انطلاق قنبلة الموسم.. كيا سبورتاج الجبارة 2022 الشكل الاسطورى الجديد كليا بمواصفات واسعار مذهلة

انطلاق قنبلة الموسم.. كيا سبورتاج الجبارة 2022 ، منذ بداية النصف الثاني من السنة الحالية 2021، بدأ العديد من الشركات في نقل سيارات جديدة نسخة 2022، في السوق المصري، مع زيادة كبيرة في تكاليف السيارات الجديدة التي يتم طرحها في الأن في السوق حيث أن التكنولوجيا الجديدة من Supertag 2022 أن تكون السيارة داخل قائمة سيارات الدفع الرباعي، حيث أنها تتكون من 5 فئات مختلفة مع نظام مميز.

انطلاق قنبلة الموسم.. كيا سبورتاج الجبارة 2022

تتمتع سيارة كيا سبورتاج 2022 بالكثير من المميزات التي تجعلها تتصدر أولي العربات التي بها إمكانيات غير موجودة في السيارات الآخري، ومن ضمن هذه المميزات هي:

حيث تعمل السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر 1600 سي رباعي الأسطوانات بقوة 140 حصاناً وعزم 161 نيوتن متر.

ومن مميزاتها أن المحرك يكون متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

وقد تتسارع السيارة من وضعية الوقوف إلى سرعة 100 كم / ساعة في 11.1 ثانية.

وتتميز أنها تستهلك معدله 6.8 لترًا من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

تعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي.

ومن أهم مميزات السيارة أنها تأتي بطول 4485 ملم، وتتميز بعرض 1855 ملم، ويكون ارتفاع 1635 ملم.

حيث يبلغ ارتفاع السيارة 173 ملم من الأرض، وتتميز بقاعدة عجلات 2670 ملم.

حيث تأتي سيارة كيا سبورتاج 2022 مع شاشة عرض مقاس 8 بوصات داخل الكونسول المركزي، كما أنها تتوافق مع هياكل Apple CarPlay و Android Auto، وتحتوي على شحن wi-fi للهواتف، وجهاز ملاحة مدمج.

كما ان من مكوناتها هياكل الأمان والحماية وهو يعتبر نظام تنبيه ما قبل الاصطدام، مدعومًا من جهاز فرامل الطوارئ، ولدية نظام تنبيه مغادرة المسار، ويوجد فيها مساعد آخر لكي يحفاظ على الممر.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

بحث الكثير من محبين السيارات عن السعر الخاص بسيارة كيا سبورتاج، لذلك نقدم إليكم سعر هذه السيارة التي تحتوي على خمس فئات متنوعة المميزات: