العرض الاسطوري.. بـ600 ريال أحصل علي سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 بالتقسيط على 5 سنوات

العرض الاسطوري.. بـ600 ريال أحصل علي سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 تنضم سيارة لاند كروز للسيارات العائلية المتعة والتي تكفى لعدد 8 ركاب إلى جانب توفيرها لمعدلات استهلاك الوقود بالرغم من سرعتها وقدرتها في عبور مختلف الطرقات الوعرة مما يجعلها من أنسب السيارات للعوائل السعودية في قضاء العطلات والتنزه في إحدى المدن الجانبية عبر الرحلات السفرية الطويلة والتي توفر لكم شركة عبداللطيف جميل من خلالها عدة تسهيلات للحصول عليها بقسط شهري منخفض التكلفة بمعدل 600 ريال سعودي فقط بقسط شهري للسيارة. وفق العروض المتوفرة حاليًا.

تتمثل عروض الشركة المتاحة والتي يمكنك التعرف عليها بشئ من التفصيل عبر موقع الشركة الرسمي والذي يضم البيانات التالية بأقساط السيارة

توفر شركة عبداللطيف جميل إمكانية تقسيط هذه السيارة بداخل موقعها الرسمي والداعم لتقسيط عدة انواع من السيارات.

يبلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر الأساسية بتكلفة تبلغ 180 الف ريال سعودي دون إضافة القيم الضريبية والرسوم الإدارية إليها.

تتميز خدمة الأقساط بطول فترتها والتي تصل إلى خمس سنوات او حوالي 60 شهر.

تبلغ قيمة الدفعه الأولى من أقساط السيارة بنحو 50% من سعر تويوتا لاند كروزر الأساسي.

تختلف قيمة الأقساط الشهرية تبعًا لقيمة الدفعه الأولى للسيارة وعدد سنوات الأقساط.

الحد الأدنى للتقسيط وهو دفع 600 ريال سعودي بشكل شهري.

لا يقتصر تقسيط شركة عبداللطيف جميل على هذا النوع من السيارات فقط.

حيث يتواجد داخل العرض سيارة تويوتا هايلكس و تويوتا ياريس حيث تختلف قيمة تقسيط ها هي الأخرى باختلاف أسعارها.