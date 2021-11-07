تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة الفخمة في السعودية

تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة، طرحت شركه تويوتا سيارات يارس 2022 التي لاقت شهره واسعه في المملكة العربية السعودية وبلاد الخليج، وتشتهر السيارة بأنها تعمل من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي من خلال محاكي ب 7 سرعات متنوعة، ويفضل تلك السيارة عشاق الهيونداي، وتتميز السيارة بعدة وسائل تضمن الرفاهية والأمان لقائد السيارة والراكبين فما هي مميزات ومواصفات وأسعار السيارة تابعونا في اهم تفاصيل السيارة تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة مميزات سيارة تويوتا الرائعة

يوجد بها مميزات عدة ومنها ما يلي: تعمل السيارة من خلال خاصيه التوقف الذكي كما تشمل عجله القيادة متعددة الأغراض.

تحتوي على راديو كما يوجد بها مسجل mp3 بالإضافة إلى مدخل يو أس بي و مشغل أسطوانات.

تحتوي على مصابيح ليد أمامية ذات كثافه عالية.

تعمل من خلال حساسات خلفيه تساعد في ركن السيارة.

يوجد بداخل السيارة مكيف هواء يدوي كما تتوفر بها شاشة عرض معلومات.

خاصيه الصوت في تشمل 4 سماعات بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 تتمثل مواصفات السيارة كالتالي: تصل سعة المحرك تويوتا يارس إلى 1.5 لتر، كما يصل عزم الدوران بالسيارة ألي 140 نيوتن لكل متر.

تصل قوه محرك السيارة إلى 107 حصان، كما تحتوي على ناقل حركه يعمل من خلال أربع سرعات مختلفة.

إلى 107 حصان، كما تحتوي على ناقل حركه يعمل من خلال أربع سرعات مختلفة. تعد السيارة من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك وقود بمتوسط 6 لتر.

تتميز أيضا بأنها ثابتة وتعمل من خلال 16 صمام و 4 سلندر، والمكابح بالسيارة مانعه للانزلاق حيث تعمل بخاصيه أي بي أس.

تتراوح أبعاد السيارة بين 4410 ملليمتر للطول و1700 ملليمتر للعرض أما الارتفاع فيبلغ 1475 ملليمتر، كما تصل قاعده الإطارات إلى 2550 مليمتر.

تم صناعة مقابض السيارة من مادة الكروم.

تحتوى على تحذير لمنع الحوادث من الصدمات أسعار سيارة في السعودية تبدأ أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من 45 ألف ريال سعودي وتصل إلى 55 ألف ريال سعودي.

تختلف موديلات تويوتا يارس 2022 في السعر فيصل سعر سيارة تويوتا يارس 2022 سيدان إلى 45750 ريال سعودي، بينما تباع تويوتا يارس 2022 سيدان وأي بسعر50,160. أسعار سيارة في السعودية الوسوم

تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة، طرحت شركه تويوتا سيارات يارس 2022 التي لاقت شهره واسعه في المملكة العربية السعودية وبلاد الخليج، وتشتهر السيارة بأنها تعمل من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي من خلال محاكي ب 7 سرعات متنوعة، ويفضل تلك السيارة عشاق الهيونداي، وتتميز السيارة بعدة وسائل تضمن الرفاهية والأمان لقائد السيارة والراكبين فما هي مميزات ومواصفات وأسعار السيارة تابعونا في اهم تفاصيل السيارة تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة تويوتا يارس 2022 الفخمة و مميزات ومواصفات وأسعار السيارة مميزات سيارة تويوتا الرائعة

يوجد بها مميزات عدة ومنها ما يلي: تعمل السيارة من خلال خاصيه التوقف الذكي كما تشمل عجله القيادة متعددة الأغراض.

تحتوي على راديو كما يوجد بها مسجل mp3 بالإضافة إلى مدخل يو أس بي و مشغل أسطوانات.

تحتوي على مصابيح ليد أمامية ذات كثافه عالية.

تعمل من خلال حساسات خلفيه تساعد في ركن السيارة.

يوجد بداخل السيارة مكيف هواء يدوي كما تتوفر بها شاشة عرض معلومات.

خاصيه الصوت في تشمل 4 سماعات بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 تتمثل مواصفات السيارة كالتالي: تصل سعة المحرك تويوتا يارس إلى 1.5 لتر، كما يصل عزم الدوران بالسيارة ألي 140 نيوتن لكل متر.

تصل قوه محرك السيارة إلى 107 حصان، كما تحتوي على ناقل حركه يعمل من خلال أربع سرعات مختلفة.

إلى 107 حصان، كما تحتوي على ناقل حركه يعمل من خلال أربع سرعات مختلفة. تعد السيارة من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك وقود بمتوسط 6 لتر.

تتميز أيضا بأنها ثابتة وتعمل من خلال 16 صمام و 4 سلندر، والمكابح بالسيارة مانعه للانزلاق حيث تعمل بخاصيه أي بي أس.

تتراوح أبعاد السيارة بين 4410 ملليمتر للطول و1700 ملليمتر للعرض أما الارتفاع فيبلغ 1475 ملليمتر، كما تصل قاعده الإطارات إلى 2550 مليمتر.

تم صناعة مقابض السيارة من مادة الكروم.

تحتوى على تحذير لمنع الحوادث من الصدمات أسعار سيارة في السعودية تبدأ أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية من 45 ألف ريال سعودي وتصل إلى 55 ألف ريال سعودي.

تختلف موديلات تويوتا يارس 2022 في السعر فيصل سعر سيارة تويوتا يارس 2022 سيدان إلى 45750 ريال سعودي، بينما تباع تويوتا يارس 2022 سيدان وأي بسعر50,160. أسعار سيارة في السعودية

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