سوف نضع لكم كل ما تيحثون عنه.

يبلغ سعر السيارة الأولي من كيا K8 2022 عند الشراء 139.148 ألف ريال.

وهذا الإصدار الأول من السيارة في فئة LX.

يمكن تقسيط هذا الإصدار بتكلفة شهرية يتم تقديمها تقدر بنحو 2.581 ألف ريال سعودي.

قامت الشركة بتحديد التكاليف الخاصة تقسيط السيارة من خلال دفع المستأجر نحو 13.915 في الدفعة الأولى.

بينما يصل سعر الدفعة الأخيرة من هذه الأقساط بنحو 41.745 الف ريال.

وهذا مع استمرار مدة الأقساط لما يقرب من خمس أعوام.

تختلف قيمة شراء الإصدار الثاني من طرازات كيا K8 2022.

والتي تأتي ضمن فئة EX mid بأسعار تسجل نحو 170.198 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط هذه الفئة بقيمة شهرية تبلغ 3.156 الف ريال تبعًا القسط السيارة على مدار الخمس أعوام.

حتى تستطيع التمكن من شراء هذه السيارة لابد من دفع مبلغ مالي الدفعة الأولي يصل إلى 17.020 ألف ريال.

تتمثل دفعات السيارة الأخيرة في نهاية الأقساط بمعدل 51.060 ألف ريال سعودي.